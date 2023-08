Sandra Pitta le respondió a Milei: «Privatizar el Conicet no tiene sentido, aunque esté partidizado sigue siendo valioso»

Sandra Pitta es una científica del Conicet de las más críticas por el funcionamiento de dicho organismo estatal, especialmente por «la partidización oficialista» que ella siempre denunció. Aún así, puso un límite a la propuesta de Javier Milei de «dejarlo en manos del sector privado«.

Ayer en televisión, el ganador de las PASO cuestionó: «¿qué productividad tiene el Conicet?«, antes de afirmar que si es elegido presidente eliminaría el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación para dejarlo en manos de privados.

Y si bien Pitta tiene diferencias sustanciales con la gestión actual, advirtió en diálogo con PERFIL que cerrarlo «no tiene pie ni cabeza«, porque sería eliminar un organismo «muy valioso, de los más meritocráticos y que tiene a las personas más formadas del país».

La directora del Conicet le respondió a Milei: «Es el ataque más grave que hemos sufrido»

«No tiene pies ni cabeza, lo que él (Milei) propone es eliminar un organismo que es muy valioso para argentina y en los últimos años se ha partidizado, pero sigue siendo un organismo de los más meritocráticos», manifestó.

«La plata que se destina al Conicet es poca»

Además de apuntar contra la productividad, las propuestas de Milei se enmarcan en una idea macro de reducir el Estado y bajar el gasto público. Consultada por el dinero que recibe el Conicet del Estado, Pitta aseguró que es un monto bajo y que su mal funcionamiento está en parte atado a los bajos salarios y a la cantidad de investigadores en planta permanente.

«La plata que se destina al Conicet es poca, hay que alentar al que privado invierta, pero cómo va a invertir en un país en llamas… donde no sabes lo que va a pasar mañana. Cuando se solucione eso, seguro va a haber interés en invertir, pero no hay que privatizar«, argumentó.

Pitta, quien apoya la candidatura de Patricia Bullrich y asegura que el modelo de la candidata de Juntos por el Cambio no contempla cerrar el organismo, señaló que «todos los países capitalistas del mundo tienen institutos públicos de ciencia, pero con privados que invierten en desarrollo», añadiendo que «hay muchas investigaciones que requieren de mucho dinero y que por eso en el Conicet no se pueden hacer». Luego aclaró: «Es bajo el porcentaje del PBI que se le asigna«.

«Baja productividad» y «partidización»

En el punto en el que Pitta se acercó más a las críticas de Milei fue respecto a la productividad del organismo científico, y lo relacionó con el vínculo de las autoridades con el oficialismo.

Javier Milei propuso eliminar el Conicet.

«No hay productividad porque la planta permanente es grande para los recursos que tiene. En otros países hay grandes cantidades de becarios, y una vez que se doctoran pueden ir al sistema privado. Acá está todo centralizado en un lugar. Se convirtió en algo muy grande con gente muy capaz que no puede trabajar, porque los recursos no cubren las necesidades de una investigación. Con los recursos que tenemos no alcanza para todos. Seríamos más productivos con un Conicet más racional y acorde con los recursos que tenemos, ahí se vería el verdadero capital que tenemos. Racionalizarlo, optimizarlo, que los ingresos no sean tantos por año, que se le de la posibilidad al becario con salidas laborales. Hay muchos investigadores que tienen trabas para armar sus propias empresas también», ahondó.

Para la licenciada en Industrias Bioquímico-Farmacéuticas, en el Conicet está el capital intelectual más formado del país. Por eso mostró preocupación de que la propuesta de Milei los dejara «en la calle». «Ya muchos se están yendo del país porque los sueldos son bajos. Conseguir hoy un becario es dificil con esas condiciones. Tu director no llega a fin de mes, no gana mucho mas que un becario, no tiene motivaciones así», dijo a este medio.

Consultada sobre si lo que propone es aumentar la inversión del Estado, consideró que si bien sería una gran iniciativa «tendría que ser destinado a investigaciones, no para pagar sueldos que es lo que pasa hoy». «Podés ponerle muchísimo dinero a algo, pero hay trabas burocráticas como que tenés que esperar dos años para un convenio entre empresas y el Conicet o miles de ejemplos que se pueden resolver e implicarían ingresos interesantes para el organismo. Siempre es beneficioso que el Estado invierta más, pero tenés que ver para qué, si es para pagar sueldos como se hace ahora, no. Hay que reformular la mentalidad del Conicet, la parte directiva hoy es anticapitalista. Hay que promover que el privado invierta», expresó.

Sandra Pitta

El apoyo a Bullrich y las críticas a la gestión actual del Conicet

«Yo le he presentado con un equipo de todo el país de investigadores que trabajan conmigo, bien federal, a través de Ricardo Lopez Murphy, una serie de ideas a Bullrich. No quiero hablar por ella, pero sé que está de acuerdo con esto. No va a cerrar el Conicet. Ella ha visto como la ciencia impacta en la economía de un país», dijo Pitta a PERFIL.

Por último, acusó a los científicos que dirigen hoy el Conicet de ser los responsables de que surjan las propuestas de Milei: «Gran parte de la culpa la tienen los propios científicos que se quedaron adheridos a un partido político. No van a convencer al que va a votar a Milei, porque los consideran ñoquis. Han favorecido todas las decisiones como la autorización de la vacuna Sputnik o la aplicación de Sinopharm en niños, que no se tendría que haber aplicado, no estaba para aplicar, estos mismos científicos que ahora salen a contar lo que hacen tendrían que haber dicho que no era ético. Vendieron el organismo a un partido. Yo soy investigadora, puedo ser política, pero separo las cosas, jamás podría ser el Conicet parte de un partido».

