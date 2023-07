Leolabs en el mundo: ¿Qué debería explicar Dachary a los legisladores sobre el radar británico?

Convocado por la Cámara Legislativa y particularmente por la comisión que preside el ahora oficialista legislador Federico Sciurano, Dachary deberá explicar, por ejemplo, 1.- como es que la provincia no tiene nada que ver con la instalación de un radar británico en Tierra del Fuego a 600 kilómetros de las Islas Malvinas cuando la Inspección General de Justicia, (IGJ) autorizó la misma.

2- Como es que dos asesores de la diputada nacional oficialista, Mabel Caparros forman parte de Leolabs Argentina, subsidiaria de una empresa inglesa que representa al país que usurpa Malvinas.

3- Como llegaron al directorio de la empresa, un ex cantante de cumbia y un ex empleado de Aerolíneas Argentinas despedido por acoso a sus compañeras de trabajo.

4- Porque la Dirección Provincial de Energía, (DPE) dependiente del gobierno Provincial llevó una línea de energía trifásica soterrad hasta la instalación en pleno corazón de la isla de Tierra del Fuego.

5- Como se explica que el domicilio de la empresa en Ushuaia sea una casa abandonada en un barrio alejado del centro.

6- Como el propietario de la Estancia El Relincho le alquila a una empresa de estas características un predio de una hectárea para la construcción de un radar y nadie se entera.

7- Porque el gobernador acepta que la provincia con esto se convierte en un objetivo militar, se manifiesta “caliente” por este tema y de manera difusa termina acusando, como siempre, a la oposición, a los legisladores y a los medios por lo que el considera que “es un circo”, sin hacer ningún mea culpa e incluso inculpando al propio gobierno nacional, responsabilizándolo de todo.

8- Como ingresó al país un radar de estas dimensiones in que ADUANA, Gendarmería, Dirección de Puertos, policía de seguridad aeroportuaria, nadie viera nada.

9- Porque el Observatorio Cuestión Malvinas, no se expresó en ningún momento, cuando esto es una entrega de soberanía a un país invasor, ¿y la defensa de la soberanía?

10- Donde están los centros de ex combatientes, protestando, por ejemplo, por la no aplicación de lay Gaucho Rivero, que no dejaba ni amarrar buques de bandera británica en Ushuaia. Y ahora con un radar instalado en el corazón de la isla, no han emitido sonido.

Porque se insiste con las funciones del radar cuando el real problema es el origen del mismo, no lo que controla, es un radar ingles en suelo malvinero, es un terreno ingles en la provincia donde se encuentra la capital de vigilia.

12- Suponiendo que como dicen controlara basura espacial o para saber dónde puede caer basura espacial, toda la instalación sigue siendo inglesa, como explican esto, como explican que no pueden no saber.

Esto es como el memorándum de entendimiento con China, primero estaba en la legislatura y después no estaba en la legislatura, quien no dice la verdad una vez puede no decirla en una segunda oportunidad. Esto está grabado en el Informe de TN donde Dachary decía que el documento estaba en la cámara y resulta que ingreso dos semanas después.

El resultado fue que el gobierno les soltó la mano y el memorándum termino siendo retirado de la legislatura provincial, porque según explico el exaltado mandatario provincial fue un error enviarlo para su tratamiento ya que la legislatura no tiene competencia para tratarlo.

Todo es demasiado obvio, todo es demasiado rebuscado, las declaraciones del gobernador Gustavo Melella generan mas dudas que certezas y la verdad es que nadie puede creer que el estado provincial no haya sabido de esto porque las pruebas son abrumadoras.

LEOLABS EN EL MUNDO

JAPON

La empresa emergente de mapeo espacial LeoLabs anunció un contrato multimillonario el 24 de mayo para proporcionar datos, servicios y capacitación de conocimiento del dominio espacial a la Japan Air Self Dense Force.

“Nos sentimos honrados de trabajar con el Ministerio de Defensa de Japón”, dijo a SpaceNews Dan Ceperley, CEO y cofundador de LeoLabs

AUSTRALIA

Sídney, Australia, 31 de enero de 2023 — LeoLabs, el principal proveedor comercial de servicios de mapeo de órbita terrestre baja (LEO) y conciencia de la situación espacial (SSA), anunció hoy la puesta en servicio del radar espacial de Australia Occidental (WASR) de LeoLabs. A la ceremonia de puesta en servicio, organizada por LeoLabs Australia, asistirán los líderes de LeoLabs e invitados internacionales, políticos federales y estatales, ancianos locales y líderes comunitarios, así como miembros de la Agencia Espacial Australiana y la Fuerza de Defensa de Australia.

NUEVA ZELANDA

LeoLabs, una startup de conciencia situacional espacial, ha creado una herramienta para ayudar a la Agencia Espacial de Nueva Zelanda (NZSA) a monitorear continuamente los satélites en órbita terrestre baja, anunciaron LeoLabs y NZSA el 25 de junio.

En 2018, LeoLabs y el Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo de Nueva Zelanda anunciaron un memorando de entendimiento para trabajar juntos en varios proyectos . LeoLabs planea operar un radar de matriz en fase en Central Otago en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Las partes también acordaron cooperar en actividades de investigación y desarrollo relacionadas con el espacio.

Inicialmente, NZSA utilizará la nueva plataforma para monitorear satélites en órbita. En el futuro, la plataforma podría mejorarse para evaluar el riesgo de colisión y predecir la ubicación de los objetos que vuelven a entrar en la atmósfera terrestre, dijo Nicholls. La plataforma está “diseñada para reflejar las prioridades operativas y orientadas a políticas de una agencia reguladora, y ayudarlos a desarrollar sus parámetros para el cumplimiento y el comportamiento responsable”, agregó.

COSTA RICA

Después de nueve meses de haberse iniciado su construcción, el radar espacial comercial de nueva generación de la compañía estadounidense LeoLabs entró en operación el 22 de abril en la provincia de Guanacaste, ubicada al noroeste de Costa Rica. Los términos financieros de esta operación no fueron divulgados.

LeoLabs, que trabajó en este proyecto en conjunto con su socio comercial Ad Astra Rocket Company, dijo que se trata de una adición fundamental a la constelación global de radares que opera y construye actualmente, mencionó que «demuestra claramente no solo nuestras capacidades de implementación rápida, sino el aumento dramático de datos que sustentan nuestra plataforma de servicios».

La compañía tiene entre sus cofundadores a Edward Lu, exastronauta de la NASA, al igual que Frank Chang-Díaz, exastronauta costarricense y CEO de Ad Astra Rocket, quienes idearon el proyecto en 2019.

Este anuncio también refleja las prioridades del gobierno costarricense. “Le damos la bienvenida a LeoLabs a Costa Rica ”, expresó el Presidente de Costa Rica , Carlos Alvarado Quesada . «La visión de un radar espacial de LeoLabs en Costa Rica toma nuestra tradición nacional de responsabilidad ambiental y la extiende al espacio, ofreciendo a nuestra nación una forma de contribuir a preservar el ecosistema de la Órbita Terrestre Baja para las generaciones venideras. Además, esta La inversión extiende los logros anteriores de Costa Rica en vuelos espaciales tripulados así como en satélites, y abre oportunidades a nuestra nación en el creciente sector espacial comercial.

«Estamos muy agradecidos de la alianza con Ad Astra para hacer esto posible», indicó el Dr. Lu. » Una de las prioridades para LeoLabs es ubicar su siguiente radar en un país en donde haya un compromiso nacional y estratégico hacia la industria espacial. Especialmente, nos motivó el conocimiento y el apoyo del gobierno de Costa Rica a través de su Ministerio de Ciencia y Tecnología y su Ministerio de Ambiente y Energía».

PORTUGAL ISLAS AZORES

«Estamos encantados de dar la bienvenida a LeoLabs a Portugal con la inauguración del Radar Espacial Azores», dijo Ricardo Conde , presidente de la Agencia Espacial Portuguesa. «Esta importante inversión de LeoLabs respalda los compromisos e iniciativas globales para la seguridad, la protección y la sostenibilidad del espacio. La ubicación estratégica del radar en Santa María refuerza la centralidad de las Azores en el Atlántico y llena un vacío crítico en la cobertura que permitirá nosotros para mitigar los riesgos del rápido crecimiento de los desechos espaciales en LEO».

LeoLabs encontró esa comunidad en las Azores, donde la empresa está trabajando en estrecha colaboración con la Agencia Espacial Portuguesa y el gobierno regional de las Azores, dijo Alan DeClerck, vicepresidente de desarrollo comercial de LeoLabs.

La Agencia Espacial Portuguesa, establecida en 2019, busca construir un puerto espacial en las Azores. Portugal también participa activamente en la Agencia Espacial Europea y en las actividades espaciales de la Unión Europea, dijo DeClerck.

ARGENTINA TIERRA DEL FUEGO

“Hacemos las mediciones, avisamos cuando uno se acerca a los satélites operativos e informamos cómo mantenerlos seguros”, agregó.

También dijo que la ubicación del nuevo radar a 54º de latitud era “particularmente conveniente” porque es la región donde se producen la mayoría de las “conjunciones”.

“Los accidentes potenciales no ocurren de manera uniforme en todo el espacio”, explicó McKnight, “sino especialmente entre los 35 y los 55° de latitud norte o sur. Argentina es un gran lugar porque está en un hemisferio donde tenemos muy pocos radares. Además, si piensas que es una de esas cámaras que colocas en las esquinas para observar el tráfico, es una intersección concurrida. Es un lugar estratégico para tener un buen punto de vista de muchos de los acercamientos que se dan”, explicó.

CONTRATOS CON EMPRESAS

LeoLabs se asocia con SpaceX para rastrear los despliegues de satélites Starlink

LeoLabs anuncia un acuerdo comercial con SpaceX para respaldar el seguimiento de los satélites Starlink durante la fase inicial en órbita de las misiones. En virtud de esta asociación, SpaceX utiliza el servicio LeoLabs Launch and Early Orbit para rastrear todos los satélites Starlink inmediatamente después del despliegue, proporcionando a SpaceX una ubicación orbital rápida y soporte de identificación durante los primeros días de nuevas misiones.

OneWeb se registra como cliente para el servicio de prevención de colisiones de LeoLabs

OneWeb está adoptando el servicio de prevención de colisiones de LeoLabs para su constelación como parte de un acuerdo de varios años entre las dos compañías anunciado el martes.

LeoLabs Collision Avoidance es un servicio de análisis y datos web para propietarios-operadores de satélites que proporciona datos en tiempo real sobre la ubicación de otros satélites y desechos espaciales. Está respaldado por la red de radar de matriz en fase LeoLabs que rastrea más de 18,000 objetos espaciales residentes en la órbita terrestre baja (LEO).

SpaceX y Planet también usan el servicio LeoLabs, y la compañía dijo que con la incorporación de OneWeb, LeoLabs admite alrededor del 60% de todos los satélites operativos en LEO.

OPERACIONES MILITARES

En este progrma de ORBITAL RENDEZVOUS, el editor interestelar Prof. Chaitanya Giri entrevista a Air. Comandante Terry van Haren (retirado), presidente de LeoLabs Australia. LeoLabs, una empresa comercial de conocimiento de la situación espacial, estuvo recientemente en las noticias cuando su conjunto global de radares terrestres detectó un avión espacial reutilizable espía chino que realizaba operaciones de encuentro y proximidad con otro objeto, demostrando actividad propulsora en órbita, vuelo en formación, cambio de altitud y atraque. Interstellar entrevista a van Haren donde habla sobre las capacidades significativas del avión espacial chino, las habilidades de LeoLabs para detectar tales operaciones de encuentro y proximidad, la importancia de una empresa comercial que aporta transparencia a operaciones militares en el espacio en gran medida imperceptibles, y qué pasa si LeoLabs encuentra un competidor de origen chino?

Terry van Haren (TvH) es el presidente y director inaugural de LeoLabs Pty Ltd Australia, una subsidiaria de Leo Labs Inc.

Terry se une al equipo de LeoLabs después de 35 años distinguidos de servicio en la Real Fuerza Aérea Australiana como comandante, director, piloto de combate y oficial de armas. Tiene 6000 horas de experiencia de vuelo, con más de 4000 horas volando jets rápidos. Terry es un veterano que sirvió en cuatro giras operativas y recibió una Medalla por Servicio Distinguido por su liderazgo en la Operación Libertad Iraquí.

La compañía con una subsidiaria en Australia, y rastrea satélites, desechos y otras naves espaciales en LEO utilizando sus radares de matriz en fase basados en tierra. Algunos de sus clientes incluyen SpaceX y OneWeb.

LeoLabs opera radares en Costa Rica, Nueva Zelanda, Texas y Alaska y ha estado al frente de muchos eventos televisados, como el monitoreo de los escombros del ataque antisatélite de Rusia en noviembre y la tormenta geomagnética que impactó 38 satélites SpaceX Starlink.

El lunes 15 de noviembre, la Federación Rusa realizó una prueba de armas antisatélite contra uno de sus propios objetivos, golpeando un satélite ruso (Cosmos 1408).

Se estima que las pruebas generaron más de 1.500 piezas de desechos orbitales rastreables, creando potencialmente cientos de miles de fragmentos más pequeños.

La compañía Leolabs ha estado monitoreando la situación en tiempo real, rastreando grandes campos de escombros de más de 253 objetos.

Cómo Rusia anunció la invasión de Ucrania en el espacio y en las redes

17/06/2022

En las semanas previas a la invasión de Ucrania, Rusia comunicó sus intenciones al destruir uno de sus propios satélites en órbita y luego hackear a la empresa de comunicaciones estadounidense Viasat, el día anterior al inicio de la invasión terrestre. Esto es muy significativo y muy interesante. Ucrania ha demostrado muy bien que las operaciones militares comenzarán en el dominio cibernético y espacial antes que en el terreno.

Sobre LeoLabs

Fundada en el 2016 como una empresa derivada de los pioneros en investigación en Silicon Valley, SRI International, y financiada por capital de riesgo, LeoLabs proporciona acceso a mapeo y monitoreo de riesgos de colisión críticos para la Órbita Terrestre Baja. Los servicios de LeoLabs incluyen la prevención de colisiones, la administración de riesgos, el monitoreo de constelaciones y servicios analíticos comerciales. LeoLabs sirve hoy en día a agencias espaciales, operadores de satélites comerciales, organizaciones de defensa, científicas y académicas que están promoviendo un cambio generacional en LEO.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

LeoLabs proporciona datos de seguimiento y análisis de objetos en el espacio.

La compañía utiliza una red global de radares espaciales de matriz en fase para rastrear objetos espaciales de hasta 2 cm de diámetro. Los datos de seguimiento se utilizan en el conjunto de herramientas de la compañía para organizaciones espaciales comerciales y militares.

Extensa Nota de Opinión de Juan Martin Paleo Teniente General y Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

Tal es el perfil dual de la empresa (es decir civil y militar) que en la composición del directorio de LEOLABS hay ex miembros del Departamento de Defensa de los EE.UU y de la comunidad de inteligencia de dicho país así como también de la Real Fuerza Aérea Australiana.

https://www.infobae.com/opinion/2023/07/09/9-de-julio-soberania-estrategia-militar-y-ambito-espacial/

CUADRO

PAIS RADAR/OFICINA/STAFF CONTRAPARTE NAC

AUSTRALIA radar oficina Agencia Australiana Espacial

Fuerza de Defensa de Australia

NUEVA ZELANDA radar staff Agencia Espacial de Nueva Zelanda (NZSA)

COSTA RICA radar Ad Astra Rocket Company (ex astronauta)

Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministerio de Ambiente y Energía

PORTUGAL radar Agencia Espacial Portuguesa

JAPON oficina Ministerio de Defensa

EE UU Alaska radar Sin datos (1)

EEUU Texas Radar oficina Sin datos (1)

EE UU California oficina Sin datos (1)

EE UU Virginia oficina Sin datos (1)

CANADA staff

REINO UNIDO staff

ARGENTINA radar 2 ABOGADOS Y UN CANTAUTOR

(1) Departamento de Defensa de los EE.UU