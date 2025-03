Universitarios ratificaron el paro de 48 horas y anunciaron que marcharán con jubilados el próximo miércoles

Todavía atravesados por la indignación y el estupor que dejó la brutal represión a jubilados e hinchas en las inmediaciones del Congreso durante el día de ayer, el Frente Sindical de Universidades Nacionales realizó una conferencia de prensa para informar los motivos y alcances del Paro Nacional Universitario del próximo 17 y 18 de marzo, que se enmarca en un Plan de Lucha para hacer frente a la crisis del sistema universitario generada por el ajuste del gobierno de Javier Milei.

“Todos los sindicatos que componen la representación gremial de las universidades públicas estamos en esta conferencia que acontece en un contexto signado por la violencia institucional. Por eso, no podemos dejar de manifestar nuestra solidaridad con aquellos que fueron víctimas de la represión”, destacó Federico Montero, Secretario de Organización de CONADU, para dar inicio al encuentro con la prensa.

Luego, Montero compartió detalles del contexto y del riesgo que atraviesa el funcionamiento básico de las universidades: “No tenemos presupuesto universitario por una decisión política del Gobierno Nacional de no debatirlo en el Congreso. Esto significa que se manejan con una prórroga del presupuesto del año anterior, lo cual no solamente implica consolidar la pérdida presupuestaria y salarial que teníamos sino la completa arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos, dando lugar a la extorsión por parte del Gobierno respecto de quiénes reciben y quiénes no. Esto se suma a una serie de medidas que son parte de un gigantesco proceso de transferencia de ingresos de los sectores populares hacia el capital concentrado del país. Que, en consonancia con el anuncio de un acuerdo con el FMI en los días pasados, reafirma una mayor dependencia y la aceptación de ciertas condicionalidades. Sabemos, por ejemplo, que está en la mira el sistema de jubilaciones en la Argentina”.

En línea se manifestó Francisca “Paquita” Staiti, Secretaria General de la CONADU Histórica: “Planteamos un Plan de Lucha que tiene que ver con nuestros salarios, con el presupuesto universitario, con las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y compañeras frente a una nueva entrega, un nuevo saqueo como es el avance sobre la firma de un nuevo tratado con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo con el Fondo que va a traer mayor pérdida salarial, mayor precariedad, mayor pérdida de puestos de trabajo, reforma laboral y una profundización todavía más grande de la reforma jubilatoria”.

A su turno, tomó la palabra Walter Merkins, de FATUN: “Las trabajadoras y trabajadores no docentes de las universidades nacionales hemos estado siempre apoyando y sosteniendo la educación pública; la universidad pública, gratuita, co-gobernada y de excelencia, donde se desarrolla la mayor parte de nuestra ciencia y de nuestra técnica a nivel profesional, y que indudablemente necesitamos sostener para tener un país con la posibilidad de ejercer justicia social que es la mejor manera de habitar nuestro territorio”.

Daniel Ricci, de FEDUN, puso el foco en la importancia de defender la democracia: “Hay cosas que no se pueden repetir porque ya vimos lo que pasa. Cuando se fue De la Rúa tuvimos que lamentar muertos en un país que explotó, y la verdad es que no queremos eso de nuevo. Porque los muertos son siempre del lado del pueblo. Así que me parece que tenemos que estar en la calle, cuidando más que nunca nuestra democracia. El 17 y 18 haremos paro, seguramente habrá una nueva convocatoria de los jubilados, de los compañeros y compañeras de Vialidad… y la obligación que tenemos es participar en todas esas luchas, estar en la calle como lo venimos haciendo desde hace años. Especialmente este 2025, que es un año profundamente político, hay que derrotar en las elecciones al gobierno de Milei”.

Desde UDA, Luis Condori también hizo referencia al escenario electoral: “Creo que tenemos que seguir militando con los compañeros, con los ciudadanos de cada uno de los rincones para concientizar en la importancia del voto. Es una tarea larga, ardua, pero no hay que dejar de intentarlo”.

Norberto Heyaca, de FAGDUT, dio cuenta de la relación entre la pérdida salarial de la comunidad docente universitaria y la salud: “Durante el gobierno libertario hemos perdido cuatro sueldos frente a la inflación. Y esos cuatro sueldos también los perdieron nuestras obras sociales. Por eso tenemos serios problemas en las universidades para sostener la salud de los docentes y no docentes. Nuestras obras sociales han tenido que cortar convenios, que restringir prestaciones. No solo nos están haciendo pasar hambre, además nos están afectando la salud”.

Para cerrar habló Marcelo Creta, de CTERA: “La política que está llevando adelante este Gobierno no solamente es un ajuste salvaje sobre los trabajadores y los que menos tienen, sino un Estado fascista que anula todas las condiciones del Estado de Derecho. Y la política de ajuste no cierra si no es con represión salvaje. Porque los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general no está dispuesta a perder el Estado de Derecho. Esos derechos y una justicia social que los libertarios entienden como privilegios. Y como son fascistas se creen con derecho a reprimirnos, a pegarnos en la calle, y a denostar cualquiera actividad que hacemos a través de su aparato de propaganda permanente”.

Cabe resaltar que antes del comienzo de la conferencia de prensa del Frente Sindical de Universidades Nacionales y durante su desarrollo en la sede de CONADU, se hicieron presentes agentes policiales ꟷuno de ellos dijo ser el comisario Darío Moreiraꟷ con preguntas sobre la modalidad de la actividad: si se iba a cortar la calle, quiénes estaban participando y hasta qué hora duraría. Tras el interrogatorio, se retiraron.

Repudiamos el hostigamiento y la intimidación por parte de la policía de la ciudad ante un acto de expresión pública, convocado como una actividad institucional en el marco de la lucha por la defensa del salario y de los derechos de los trabajadores docentes.