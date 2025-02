Salario mínimo: Una familia puede vivir ocho días con dos salarios mínimos en febrero

Según el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), que midió los gastos en bienes y servicios de una familia tipo en CABA, un hogar necesitó, en diciembre, $ 68.155,63 diarios para subsistir: $ 19.865,99 para adquirir productos de consumo masivo (comestibles envasados, carnes, productos de limpieza, frutas y verduras y bebidas) y $ 48.289,64 para contratar servicios básicos para el hogar (alquiler e impuestos, servicios de vivienda, servicios para las personas y transporte).

En total una familia necesita por mes, según estos cálculos, $ 2.044.668,77 para solventar sus gastos. En este registro, a diferencia de los datos oficiales, se cuentan ítems como el alquiler.

De acuerdo con los datos del Indec, la canasta básica para una familia de cuatro integrantes fue de $ 1.024.435, un monto que triplica el salario mínimo vigente hoy en Argentina –y sin contar con que este dato corresponde a la canasta básica de diciembre–. En definitiva, y según estos números, un salario mínimo alcanza para cubrir el 28,5% de los gastos básicos de una familia, sin contar un alquiler.

El Gobierno volvió a determinar de manera unilateral el ingreso de base para diciembre de 2024, y enero, febrero y marzo de 2025. Para este mes es de $ 292.446, lo que representa un presupuesto diario de $ 9.748. “Esperemos que cuando Argentina sea completamente normal, conceptualmente, el salario mínimo vital y móvil deje de existir”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando se anunciaron los nuevos montos.

El Gobierno decidió actualizar por resolución estos sueldos ante la falta de acuerdo en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, del que participan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional (a través del Ministerio de Capital Humano) y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales).

En comparación con el resto de los países de la región, Argentina es el que tiene el salario mínimo más bajo, según los datos del portal Statista. Medidos en dólares, el listado es liderado por Costa Rica, con un salario mínimo de US$ 675,43, país al que le siguen Chile, con US$ 531,89; Ecuador, con US$ 460; Guatemala, con US$ 420,86; y México, con US$ 416,22.

Por debajo de los US$ 400 están Paraguay (US$ 371,76), El Salvador (US$ 365), Honduras (US$ 346,94), Bolivia (US$ 342,25), Panamá (US$ 341) y Colombia (US$ 322,54). Con ingresos mínimos menores a los US$ 300 están Perú (US$ 270) y Brasil (US$ 259,94); y por debajo de los US$ 200 solamente figura Argentina, con US$ 162,71. En esta lista actualizada quedó afuera Venezuela, que hasta hace unos meses tenía un salario mínimo de US$ 3,61.

Para 2024, y en términos de inflación, el ranking se invierte. De acuerdo con los datos de Trading Economics Argentina fue ese año el segundo país con mayor porcentaje de inflación no solamente de la región, sino del mundo. Detrás de Siria (con 120% de inflación interanual) Argentina (117,8%) se ubicó por encima de países como Zimbabue (57,5%), Turquía (44,38%), Burundi (36,5%), Nigeria (34,8%), Myanmar (28,58%), Malawi (28,1%), y Venezuela (23,58%).

El SMVM sirve de referencia para definir no solamente el monto mínimo de ingresos que debe recibir un trabajador, sino también jubilaciones, asignaciones, prestaciones por desempleo y cuotas alimentarias. Respecto a estas últimas, cuando el progenitor no tiene recibo de sueldo, en la mayoría de los casos se establece el 50% de un SMVM como cuota, lo que significa $ 146.223 mensuales, una cifra que, de acuerdo con las estimaciones de CESyAC, alcanzaría para mantenerse durante dos días.En diciembre la canasta básica de crianza fue de $ 392.471 para un menor de un año, de $465.756 para un menor de uno a tres años, de $ 388.280 para un menor de entre cuatro y cinco años, mientras el costo para cubrir los productos y servicios básicos para un menor de entre seis y doce años fue de $ 488.469.

Para marzo, el ingreso mínimo fijado por el Gobierno será de $ 296.832, lo que representa un incremento del 46,3% respecto al mismo mes de 2024.

Fuente INDEC