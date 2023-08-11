SOLICITADA APOC ¡CON LOS DERECHOS SINDICALES Y DE LOS TRABAJADORES NO!

LA COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DEL PERSONAL DE ORGANISMOS DE CONTROL, DELEGADOS Y TRABAJADORES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO AEIAS SOLICITA PUBLICAMENTE EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS GREMIOS Y SINDICATOS
DE LA PROVINCIA EN REPUDIO AL DESCONOCIMIENTO PERMANENTE QUE HACEN LOS VOCALES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS A LOS DERECHOS QUE TENEMOS COMO ASOCIACION SINDICAL CON PERSONERÍA GREMIAL EN LA PROVINCIA.
REPUDIAMOS ENERGICAMENTE, LAS PRACTICAS DESLEALES Y CONTRARIAS A LA ÉTICA DE LAS RELACIONES PROFESIONALES POR PARTE DE LOS SEÑORES VOCALES HUGO PANI Y MIGUEL LONGHITANO, COMO LO SON:
OBSTRUIR O IMPEDIR LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SINDICATO. ADOPTAR REPRESALIAS CONTRA LOS TRABAJADORES EN RAZÓN DE SU PARTICIPACIÓN EN MEDIDAS LEGÍTIMAS DE ACCIÓN SINDICAL.
REHUSARSE A NEGOCIAR COLECTIVAMENTE CON LA ASOCIACION SINDICAL.
MODIFICAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE SU PERSONAL, CON EL FIN DE IMPEDIR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SINDICALES.
YA NO ESTAMOS DISPUESTOS A SEGUIR TOLERANDO ESTA SITUACIÓN DE AVASALLAMIENTO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO, POR EL CONTRARIO ESTAMOS DISPUESTO A CONTINUAR CON ESTA LUCHA, PLENAMENTE CONVENCIDOS QUE SON DERECHOS GANADOS QUE NO PODEMOS
PERMITIR QUE SE DESCONOZCAN EN EL AÑO QUE CONMEMORAMOS LOS 40 AÑOS DE DEMOCRACIA.
¡POR ELLO, HOY MAS QUE NUNCA, SOLICITAMOS LA SOLIDARIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO DE
SUS FUERZAS SINDICALES!
Valeria Regueiro
Sec Gen APOC
Tierra del Fuego