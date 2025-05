“PEDIMOS A LAS INDUSTRIAS QUE RÁPIDAMENTE TRASLADEN SERENIDAD A LOS TRABAJADORES QUE ESTO NO TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE”

Rio Grande 26/05/2025.- El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, se refirió a los acontecimientos de los últimos días a partir de la decisión del Gobierno Nacional de eliminar aranceles a los celulares importados. En este marco, sostuvo que “es un ataque muy duro contra la industria argentina y la industria fueguina. Hay un modelo de país que es para pocos y no es para todos, un modelo de país que no defiende a las pymes ni defiende a la industria nacional y nos pegaron muy duro».

«Creo que también es un momento de oportunidad para demostrarle al resto de la Argentina que en Tierra del Fuego no somos ni unos vagos ni unos mantenidos. Somos industria, somos la industria más tecnológica, más desarrollada. Hacemos soberanía” sostuvo.

“Ojalá podamos lograr enviar nuestros productos al precio que se produce acá para que todos vean que los que les han robado en estos años no fueron los fueguinos, fueron las grandes cadenas de comercialización, que hacen lo mismo con todos los productos”, agregó.

Asimismo, el mandatario aseguró que “no es suficiente el acuerdo que se firmó. Nosotros convocamos ese día a los trabajadores tanto de la UOM como de ASIMRA y a las industrias para firmar un documento que la provincia había realizado para resguardar los puestos laborales. Porque si los industriales salieron a gritar glorias y a alabar las medidas del Gobierno Nacional, no veo por qué no puedan firmar un acuerdo sin fecha, porque la verdad que lo de la fecha a mí me parece una barbaridad y vamos a trabajar rápidamente para que esto se resuelva. No pueden ser los industriales los que fijen la política social y económica de una provincia”.

“Creo que es una oportunidad para que la industria de Tierra del Fuego demuestre lo que sale un producto terminado y cómo venderlo directamente al país. Creo que eso puede traer grandes beneficios. No obstante esta semana vamos a convocar a una mesa de trabajo pero con algunas medidas. Lo que le pedimos a las industrias es que rápidamente resuelvan y trasladen serenidad a los trabajadores de que esto no termina el 31 de diciembre”, subrayó.

Finalmente, Melella dijo que “a pesar de que yo no estoy para nada de acuerdo con estas medidas, creo que los industriales tienen la posibilidad de hacer que nuestros productos sean competitivos. Trabajaremos en conjunto con Nación, con los trabajadores y con las industrias para que esto ocurra, pero con la clara premisa de mantener los puestos laborales”.