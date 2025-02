Martín Lousteau: «Acá hay una estafa equivalente a doce bolsos de López»

n medio del escándalo por la estafa de la criptomoneda $LIBRA que el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de X, el senador Martín Lousteau declaró que el mandatario estuvo involucrado en el proyecto “por falta de conocimiento o por complicidad” y comparó el caso con el del exsecretario José López. A su vez, apuntó contra “los que declaman transparencia y república sólo cuando los que están en el poder no son ellos”. “Al ver las reacciones se ve cuán sucio está todo el sistema”, denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Martín Lousteau es economista, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires y lidera el espacio Evolución dentro del radicalismo. Ha sido candidato a jefe de Gobierno porteño, ministro de Economía (2007-2008), embajador de Estados Unidos (2015-2017) y diputado nacional (2017-2019). Es licenciado en Economía de la Universidad de San Andrés, realizó un master en la London School of Economics y escribió varios libros sobre economía y política.

Comparaste el caso de $LIBRA con los bolsos de José López. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia los motivos de esa comparación.

En este caso hay una estafa por 100 millones de dólares, lo que equivale a 12 bolsos. Acá hay una estafa equivalente a doce bolsos de Lopez. En el fondo hay algunas diferencias, pero el mecanismo es similar. Es decir, alguien se vale de su cercanía al presidente, o el presidente de su cargo, o el que es asesor del cargo de presidente, para montar una estafa que le saca 100 millones de dólares acumulados a decenas de miles de personas.

En el caso del Presidente, y dado su condición de economista, ¿podría no ser consciente de que esta situación se fuera a producir?

Ha salido una entrevista que le hizo un periodista digital a Hayden Davis, que es el empresario, entre comillas, que estuvo con Milei hace un par de semanas y sobre el que varios advirtieron que podía ser un estafador, entre ellos Santiago Siri. Mucho del mundo cripto de la Argentina empezó a preguntarse quién era, y ahora sabemos, efectivamente, que esa era la persona que estaba detrás. En la entrevista que hizo anoche, no solamente dijo que el equipo de Milei estuvo muy involucrado, sino que además reconoce que la única manera de hacer dinero con estas meme coins es lisa y llanamente estafar.

Esa estafa, en la escala en la que ocurrió, hubiera sido absolutamente imposible sin la acción del Presidente. Para el público que no entiende ni quiere entender del mundo cripto, supongamos yo tengo 10 pedacitos de cristales, los quiero vender y consigo que el Dalai Lama y el Papa digan que esos cristales sanan el alma y abren las puertas del paraíso. Yo me quedo con 8 y salgo a vender los otros 2, y cuando se produce mucha demanda, vendo los míos. En realidad, es una gran estafa que no tiene ninguna utilidad.

El presidente, cuando twitteó algo con la dirección, entre comillas, de CBU al cual había que ponerle plata, lo dejó durante mucho tiempo. Ahora, Hayden Davis dice que eso fue un acuerdo con el equipo del Presidente. Entonces, sin la acción del Presidente, hubiera sido absolutamente imposible que esta estafa tuviera efecto.

Con esto se abren dos avenidas: o el Presidente es cómplice, o el Presidente no entiende nada de lo que está promocionando. Él, como Presidente, no puede promocionar un negocio privado porque eso es incompatible con la Ley de Ética Pública. Pero además, Hayden Davis dice en la entrevista que los socios que hicieron plata con esto son Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que son los de la empresa NW y hacen capacitaciones, de las cuales Milei era capacitador y recibía dinero. Él tiene una vinculación directa con aquellos que, según el creador de esta estafa, se llevaron dinero de esto.

Más allá del problema penal, para mí hay un problema político porque el resto de los argentinos que no participaron y no perdieron plata, ven lastimada la reputación presidencial. La reputación presidencial es muy importante para la presentación de un país hacia fuera, y eso tiene impactos.

Recién dije que Milei no entiende lo que hace o que es parte de una estafa. Lo que es evidente es que él o su entorno son fácilmente manipulables por gente inescrupulosa que hace dinero. O son manipulables, o son socios. Entonces, uno también tiene derecho a preguntarse en qué otras áreas del Estado esto está pasando. ¿En qué otras áreas del Estado la fortaleza técnica de Milei y su equipo es tan floja como para que alguien se aproveche de eso? También me remito a la discusión que hemos tenido en el pasado acerca de quiénes eran los grandes ganadores del RIGI, del blanqueo o del régimen especial de impuestos a los Bienes Personales. La pregunta es si estos convencieron al Gobierno de llevarse un beneficio o si en el Gobierno hay cómplices de este tipo de cuestiones. Me parece que esa es la pregunta que surge. No es solamente esta estafa, es la pregunta de cuál es el modus operandi de un Gobierno.

Permítanme incorporar una hipótesis más de móvil. Hasta ahí, sería estúpido porque si vos sabés que eso no va a funcionar, por más que seas partícipe de una eventual ganancia, es mucho mayor la pérdida de capital reputacional. ¿Puede que el sistema de toma de decisiones del Presidente esté totalmente colapsado por distintos motivos? ¿Puede que tenga que ver más con la forma de decidir del Presidente y de su manera de pensar?

Yo recién abría las dos hipótesis. Abro la hipótesis de que hay convivencia o de que hay una falta de calidad técnica que permite que otros manipulen. Es evidente que en este caso hay una vinculación muy directa con el entorno del Presidente, al menos, en el proceso de toma de decisiones. Cada vez que el Presidente ha tenido un problema, o cada vez que alguien que piensa distinto a él se ha expresado públicamente, lo que procede es lo que él llamó la «guillotina«.

Cuando un legislador vota distinto, es expulsado. Cuando un funcionario twittea algo que no le gusta, lo terminan echando, como a Vilella en su momento. Hay muchos casos, como el de Posse, el del director ejecutivo del Anses por hablar de una suba de las de la edad jubilatoria o el de Mondino por votar en la ONU de manera distinta a lo que el Presidente viene proponiendo en materia de Derechos Humanos. Apenas hay una diferencia o alguien comete lo que para Milei es un error, lo que sigue es la expulsión de esa persona. En este caso, no ha habido nada, y eso llama la atención. Como se está viendo en las revelaciones más recientes, hay una parte muy íntima del equipo de Milei que participó activamente de esto.

¿Qué pasa con los otros, con los que sí tienen capacidad y con la gente en el mundo privado que se le acerca y lo alerta sobre estas cosas? Cuando se acercó Hayden Davis y se sacó una foto con Milei en la Casa Rosada, muchos del mundo cripto argentino, que es un mundo muy desarrollado y sofisticado globalmente, alertaron inmediatamente. La pregunta es por qué quienes son de su entorno y escuchan esos comentarios no se acercan al Presidente y le dicen que está cometiendo un error. Creo que tenés un punto respecto al estilo del Presidente, a quien no le gusta que nadie le diga nada distinto, entonces castiga públicamente y en privado. A un Presidente que no admite disidencias, cada vez menos gente dentro de su equipo de trabajo se anima a decirle que está cometiendo un error.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es la actitud que tiene que tomar la oposición? Se escuchó al kirchnerismo decir «juicio político», el PRO sacó un comunicado apuntando al entorno, pero cuidando al Presidente, y sostuvo que no hay motivos para juicio político.

Lo primero que tiene que hacer la oposición es tomar una postura, independientemente de quién es el presidente y qué partido está gobernando, porque si no, no defendemos ningún valor específico. Si esto lo hubiera hecho Kicillof en la provincia de Buenos Aires o un gobernador de la oposición, muchos de los que salen a defender al Presidente saldrían a matarlo. Quienes defienden cualquier cosa por afinidad política o ideológica o, peor aún, porque estoy especulando con pasarme al Gobierno, con que me elijan de candidato o con que no me castiguen públicamente y mantener pequeños privilegios son de la casta más rancia. Hemos visto como han salido varios miembros del PRO a hacer esto, mientras que si hubiera pasado con un presidente de otro color, estarían pidiendo inmediatamente un juicio político. A mí los extremos me parecen mal, y lo mismo vale para el kirchnerismo. Si hubiera sido al revés, el kirchnerismo estaría diciendo que no pasó nada. Acá sí pasó algo muy grave.

Lo primero que hay que hacer es investigarlo. Cuando proceda la investigación y veamos la magnitud que tiene esto, que para mí es gravísimo, ahí habrá que tomar la decisión de si corresponde una sanción más grande o no. Lo primero es investigar, y para eso tiene que haber una comisión investigadora. No puede ocurrir que el Presidente se auto-investigue. Este es un Presidente que cada vez que un funcionario público tiene un error, lo echa. ¿Lo va a juzgar un funcionario público que él nombre? Al ver las reacciones se ve cuán sucio está todo el sistema.

Claudio Mardones: Y la preocupación…

Sí, la preocupación y las reacciones. Lo primero que hizo el entorno fue tratar de crear perfiles falsos de otros presidentes para decir que esto estaba pasando en otros lugares del mundo e inducir a la teoría del hackeo. Estuvieron probando a ver si podían instalar que había sido un hackeo, hasta que eso fue desmentido, inclusive por el propio Presidente. El comité de manejo de crisis, en este caso, se ve que no funcionó muy bien.

Como lo primero no funcionó, lo segundo que hizo Milei fue echarle la culpa a la casta. ¿Qué culpa tiene de esto un gobernador, un intendente, un diputado o un senador? Nada, no tienen nada que ver. la estafa es responsabilidad de él, porque sin él no hubiera sido posible.

Después de hacer eso, dijo que había cometido un error y que él no estaba involucrado. Pero antes, en su posteo inicial, habrá descrito perfectamente la fachada que escondía la estafa. ¿Cómo puede ser que después dijera que «no sabía nada de esto»? Amén de que él dio cursos de cripto en la plataforma de capacitación de Novelli y Godoy, que son los dos que Hayden Davis dice que se han llevado el dinero.

CM: El hecho de que el Presidente trate de autoinvestigarse parece una forma de prevenir lo que puede pasar en el Congreso. ¿Usted cree que habrá sesión este jueves en el Senado?

Mirá, me faltó el último paso de todo este relato en cómo fueron tratando de cubrirlo, que es esta iniciativa autoinvestigarse. Y por último, sabemos ahora que va a dar una entrevista. Insisto en que miren la entrevista que hizo Hayden Davis, en la que dice que el equipo de Milei que va a haber una entrevista.

CM: Parece que el Gobierno se está jugando a explicar y a defender a Davis. ¿Usted interpreta que viene por ahí?

Parece que el Gobierno sigue en contacto con Davis. No sabemos qué repercusiones va a tener en el Senado. En principio, iba a haber una sesión, pero ahora no sabemos. Veremos qué actitud toma el bloque oficialista y veremos a partir de todo esto qué es lo que se desata. Lo que es importante es que se investigue, como todas las cosas, y esta tiene que ser la postura de cualquier oposición, independientemente de quién sea el gobierno, porque si no, los que declaman transparencia y república, sólo reclaman transparencia y república cuando los que están en el poder no son ellos. Así no vamos a construir nada mejor.

Cuando en Brasil le hicieron el juicio político a Dilma por un hecho absolutamente menor que no hubiera justificado para nada un juicio político, el gobierno de Dilma Rousseff y el PT estaban en un piso de popularidad muy bajo. ¿Se podría decir que, independientemente de que el juicio político tenga motivos y lo justifique, el juicio político solamente se lleva adelante cuando un presidente tiene muy baja valoración? ¿Un juicio político siempre es político más que jurídico?

Cuando uno mira los casos internacionales, salvo casos extraordinariamente graves, sí. También ha pasado con Clinton, y ha pasado con mucha gravedad en el caso de Trump, sin embargo, no se ha podido. El juicio político es un instrumento tan grave que requiere mayorías muy especiales en todo el proceso. Primero se va a una comisión de juicio político, esa comisión tiene que expedirse. Si recomienda el juicio político, se va a Diputados. Este es un proceso que arranca en la Cámara de Acusación de Diputados, y la cámara que tiene que decidir es el Senado. Una vez que eso se vota y hay dos tercios, Diputados envían al Senado una comisión de tres personas. Es un proceso largo donde hay que tener dos tercios en las dos cámaras. Entonces, sin una debilidad manifiesta o sin un hecho de suma gravedad general, no prospera el juicio político. Entiendo lo que hacen algunos que saltan rápido porque para sus electores o votantes es importante decir que le van a hacer juicio político, pero acá lo importante es investigar. Hay que sentarse en una comisión y tirar de todos estos hilos para conocer la verdad y que la gente conozca la verdad.

