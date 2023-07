No esta todo bien, al contrario, los hechos lo confirman.

Hace poco menos de dos meses, también debieron dar marcha atrás con el tristemente célebre memorándum de entendimiento con china, el gobierno nacional le bajo el pulgar y el gobierno provincial debió retirarlo de la legislatura, porque no había posibilidad de seguir adelante con eso. En los dos casos la posibilidad de conflicto, tanto con China, como con Estados Unidos, estaba latente y nosotros quedábamos en medio.

Lo del radar es un escandalo nacional e internacional, por la forma en que se instaló sin que nadie informara nada de forma oficial, con gerentes de una empresa sin ninguna experiencia previa en satélites o cosa semejante, un musico, otro despedido de una empresa por abusar de sus compañeras de trabajo y dos asesores de una diputada nacional. La instalación se comprobó, el funcionamiento también, hasta el 23 de junio en que el gobierno nacional envió una inspección a cargo de la Secretaria de Innovación Publica y comprobó in situ que la instalación era real, y decidido suspender cualquier actividad. No se lo desconecto, o quito del lugar, sigue ahí. Quien lo autorizó, como llegaron dos asesores de una diputada nacional que se llena la boca con la defensa de la soberanía, a formar parte del directorio de la empresa Leolabs Argentina, presta firma de Leolabs con sede en Londres. Algo huele muy mal en Tierra del Fuego

Hasta hoy ningún funcionario, legislador o los centros de ex combatientes se expresaron respecto de esta entrega de soberanía en pleno centro de la Provincia a una empresa inglesa. Eso si cuando hacen un mal dibujo del mapa bicontinental, tapan los medios de comunicados de repudio, pero ante un hecho consumado, nada.

Pasó esta cuestión de geopolítica estratégica internacional y comenzaron, en realidad salieron a la calle, todos los gremios, privados y públicos a reclamar por una recomposición salarial.

La respuesta del gobierno, con un 115% de inflación acumulado, fue, “no vamos a dar lo que no tenemos”, de esta forma se confirmaba que “plata no hay” y habrá que arreglarse como sea, como si esto no fuera suficiente, el gobierno nacional también confirmó que “se recortaban los giros de fondos a las provincias”. Es decir que nación se queda con nuestros fondos y encima avisa que se los va a quedar.

Así es como comenzaron las reuniones paritarias entre el ejecutivo y los sindicatos y una a una fueron rechazadas todas las propuestas, en las que ninguna pasó de un 20 % en el caso de los judiciales, 29,7 % para ATSA, 20 % para docentes, y algo similar para ATE.

Todas esas ofertas miserables fueron rechazadas, algunos gremios directamente se levantaron de las mesas de dialogo y se están llevando adelante retención de servicios, marchas, movilizaciones, desobligaciones, alerta y movilización y si no hay ofertas mas cercanas a la inflación, el conflicto generalizado no da señales de solución y pasamos de la “paz social” a un absoluto descontrol.

En Rio Grande y en Ushuaia, los gremios también rechazaron las ofertas de los ejecutivos y esperan mejores ofertas de recomposición, sin dejar de mencionar que la Corte Suprema fallo a favor del cobro del impuesto inmobiliario a favor de la provincia, con lo que les quita de un plumazo 1000 millones a las municipalidades, ¿Qué podría salir peor?, todo.

El gobierno iba a convocar a los intendentes para esta semana, pero casualmente la reunión aun no se concretó y cuando e concreto solo fueron representantes, ninguno de los tres participó del encuentro, si funcionarios de segunda línea.

En la capital las marchas se vienen realizando desde hace dos semanas y no hay señales de acuerdo alguno hasta el momento.

Las electrónicas también comenzaron con los despidos, a Newsan que comenzó con 200, le siguieron, Solnik, Mirgor, FAPESA, algunos por finalización de contratos, otros por represalia contra quienes habían llevado adelante reclamos salariales. Hoy la UOM inicia un paro por tiempo indeterminado por todas estas razones, pero la central es que no hay recomposiciones salariales, siguen los contratos basura y la precarización laboral.

La razón de este párate también tiene que ver con la falta de dólares para comprar insumos para la producción, cepo al dólar que el gobierno nacional viene poniendo en practica desde el 2012 cuando Cristina Fernández era la presidenta de la nación, también en aquel entonces y a través del decreto 751, le quito todos los beneficios de la Ley 19640 a las empresas petroleras que operan en la Isla.

Pero esto no es todo, alumnos de escuelas secundaria de Rio Grande y Ushuaia realizaron sentadas y movilizaciones por un problema que no termina de solucionarse aunque el gobernador diga lo contrario, el estado calamitoso de los establecimientos escolares, en todos lo ámbitos, en este escenario escuelas primarias y secundarias no abren sus puertas desde hace meses, otras de manera intermitente, pero ninguna en forma permanente, esto, hay que aclararlo, no es nuevo, hace por lo menos 10 años y según las fuentes oficiales, se han destinado en ese periodo mas de 2000 millones de pesos a la reparación de escuelas, y el presupuesto educativo de 2023 es de 54 mil millones de pesos, ¿Dónde esta la plata?, tampoco hay respuesta, la pagina de transparencia del gobierno provincial no está actualizada desde 2021 justamente cuando la provincia recibió más fondos de nación.

Algo no esta bien, en primer lugar, las reacciones de funcionarios que van al choque ante cada consulta y lejos de aclarar, lo que hacen es atacar a los medios, a la oposición y todo aquel que quiera respuestas, certezas, claridad y alguna previsibilidad al menos, a corto plazo.

Por último la situación de los inquilinos en toda la provincia, es imposible acceder a una vivienda, la demanda hoy, es de 10 mil viviendas en Rio Grande y algo similar en Ushuaia, el estado con fondos propios, no ha construido una sola y el problema se agrava mas aun cuando los propietarios en Ushuaia, exigen ingresos de 700 mil pesos, y dos garantes que superen los 850 mil, nadie que cobre 700 mil pesos estaría buscando un alquiler, y en este sentido, tampoco nadie da respuestas, también hubo acampes frente a casa de gobierno y marchas en reclamos de la Ley de Emergencia habitacional, ni la legislatura ni los concejos deliberantes han tratado el tema.

Nos queda por agregar el déficit energético de la capital de la provincia, que en los últimos 4 años, no recibió ningún tipo de mantenimiento y dejó sin luz a toda la ciudad por más de 5 hs , hace dos semanas y un 30% sufrió el mismo problema esta semana.

Los caminos provinciales son intransitables, renunció el presidente de Vialidad Provincial y a cargo quedó una Comunicadora Social sin ninguna experiencia previa, parece que esto de no tener experiencia en nada es un requisito esencial para formar parte de algún área de gobierno.

Hay 50 secretarías de las cuales este medio solo conoce a tres, el resto no sabemos que hace, pero esa gente cobra todos los meses por no sabemos qué razón.

Nos volvemos a preguntar que es lo que esta bien, quienes viven mejor, donde esta el desarrollo, hay ministros que no hacen una declaración hace mas de 3 meses, no atienden a nadie, y eso para nosotros es una señal de que no hay nada que decir, quizá porque no han hecho nada, pero si estamos equivocados quedamos abiertos a que nos ilustren sobre los avances que se hayan realizado y que nosotros desconocemos.

No hay nada bien, se van los docentes de la provincia, se van los médicos, no hay profesionales en los hospitales, no funciona la generación de energía, no se actualizan los salarios, se remarcan precios todos los días, se coloca un radar ingles en el centro de la provincia y nadie se entera, se firma un memorándum y si no lo denunciamos en los medios, tampoco se entera nadie, ¿Qué es lo que está bien?. Ratas en los colegios, cortes de gas, de luz, de agua, desconectividad aérea para los riograndenses, problemas en cruce del Estrecho de Magallanes con la empresa TABSA que no recibe pesos argentinos y es la única salida de los fueguinos por tierra. ¿Qué más hay que detallar?

Que otra cosa que no vivan a diario todos los fueguinos, se puede explicar una vez más, estamos hartos de la política de redoblar la apuesta y no decir nada.

Esto es la realidad que se niega a diario por parte del Gobernador Gustavo Melella, y sus funcionarios y que muchos ni siquiera se atreven a cuestionarse, o decimos todo, o no decimos nada.

Armando Cabral.

www.lalicuadoratdf.com.ar