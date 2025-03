Siguen las atrocidades: Patricia Bullrich presentó el proyecto de ley Antibarras y las declaró “asociación ilícita”

Durante una conferencia de prensa pública, la funcionaria sostuvo: «Castigamos todos aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento que, en muchos casos, está avalado por las conducciones de los clubes. También se castiga a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a los barras, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o armas a las canchas».

En esta línea, resaltó que estas situaciones se enmarcarán dentro de la figura especial de Asociación Ilícita del Fútbol: «Y esto le cabe también a los organizadores de espectáculos. Hemos encontrado armas de fuego, armas blancas y otro tipo que pasaron los controles. O que estaban adentro unos días antes. Por eso esta ley, desde nuestro punto de vista, habiendo votado hace pocos días la ley anti mafias, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y organización que le hace muy mal a la argentina».

Bullrich advirtió que buscarán aplicar la ley en otros deportes además del fútbol

Sobre la aplicación de la medida, Bullrich manifestó que seguirá con el mecanismo de inhabilitación administrativa con aquellas personas implicadas en los disturbios o que generan conductas violentas: «No van a poder ingresar a los estadios. En caso de que fueran condenados, les cabe una pena, dependiendo del delito que cometan. Cuando sea en el marco de la barra, se crea esta figura especial de asociación ilícita».

En este sentido, resaltó: «Hemos ido creando las figuras que nos permiten terminar con la violencia que se construye en distintos ámbitos de la sociedad. Como la que vemos en las organizaciones criminales, el Operativo Bandera que se había instalado en Rosario, la violencia que se genera en los homicidios cometidos en nuestro país, que están en el numero más bajo histórico y la violencia en el futbol los deportes. Queremos tener la precaución de hacerlo en otros deportes también», remarcó.

«Vemos como un enorme problema que tantos barrabravas estén tomando la conducción directa de los clubes. Esto representa una enorme situación de peligro y violencia. Queremos que los delitos no se circunscriban únicamente a los espectáculos deportivos sino a todos los negociados que involucran a los barras. Pretendemos castigar todos aquellos mecanismos que les generar algún tipo de financiamiento. Ellos se alquilan por dinero, son contratados como custodios, se meten en la venta de camisetas, entradas, y muchas otras cosas más. Tenemos que acabar con esto”, ratificó la ministra de Seguridad.

Con respecto a la nueva movilización prevista para el miércoles 19 en las inmediaciones del Congreso, la cual será bajo la misma consigna, Bullrich simplemente indicó que espera que sea una convocatoria “pacífica” y que “aquellos que tienen antecedentes por violencia no puedan participar”. De hecho, volvió sobre el accionar de la justicia y los manifestantes que fueron liberados la semana pasada y, en este sentido, criticó nuevamente a la jueza porteña Karina Andrade, cuestionada por su decisión de liberar a más de 100 detenidos: “Los dejó libres sin mirar antecedentes. Los liberó en un plazo de dos horas, aduciendo que no había lugar en las cárceles. Los jueces tienen que defender a la ciudadanía, no a los delincuentes”.

A su vez, reveló que un día antes de la nueva protesta se activará un mecanismo en el 134 para denunciar: «Ahí vamos a tener mucha más información de la gente. Los que realmente se van a manifestar no son los que están ahí únicamente para generar caos”.

Sobre Pablo Grillo, el fotógrafo que fue baleado durante la manifestación: «A la familia le presto mi total solidaridad»

Al ser consultada por la prensa por el fotoperiodista que actualmente se encuentra internado y lucha por su vida tras los disturbios, la ministra explicó se puso a disposición de los allegados, pero aclaró: «Las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad. Los análisis que hacen no son rigurosos. El disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad».

En esta línea, defendió el accionar de las fuerzas: «Ni siquiera podría haber sido por la distancia a la que estaba. El disparo fue echo según el protocolo de la Gendarmería Nacional. que dice que existe un mecanismo donde el efectivo debe ejecutarlo en forma oblicua hacia el suelo. Y eso es lo que hace el miembro del cuerpo. El disparo rebota una o dos veces y luego atraviesa un cartel tirado en el piso y lamentablemente esa desviación pega sobre la cabeza del fotógrafo. No sabemos si fue el mismo cartucho o si fue le pedazo de metal. Nosotros estamos haciendo los trabajos de manera rigurosa», aseguró.

Además, la ministra aseguró que existe un intento por volver «a lo que pasaba antes», donde las barras manejaban las calles: «Se está dando vuelta la verdad. La verdad es que las fuerzas de seguridad, durante largo rato, estuvieron sin tirar un solo disparo, esperando a ver qué es lo que hacían los pseudo manifestantes patoteros y violentos que estaban en la plaza. Una marcha es una petición. Y eso está amparado por los derechos constitucionales. No está amparada la sedición, la delincuencia, la destrucción de todo lo que está al rededor ni tirar piedras contra las fuerzas o tener armas de fuego e ir con la intención de generar una alteración al orden publico».

«Vamos a poner las cosas en orden. La llamada marcha fue un intento de alterar, destruir el orden publico ganado en la Argentina en todo 2024. Querer ahora circunscribir a un gendarme la destrucción total y absoluta cometida por aquellos que fueron a destruir y volver a la situación anterior donde tenían la calle ganada… Eso es el hecho importante. En este caso, lamentablemente hubo un herido, pero el gendarme cumplió con el reglamento», cerró.

