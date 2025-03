Dra. Mariel Borruto: «Seguramente iremos saliendo del subregimen industrial, pero, nunca de la Ley 19640»

La Jueza Federal de Rio Grande, es además una especialista en el Subregimen de Promoción industrial, Ley 19640, en ese marco, revelo quien fue el redactor de la misma, se trata de Juan Jose Sortheix, un profesional de destacada trayectoria que redacto el código aduanero, dentro del cual se encuentra la Ley 19640. Esto se dio luego de la presentación de su ultimo libro «Redimen Aduanero de Tierra del Fuego, Ley 19640» donde l a contactan el Licenciado Alfredo Scatizza y a través de este, Ricardo Xavier Basaldúa, especialista en derecho aduanero. También se menciona aquí a Mariano Viaña, impulsor de la Ley 19640.

El presidente puede modificar el código aduanero por decreto o través del congreso

En cuanto a la situacion del subregimen a partir la llegada de Milei al poder, Borruto, dijo que «cada vez que votamos, votamos un presidente que haga toda la regulación aduanera, para obtener fondos, y todos los fondos que entran de la aduana son fondos para el poder ejecutivo. Va a regularlo, va a ver de lugar puede tomar mas o menos y tiene la facultad absoluta de proteger al pais, de proteger la industria, pero, también de regular los precios cuando son abusivos, son herramientas que le da el código aduanero que el presidente puede modificar, nos guste o nos guste, a veces por decreto, a veces a través del congreso, pero son políticas de estado y en este tipo de gestiones tiene que ver el trafico aduanero».

En algún momento vamos a salir del subregimen industrial

En cuanto a si el redimen esta muerto, como Manifestó el Dr Federico Rauch en Radio Provincia, la Dra. Borruto, lo negó enfáticamente señalando que » no, no tan así a raja tabla, remarcó, creo que con el tiempo vamos a ir saliendo, pero bueno, hay una propuesta de otro gobierno, la de insertar este cambio de matriz productiva, que destino comercial se le da a Tierra del Fuego y es probable que si eso prospera, podamos ir saliendo paulatinamente del subregimen industrial, no de la Ley 19640″.

Demando grupal a las automotrices.

La Jueza tiene en su juzgado la demanda colectiva de mas de 6900 personas contras las automotrices por cobro de sobreprecios, que lleva adelante el estudio Rauch/ Aciar de la ciudad de Ushuaia, y al ser consultada por el estado de la misma, y posibles fecha para su resolución señaló:» no, porque es un juicio donde los plazos son muy extensos y todavía estamos en etapa de prueba».

Las criticas al subregimen de medios nacionales

Finalmente la letrada se refirió a los ataques de medios como Infobae que en forma permanente y en este sentido, dijo no saber quien debería salir a responder esto, pero asumió que hay mucha falta de información, castigan al subregimen de promoción industrial pero no van a cobrar nada, porque si a las empresas no les sirviera estar acá se habrían ido del pais, pero para eso tienen que tener beneficios, y los impuesto que no tiene ahora no los van a tener después y debe ser el mismo estado el que le de una solución, no se puede reclamar algo que no entra y que no sabemos a donde va. Hay un déficit y no sabemos si a una empresa le va a convenir quedarse acá».

Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva.

Finalmente la Jueza Borruto se refirió al FAMP, y dijo que las pymes y micro empresas deben acceder a ese fondo, ahora que se sabe cuanto se ha recaudado y aplicarse definitivamente al desarrollo de la matriz productiva del Tierra del Fuego, también al turismo y además buscar otras alternativas. Es una herramienta que hoy genera un fondo para distribuir», finalizó.

Fuente Resumen Económico Radio Provincia