VUOTO: “EL MENSAJE DEL PAÍS A TIERRA DEL FUEGO ES QUE NO ESTÁ SOLA”

En declaraciones radiales en Rio Grande, planteó que “el conflicto mostró la real dimensión que el sector industrial tiene en Tierra del Fuego”, al punto que “dejó de ser un reclamo sectorial y pasó a ser un reclamo de todos los fueguinos”.

Asimismo, sostuvo que “vendieron una historia sobre cómo funciona el subrégimen y sobre la 19.640”, pero a partir de la difusión del conflicto y los argumentos en defensa de la industria fueguina “muchos periodistas que tenían un desconocimiento absoluto cambiaron su visión”.

“Planteaban que el subrégimen le cuesta plata al país y desde ahí comenzamos a deconstruir lo que estuvo instalado durante tantos años contra la industria fueguina y el trabajo argentino”, enfatizó el intendente, y consideró que “fue muy importante que cuando surgió el conflicto y el Gobierno nacional avanzó para romper a Tierra del Fuego planteando que todos estaban en contra del subrégimen, quedó demostrado que Tierra del Fuego no está sola en su reclamo”.

“Hubo apoyo de diputados, gobernadores y distintos sectores que quizás no conocían el subrégimen y no estaban tan de acuerdo, pero que plantaron bandera respaldando”, resaltó.

En cuanto al acuerdo alcanzado entre la UOM y las empresas del sector que permitió levantar el paro, evaluó que “en principio es un alto el fuego” ya que “las empresas están en conversaciones con el Gobierno nacional viendo qué herramientas hay para tener mayor competitividad y se puedan sostener los puestos de trabajo en Tierra del Fuego”, y además “la conciliación obligatoria hace que el gremio deba negociar para no salir perjudicado, por ejemplo con la pérdida de la personería jurídica”, por lo cual “me parece bien bancar los puestos de trabajo, bancar los sueldos y empezar un plan de lucha”.

A ello sumó que “va a haber una mesa en la que también estará presente el Gobierno provincial para ver cómo se puede ser más competitivos ya que creemos que hay que mejorar”, pero también “creemos que el subrégimen fue mejorado porque se extendió por 30 años y se incorporó el FAMP, que es la ampliación de la matriz productiva que genera recursos por reintegro del IVA que antes se llevaban los empresarios y hoy están en un fondo para obras e infraestructura que permitan el desarrollo de la actividad económica”.

Además, la estrategia debe contemplar “cómo se lleva el reclamo a Capital Federal, cómo se sigue generando conciencia en todo el país sobre lo que significa la industria de Tierra del Fuego y cómo terminar con la campaña política orquestada desde Capital Federal”.

Citó como ejemplo que “entendemos que hay que bajar los costos, pero también hay que poner blanco sobre negro ya que hablamos de los precios de los celulares y también debemos decir que la factura de la telefonía móvil se incrementó en un 200%”.

Por otra parte, Vuoto señaló que “tenemos muy poca relación con el Gobierno nacional, hemos solicitado audiencias y hemos estado en el Ministerio de Obras Públicas porque tenemos obras paradas por casi 50 mil millones de pesos”, pero en defensa de la industria fueguina “acompañamos al gobernador y las empresas en las charlas con Nación”.

Finalmente, consultado sobre el posible desarrollo de salmoneras entre San Sebastián y Península Mitre, el jefe del Ejecutivo de Ushuaia expresó que “estamos discutiendo sobre eso dentro del PJ y también con el gobernador, todo lo que sea en función de la búsqueda de generar puestos de trabajo lo vamos a llevar adelante y vamos a dar la discusión”.