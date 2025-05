Aranceles a celulares importados: la solicitud del gobierno fueguino, las empresas y el sindicalismo a Milei

Los principales gremios de la isla de Tierra de Fuego llevaron adelante el miércoles un paro general con movilización de la mayoría de los gremios en rechazo a la reducción de aranceles e impuestos internos para la importación de productos electrónicos, dispuesta por el Gobierno de Javier Milei. En la primera etapa, se reducirá el arancel de importación de celulares del 16% vigente al 8%, y posteriormente, para el 15 de enero de 2026, pasará a cero. Por su parte los impuestos internos pasarán del 19% actual al 9,5% para los importados, y se eliminarán para los productos fabricados en Tierra del Fuego.

Es probable que en el futuro el problema se agrave porque hay una especie de acuerdo entre el Gobernador Gustavo Melella, los sindicatos de la industria electrónica, y las empresas en buscar volver hacia atrás la situación.

Todos estos actores sin excepción consideran que la medida de reducción de los aranceles de importación la industria que produce celulares en la isla pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la isla. En el caso del gobernador Melella hay que señalar que convocó para hoy a una reunión a todos los sectores en la Casa de Tierra del Fuego en CABA.

En su cuenta de la red social X Melella escribió ayer: «he decidido convocar a los representantes de los trabajadores del sector industrial y a los empresarios de Tierra del Fuego para este jueves 22, con el objetivo de avanzar en la firma de un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y proteja a nuestra industria».

La advertencia del Gobernador fueguino

En este aspecto hay que recordar que el 13 de mayo pasado luego que trascendió la información, Melella fue el primero de los actores que lanzó una dura advertencia al Gobierno de Javier Milei a través de un hilo en su cuenta de X.

«Nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego» escribió pero además agregó que «la industria fueguina es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país».

El hilo finaliza al afirmar que: «como siempre, el pueblo fueguino, junto a sus trabajadores y el Gobierno provincial, va a salir adelante. Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate».

Crisis en Tierra del Fuego: la posición de los empresarios

Por su parte el sector empresario se manifestó a través de la Directora Ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), Ana Vainman, quien manifestó en declaraciones radiales y televisivas que: «la decisión del Gobierno de reducir los aranceles a la importación de tecnología con la que se produce y ensambla en el país tendrá serias consecuencias».

Vainman manifestó que «la actividad en la provincia está en alerta y se encienden las alarmas por el riesgo de una pérdida masiva de puestos de trabajo nosotros tenemos muchísima preocupación y compartimos la preocupación del sector de los trabajadores».

Además explicó que «en la actualidad hay dos medidas que son contradictorias en algún punto porque una es la que genera toda esta incertidumbre y esta desazón, tanto desde lo económico como desde lo humano y también hay otra que apunta a reducir el costo argentino que es buena porque las empresas están a favor de la baja de impuestos y se nos acusa a los empresarios de que no nos importan los consumidores que ponemos por sobre 47 millones de argentinos el interés de los 8.000 trabajadores. Pero esa dicotomía es falsa. Estamos tan o más preocupados por que los precios bajen».

Vainman describió que el subrégimen industrial y la extensión de la ley 19.640 le permitieron a la provincia plantearse un futuro más diverso y explicó que uno de los principales objetivos de las empresas productoras y ensambladoras es complementar la industria electrónica con otras actividades productivas, aprovechando las fortalezas y recursos de la región.

«El ensamblaje, muchas veces subestimado, también fue reivindicado como un proceso clave en la cadena de valor y no es algo menor ya que se trata de un modelo productivo de muchas industrias modernas, incluidas las automotrices. No solo integra componentes, también se incorpora el software y se realizan testeos, lo que requiere de equipamiento costosísimo, habilidades y procesos que no todos los países pueden realizar y es una fortaleza que debemos valorar y defender» explicó.

Gremios en alerta

Pero el mayor problema, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, de fuentes de distintos sectores que operan en la isla está centrado en la dirigencia sindical que irá a fondo con las medidas de fuerza en los próximos días en el caso que el Gobierno no dé marcha atrás y hasta se habla de una marcha provincial de los trabajadores hacia la Capital Federal que recorrería toda la Patagonia hasta llegar a la Casa Rosada.

Todos los gremios provinciales estatales judiciales, empleados de comercio, docentes y camioneros, entre otros sectores, se adhirieron el martes pasado a la medida de fuerza que incluyó movilizaciones en Río Grande y Ushuaia en solidaridad con el gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) donde están afiliados la mayoría de los trabajadores de la industria electrónica.

El gremio más fuerte en la provincia es la UOM donde están afiliados la mayoría de los 8.500 trabajadores de más de 30 que fabrican productos electrónicos de consumo y todas tienen paralizada su producción desde la semana pasada cuando se conoció el anuncio de las medidas oficializadas este martes.

Según AFARTE en la provincia trabajan 8.500 personas de manera directa y otras 7.000 de forma indirecta en la industria que produce el 90% de los teléfonos celulares, televisores, acondicionadores de aire, cocinas de microondas y electrónica para automóviles que se utilizan en Argentina. Unos 2.000 trabajan en la industria de celulares que es la única afectada por la reducción de aranceles ya que no hubo ninguna reducción de aranceles para las industrias que fabrican televisores, aires acondicionados, tablets y computadoras y hornos microondas.

El mapa sindical de Río Grande

El mapa sindical muestra que en Río Grande, tiene su mayor cantidad de afiliados la UOM que está liderada por Oscar Martínez a quien se lo conoce como «El Zurdo» que desde principios de la década del ’90 conduce el gremio. Martínez tiene 65 años y ya está en condiciones de jubilarse pero fuentes cercanas al gremio manifestaron que «por ahora no la ven». Este ex chofer de formación marxista, muestra una gestión que siempre estuvo caracterizada por una fuerte defensa del régimen industrial y del salario del gremio pero es de muy bajo perfil y se deja ver muy poco en las protestas a donde envía a sus subordinados.

«El se mueve al lado de Melella y de los empresarios y tiene muy buena relación con las empresas en particular con los dueños de Mirgor y de Newsan que son las empresas más importantes» comentó la fuente fueguina a la que pudo consultar iProfesional.

En Ushuaia, el secretario general de la UOM es Héctor Tapia, apodado «El Colo», quien maneja el sindicato desde hace más de 10 años. Entre 2011 y 2015 Tapia fue legislador provincial por el Frente para la Victoria (FPV), un espacio con el que rompió relación para conformar el monobloque del Movimiento Solidario Popular (MSP), una fuerza política que Martínez creó y llevó al Congreso de la Nación. También tiene participación en el sector sindical la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica en la Argentina (Asimra). En Tierra del Fuego, su secretario general es Javier Escobar, quien asumió la conducción en 2017. Hay que sumar también al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte (SMATA), de quienes dependen, quienes trabajan en estaciones de servicio y lavaderos. Desde hace una década, el secretario general de Tierra del Fuego y Santa Cruz es Marcelo «El Chelo» Argüello .

El gremio Camioneros de Hugo Moyano tiene una gran representatividad en la isla y está a cargo del sindicalista Pedro Abel Velázquez, quien mantiene una estrecha relación con la conducción nacional y ha destacado que su gestión es «moyanista al 100%». Fue elegido por primera vez como secretario general del Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego en 2005 y en ese momento, el sindicato contaba con aproximadamente 300 trabajadores frente los 1500 que tiene en la actualidad. Velázquez lideró un crecimiento significativo en la afiliaciones para trabajadores de transporte de mercaderías y de la recolección de residuos.

En lo que respecta a la actividad del sector público la organización con mayor representatividad en la isla es la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que está a cargo del Secretario General Carlos Córdoba, quien asumió en noviembre de 2007, tras imponerse en las elecciones internas del sindicato. También hay otros sindicatos de menor peso como UPCN, el personal legislativo de APEL y judiciales (SEJUP). Completan el mapa sindical, los textiles agrupados en el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA).

Por su parte el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) es la única organización que representa en la provincia al gremio docente de nivel inicial, primario y secundario tiene 3.000 trabajadores afiliados y una gran incidencia y peso en la vida educativa fueguina y es conducido desde el 2013 por está Horacio Catena, un militante del Partido Comunista Revolucionario, quien se ha enfrentado desde su conducción a todos los gobernadores de la isla.

Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego

El último trabajo de la Fundación Fundar explica que el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego otorga desde 1972 y hasta el 2038 a las empresas radicadas en esa provincia beneficios fiscales y aduaneros cuyo objetivo ha sido hasta ahora fomentar la industria local y generar empleos.

El mismo establece un esquema especial que, entre otras cosas, incluye la exención o reducción de impuestos, la creación de un área de zona franca y la posibilidad de acceder a créditos fiscales.

Entre los Beneficios a las empresas radicadas en Tierra del Fuego se pueden destacar:

la Exención de impuestos ya que las empresas que cumplen con los requisitos pueden estar exentas de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en sus ventas en el resto del país. el Crédito fiscal por IVA debido a que por las ventas dentro del país, las empresas pueden descontar el IVA pagado como crédito fiscal en sus propias declaraciones de IVA. un Área o Zona Franca donde se establece que TDF es una zona donde la importación y exportación de mercaderías está exenta de aranceles y otros impuestos, lo que facilita el comercio. Beneficios aduaneros especiales ya que el régimen permite la importación de insumos y maquinarias con menores aranceles o incluso exentos, lo que reduce costos para las empresas. Fomento de la sustitución de importaciones ya que el régimen incentiva que las empresas desarrollen industrias locales que reemplacen las importaciones, generando mayor valor agregado en la producción.

Importancia del régimen

El trabajo de Fundar detalla que el régimen tiene un costo fiscal muy alto para el Estado, ya que las exenciones y beneficios impositivos reducen los ingresos del gobierno.

«Se estima que la pérdida de recaudación anual por el régimen es de alrededor de 1.567 millones de dólares. A pesar de este costo, el régimen es considerado una herramienta importante para el desarrollo regional y la generación de empleos «, explicó el estudio.

Entre las críticas que en los últimos años se le han hecho a este régimen se pueden citar los altos beneficios fiscales y aduaneros que tienen las empresas radicadas en TDF y si es eficiente en la generación de empleo y en el desarrollo de una industria local competitiva. Al respecto Nelson Pérez Alonso el director de la consultora Claves explicó a Iprogesional que la industria metalúrgica en la que están los trabajadores de estas empresas sindicalizados a través de la UOM trabajan unas 5800 personas de las cuales unas 1.800 se dedican a la industria de armado y producción de celulares.

Entre otros aspectos el régimen impulsa el crecimiento de la industria en TDF atrayendo inversiones y generando nuevos empleos pero que solo se generan en las empresas dedicadas al armado y la producción de productos finales como celulares, televisores, aparatos de aire acondicionado, tablet y computadoras.

Iprofesional