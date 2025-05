Lo habíamos adelantado, nadie se salva solo, el peronismo no entendió nada y perdió.

Rio Grande 12/05/2025.- Lo habiamos adelantado, la oposicion no es impresindible, el PJ no es la unica fuerza que puede sacar al pais de la situacion en la que se encuentra y no lo es porque las figuras son las mismas, porque los nombres son lo smismos, y porque el discurso es el mismo. En su multiplicidad de sectores, como el Krichnerismo, La Campora, peronismo tibio o como se lo quiera llamar. En esta eleccion desarrolladsa en 4 provincia, perdiío en todas, aun con poca participacion de votantes, las derrotas fueron brutales. No hubo autocritica, no hubo reconocimiento de errores y haber creido que la gente los iba a votar, solo porque Milei, estaba destruyendo todo, fue partir de una premisa erronea y arribar a una conclusion lamentable.

Siempre dijimos que, el peor error de los libertarios era creer que todos los que cuestionábamos sus políticas, éramos kirchneristas, no, no lo somos, como también les dijimos a los kirchneristas que no se confiaran en que la gente iba a dejar de votar a Milei por el solo echo de que ellos estaban ahí y serian una opción.

Ayer quedo claro que no, no son la opción, no son imprescindibles, no son los salvadores, pero está claro que que no es por ahí, en tanto y en cuanto sigan sin reconocer nada, las causas de cristina, las causas de Kicillof, y de las figuras de siempre, las políticas de siempre y la mas hartante de todas las actitudes, no escuchar a nadie, no aceptar ninguna propuesta y sacar corriendo a quien piense distinto, tal y como lo esta haciendo, por ejemplo, Walter Vuoto en Ushuaia.

Esto lo saben mejor los ushuaienses que yo, las denuncias, contra el presidente del PJ fueguino, un funcionaria involucrada en una estafa piramidal, un tiroteo dentro de un local partidario, fondos públicos cuyo destino es incierto, ampliación de presupuesto, cientos de personas dentro de la planta política, escándalos de todo tipo, una ex concejal y actual senadora votada por los riograndenses que se suma a esa gestión, un concejal de Rio Grande, sin bandera, autoproclamándose peronista, varios ex funcionarios de la Gobernadora Fabiana Rios, prohibición a concejales de ingresar a, relleno sanitario.

Una ciudad estallada, problemas de infraestructura, préstamo de la provincia por mas de 3000 millones para pavimentar y hacer una entrada a la ciudad, porque se gastaron el presupuesto.

Y de todo esto, ninguna explicación, aumento de impuestos que no se ven reflejados en obras, un solo centro de salud para una ciudad con turistas a los que se les pretende cobrar todo tipo de impuestos, solo por pisar la capital.

Bueno, podríamos seguir varios días, pero si quieren saber una humilde opinión, esta no es la forma de convertirse en una opción, son mas de lo mismo, se comportan como lo que critican y siguen creyendo que la gente se olvido de 20 años de políticas que nunca le mejoraron la vida, sino que los mantuvieron pobres y dependientes como lo esta haciendo Milei, la diferencia es que a Milei no le importa, pero el Kirchnerismo hace como que le importa, pero tampoco le importa en lo mas mínimo la suerte de un pueblo que ya se hartó de todo eso y quiere un cambio definitivo.

Ya no se necesitan personalismos, mezquindades, destrato, y yoismo desproporcionado, que nunca llevó a nada, pero esta vez, si los llevó a una derrota, a un retroceso, a una demostración de debilidad que deberán corregir y rapido.

Lo bueno de todo esto es que, en este medio venimos hablando de esto, desde 2022, no lo hacemos con el diario del lunes, y a los sabelotodo de la política les decimos, «tengan la humildad de disimular su ignorancia», este domingo quedo demostrada de manera brutal. Tierra del Fuego, tiene el destino marcado, depende de los «mandamases» que eso cambie, humildad, empatía, respeto y sobre sensibilidad social, pueden hacer el cambio.

Fuente: Armando Cabral www.lalicuadoratdf.com.ar