Absoluto rechazo de las entidades sindicales fueguinas a las medidas anunciadas contra la industria.

Interna peronista, ¿Qué interna peronista?

Rio Grande 27/03/2025.- Pareciera que es muy difícil de entender que no hay ninguna interna peronista en Tierra del Fuego, hay dos sectores, el peronismo que “conduce”, Walter Vuoto, y un peronismo diferente, que ni siquiera participó de las elecciones, que no está, que no menciona al peronismo camporista, que no le interesa y ni siquiera hace referencia a ese espacio. Ya hace un largo tiempo que Martin Pérez, líder de Provincia Grande, decidió que ni siquiera haría referencia al peronismo camporista de la capital provincial, no lo menciona, no lo reconoce, no forma parte y no quiere estar ahí, entonces porque se insiste con hablar de una interna peronista.