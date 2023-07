Manejo Feudal: Graves denuncias de APOC contra vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Después de dos meses de enviar notas y de tratar de entablar algún tipo de dialogo con los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia, la secretaria general de APOC, Valeria Regueiro decidió salir a hacer público el padecimiento de los trabajadores de ese ente de control a quienes se trata como hace un siglo atrás.

La dirigente sostuvo que cuando se presento como nueva secretaria general hubo un inicio de conversaciones, pero luego no se la recibió más, que hasta ahora no se habían hecho declaraciones púbicas porque siempre esperaban una respuesta a sus pedidos lo que nunca pasó.

Los vocales se aumentaron los salarios hace un mes en un 15% y pasaron a cobrar mas de 2.500.000 pesos, ese 15% para un empleado que cobra 200.000 pesos es nada, siguió Regueiro, pero además hay gente enferma trabajando con cáncer producto del estrés y la presión a que son sometidos por el PRESIDENTE. Sr. Vocal Abogado Dr. Miguel LONGHITANO, VOCAL DE AUDITORÍA. Sr. Vocal Contador CPN Hugo Sebastián PANI y VOCAL CONTADOR. Sr. Vocal Contador C.P. Luis María CAPELLANO. Este ultimo ocupa un cargo en Buenos Aires, pero cobra el sueldo como si estuviera en Tierra del Fuego, no está demás decir que este ente de control no controla nada, tiene a un empleado con cargo jerárquico procesado y que es enviado habitualmente a dar conferencias en otras provincias.

“Ningún cargo jerárquico ha sido concursado, todos designados a dedo y los empleados que no les son funcionales son pasados s disponibilidad, enviados a juntas medicas hasta que por cansancio deciden irse.

Para dejar todo mas claro, Valeria Regueiro al ser consultada sobre esta gravísima situación explicó:

Nosotros representamos a los organismos de control externo y e interno,de la República Argentina yo soy la secretaria por la seccional Tierra del Fuego de la provincia de Tierra del Fuego.

Nucleamos a los trabajadores principalmente del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Tribunal de Cuentas Municipal de Río Grande, de Sindicatura General Municipal de Ushuaia auditoría, interna de gobierno y distintos organismos que también cumplen funciones de auditoría como la Tesorería Contaduría etcétera.

«Hace dos meses que iniciamos un procedimiento de solicitud de apertura de paritarias en atención, a que llevamos varios, años varios años por decirte desde 2009 aproximadamente intentando sentarnos a negociar el salario, en el Tribunal de Cuentas de la Provincia no se negocia salario desde hace mucho tiempo, porque los vocales del Tribunal consideran que la cuestión salarial está excluida de la paritaria no corresponde para ellos discutir salario en una paritaria, ya se lo dejamos por escrito en varias notas ilustrándolos un poco para que entiendan que el salario tiene que ser negociado entre dos partes, eh? Porque el despotismo ilustrado para el pueblo pero, sin el pueblo».

«No existe más hace muchos siglos, así que la idea de nosotros dentro de la coherencia es poder sentarnos a que nos escuchen, ellos entienden que tiene que ser una decisión unilateral el salario del Tribunal de Cuentas se viene, vienen picada, digamos no solo por la situación inflacionaria que mantiene la Argentina y que todos conocemos y que no se nos escapa».

«Sino que digamos se fue depreciando el salario en sí, nosotros cumplimos una función de control control de cuentas públicas. Teníamos una posición, salarial equiparada a lo que es la justicia.

«Hoy estamos casi te diría, como el salario de un gastronómico pero bien de abajo, o sea, ya ni siquiera un profesional con título universitario, los únicos que que mantienen un salario bastante importante son los vocales del Tribunal de Cuentas que desde que la Legislatura les levantó ahí el pie del acelerador los dejó fluir y que sean libres, ellos incrementaron su salario como ellos consideraban que tenían que estar, pero bueno, un salario un salario hay que aclararle a la gente que es un salario que supera los dos millones, no es un salario, porque puede tener un trabajador con profesionales no supera los 2 millones y no sé si y lo más triste de todo esto es que según mi punto de vista y creo que que menos de mi gente del gremio ellos son tan empleados como nosotros, cobran con recibos sueldos no son patrones cobran con un salario, o sea son asalariados, pero ellos le determinan a ustedes, cuánto deben cobrar»

«Con el criterio que utilizan el último momento que le dieron fue. Un 15% tal cual, e cuestión regularmente, por ejemplo, él no pago de la zona desfavorablerable una ley nacional plenario que del año 2012 si no, pero según la vista no puede superar una ley nacional o Valeria tomen la decisión de cuánto se aumenta cómo se aumenta que no se aplica la zona que para ellos tienen especiales que le engrosan en los salarios a más de 2 millones y medio de pesos».

2El tema es que nosotros nunca hacemos ruido y ahora el Tribunal se levantó hace dos meses que empezamos ya con una con medidas, eh? Tenemos una medida de asambleas permanente que lo hacemos por fuera del horario laboral, porque la verdad que no queremos que nos descuenten ni un centavo del recibo no queremos perder nada porque hay gente que realmente está muy ya te digo, me han manifestado que ya no tienen para comer, o sea, que un profesional que te diga no me alcanza para comer, o sea, o pago el alquiler o como empezamos hace dos meses con este tipo de medidas».

«La idea. Ahora ya es, es que la población no se escuche porque no estamos pidiendo nada ilógico, cruzamos notas al Ministerio de Trabajo que les corrieron vistas desde el ministerio a ellos, pero la verdad que todavía no ponen fecha de paritarias no dicen si nos vamos a sentar cuando nos vamos a sentar y si realmente no van a empezar como empezaron en el año 2009 cuando nos pudimos sentar como gremio que todo el tiempo era entradas, no se llegó a ningún acuerdo y en el 2012 se dejó de accionar también un poco por responsabilidad del gremio este que no se iniciaron otro tipo de acciones en continuidad».

«Digamos, es que buscan eso, buscan el cansancio el profesional diga. Bueno, me voy concurso en otro lado y desaparezco en el Tribunal de Cuentas trabajan bajo presión»»

«Pero mucha presión es más, hay casos de de gente con cáncer por así decirte por no nombrar otro tipo de enfermedades y son desarrolladas en el ámbito del trabajo este porque el estrés es altísimo, altísimo y más en ciertas fechas donde hay que sacar la cuenta denuncias y la presiones absoluta y la verdad que nunca nos escuchan»

«Una persona que peleó en cierta manera por los derechos de APOC fue Elisa Dietrich y después nunca más.

No, después incluso anduvimos rastreando quién era el secretario general es que nunca claro.

Ahora digo, eh? A mí lo que me sorprende es que un plenario que es un acuerdo plenario que hizo de acuerdo entre los vocales supere una ley nacional de la zona. Esto es de una barrabasada total y cierto que uno de los integrantes es abogado.

«Consideramos realidad o decimos bueno, te contesto dos líneas, eh? Y con esto te tapo la boca, o sea, yo me agarro del acuerdo 340, pero la verdad que no con eso no nos llenan porque la zona. Pasó a incorporarse al básico, o sea, dentro del concepto básico que el concepto básico no debería tener nada, por eso se llama básico.

«Y la subsumieron quedó adentro de solo a los fines liquidatarios, o sea, hoy no tenemos una liquidación que nosotros podamos ver en cuanto quedó esa zona, si me estás pagando bien, si no me la estás pagando por otro lado del básico del del Tribunal de Cuentas están agarrados los básicos del EPU del gobierno, legislatura, gabinete de gobierno, o sea viene todo en un paquete atrás de este básico, o sea que está cómo estás liquidando o estás pagando la zona desfavorable en la ciudad de Buenos Aires diciendo de que ustedes no saben lo que pero recibo de sueldo».

Los empleados del Tribunal de Cuentas no reciben recibo de sueldo, otra atrocidad que se permite en esta provincia.

«En el recibo solo dice solamente el sueldo básico y nada más discriminado. Y nada más no hay otro».

«APOC se encuentra en estado de asamblea, pero fuera del horario de trabajo».

«Y no queremos ni molestar a la población, señala Regueiro, ni que les descuente un centavo a ninguno de los compañeros, hay mucha gente con miedo, hay mucha gente inestable y la verdad que cuando vos tenés un auditor, por ejemplo subrogando cargos durante años, tengo gente que hace 10 años que está haciéndolo y no le están pagando tampoco la diferencia salarial por eso, o sea son un montón de cosas».

«Estamos haciendo bien toda la cuenta hacia atrás, pero por lo menos desde el 2016 y arrancó en picada y no paro más, porque la ley 16 la inacción comenzó en el 2012, pero en el 2016 ahí fue donde ustedes sintieron que estaban en el peor momento».

«Aproximadamente tenemos unos 60 afiliados en el en el tribunal son 180 empleados, me parece una consulta que me está trasladando una persona este. Yo no lo puedo creer, no, pero lo tengo que decir al aire porque está pidiendo ustedes, saben que los filman y que las cámaras tienen audio».

«Este es un cambio porque inclusive en una época a los que se juntaban en asamblea, mandaban a uno de esos que podían despedir para que cuenten a ver cuánto sabía quiénes eran para después llenarlo de trabajo o cansarlo hasta que se vaya si tienen alguna accionar que es de del siglo 18 más o menos, sí. Bueno, no es el único lugar en la Administración Pública del Estado también hay cámaras con audio que te dicen por si llega a pasar algo, no es que uno se siente lo que están hablando de los trabajadores cosa que dudo que no sea así, que no se guarden los registros y demás porque pero no es, no es el único lugar».

«Sí, sí, porque yo en el lugar donde estaba antes se tenía cámara. Me decían cuando preguntamos a través del gremio nos decían que este bueno eran por una cuestión de seguridad»

«Según la sindicalista no se sabe cual es el presupuesto que maneja el organismo ni cómo lo va a distribuir, entonces bueno, le vamos tirando tips. Digamos ya que estamos esperando que nos llamen a paritarias les vamos diciendo más o menos, qué es lo que podrían tocar como para solucionar un poco el problema que tenemos de de de falta de salario de de que no nos alcanza de 15% que les han dado retroactivo mayo evidentemente los salarios están bajos tiene cero incidencia este el aumento no no significó nada para ellos dos millones y medio está esta bárbaro, tal cual tal cual pero no, pero a la mayoría no le significó nada lo que pasa que un salario».

Por ejemplo el 90, el que sigue el 80 y así vamos hacia abajo.

Ah, no existe eso, o sea, el que te sigue al Vocal no cobra el 90 del vocal con toda la EH sí.

Sí, sí, no, no, no son 137% de diferencia con con el secretario durante todas las mañanas.

Porque es el claro, ejemplo, o sea, no nos pueden decir que ellos pueden conocer la necesidad de una persona, ¿eh? A la cual ellos no, no creo que no se imaginan lo que es, eh, vivir con eso.

Funcionarios en Buenos Aires que cobran como si estuvieran en la provincia:

«Claro, ellos cobran exactamente lo mismo, se liquida igual el salario en Tierra del Fuego que en Buenos Aires»

En el TCP no se dicuten paritarias, se impone un salario.

«El Ministerio de Trabajo es el que tiene que digamos hacer como de intermediador.»

» Para para poder celebrar esta paritaria nosotros presentamos el pedido en el ministerio, el Ministerio le corre traslado al Tribunal de Cuentas el Tribunal de Cuentas pone una fecha probable para llamar y así lo mismo que hace el señor Gobernador, que llama a través del Ministerio a los gremios».

«Para para sentarse en paritarias que es lo normal, claro y ustedes no, no, no pensaron como gremio acudir al Ministerio de Trabajo porque no están cumpliendo con la ley de trabajo».

» Ya presentamos entre un periodo de pronto despacho la semana pasada el 30 de junio, así que entiendo que lo van a contestar si no nos iremos a la nación y después de la Nación queda la Organización Internacional del Trabajo porque lo de las paritarias no es un invento, o sea, no es algo que nosotros inventamos y dijimos. Bueno, tenemos que discutir salario».

Silencio de radio en todos lados, nadie se mete con el TCP

«Digo que inclusive, los gremios digamos, cuánta cuanta más preparación tiene el empleado es mucho más difícil demostrarlo porque te digo yo demostrar cuando tengo un problema porque el profesional opta ante una situación, por ejemplo, de violencia o de acoso laboral opta por irse buscar una salida concursar en otro lado irse porque después en un lugar chico como es este Tierra del Fuego dicen, no este profesional no, este no es el del problema en tal lado, ¿no? No, no lo contratamos es entonces para no manchar. Tu apellido a veces, es decir, bueno, a ver, hago borrón pago psicólogos y sigo viaje, Entonces a veces pasa que en lugares con menor preparación profesional es más fácil visibilizar la violencia, los grupos son diferentes como para actuar. A veces en estos organismos, pasa eso que no se ve, pero existe».

Consultada sobre si los cargos jerárquicos, están cursados, la dirigente sostuvo que “no, no, nada, nada internos de ascenso tampoco nada nada”.

“No, no es esta es la violencia también hacia la carrera administrativa, claro. El mundo agarrado de viste, mirá que te saco el plus. Mira que te saco esto los que son afines tienen posibilidades de avanzar en la carrera aquellos que reclamen algo, no.

En cuanto al último aumento de un 15 % que se dio retroactivo mayo es el que está en vigencia, tienen alguna noticia de algún posible aumento que vayan a dar o no, porque ustedes lo habían considerado insuficiente.

Con los miembros cuando yo asumí el 13 de diciembre del 2021 el gremio dije bueno, a ver, vamos a conocernos a ver mi empleador empleados. Hola, ¿cómo están? Me llamo Valeria empecemos de cero, empezamos a acercarnos, ¿veamos por qué? no sé con ellos, pero siempre con ese ese freno y cuando decía, la palabra paritarias era como nombrar al demonio”.

La conclusión es que sobre el accionar realmente polémico del tribunal de Cuentas nadie se ha expedido, ni los legisladores, ni el Ministerio de Trabajo, o algún ente público u organización de la sociedad civil. Parece que el hecho de controlar nada les da una impunidad difícil de describir con palabras, por eso hay que remitirse al archivo para que desde 2016 estos muchachos hacen lo que se les canta en toda la provincia, tiene corpiños en los ojos para cualquier hecho sospechoso, pero a los monotributistas los acosan hasta por una fotocopia.

Es intolerable, que un organismo de control coloque cámaras que también graban audio, en las oficinas, persiga y abuse de los empleados, les otorgue un salario de acuerdo a su buen saber y entender y nadie diga nada sobre los obscenos salarios que ellos cobran, 10 veces más que cualquier afiliado a APOC.

Sin duda Tierra del Fuego y en particular el sector publico se maneja de manera feudal y este es el peor de los ejemplos.

Fuente: radio Provincia.