Vergonzoso: Se filtra video sin editar de la entrevista a Javier Milei con preguntas guionadas a Jonatan Viale, lo peor del periodismo

Si después de todo esto, siguen creyendo en lo que hacen TN o La Nación +, es decisión de cada uno, pero lo que se vio ayer en esta nota grabada, donde Viale, solo se limitó a decir OK, Ok, repetidamente, como un bufón de Milei, que no convencí a nadie con sus respuesta nerviosas e incoherentes.

Quien es la productora que aceptó hacer este papelón, sospecha de un cobro de mas de 300 mil dólares y la perdida de credibilidad de los medios nacionales, en busca de ganar dinero, sin importar lo repudiable de sus actitudes.

Los medios no somos todos iguales, no somos estos mercenarios que sin vergüenza ninguna arman una realidad virtual, que no refleja en nada lo que esta viviendo el 52;9% de la sociedad argentina. No mencionan, los despidos los cierres, la perdida de ingresos, los 40 mil despedidos del estado, cierres y privatizaciones que son un verdadero desastre.

Este medio repudia, el periodismo asqueroso de TN, productoras privadas, oscurantistas, creadores de realidades paralelas, mercenarios, no somo eso, y no somos colegas de comerciantes de la prensa.

El presidente Javier Milei dio este lunes una entrevista al periodista Jonatan Viale para defenderse del escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Horas después de que se difundiera el reportaje se conoció un video sin editar del mismo en el que el asesor Santiago Caputo interrumpe el diálogo para impedir que el mandatario siga hablando ante el riesgo de que se comprometa judicialmente.

Las imágenes fueron difundidas esta noche por el periodista Ari Lijalad en su cuenta de «X». Allí se observa a Viale realizar la última pregunta de la entrevista, enfocada en la polémica por el caso $LIBRA, que derivó en un intercambio de opinión con el jefe de Estado.

Luego de burlarse de quienes denuncian que el Gobierno arregla las entrevistas y pacta las preguntas previamente, el periodista le consulta: «Vuelvo a LIBRA par acerrar. La jueza que va a investigar es (María) Servini. ¿El Estado va a hacer una presentación espontánea? ¿Te vas a presentar? ¿Se va a presentar el abogado del Estado?».

«La verdad los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. El que mejor entiende del tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. Es el que entiende», le dice el Presidente.