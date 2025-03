Gustavo Ventura: “El discurso del intendente deja claro que no comprende el momento que vivimos, acelera al abismo”

El peor error de los libertarios, creer que los opositores son defensores de los que ya gobernaron este pais.

Rio Grande 01/03/2025.- El peor error de los libertarios es creer que quienes no somos funcionales al desastre que están llevando adelante en este país, somos defensores de lo que padecimos durante los últimos 16 años. Para nada, se están distrayendo con eso, mientras otras fuerzas políticas van sumando adherentes y planificando a futuro. Las personas que no creemos, en este gobierno, no creemos en Mauricio Macri, o en los supuestos socialistas y/o izquierdistas, no creemos en palabras, creemos en los hechos y los hechos están a la vista, no han hecho nada por este país en los últimos 50 años, como no sea enriquecerse, mientras el pueblo es cada vez más pobre.