Durísimos cuestionamientos al Jefe de Policía Jacinto Rolón por parte de sus camaradas.

Queridos compañeros y camaradas de nuestra querida policía.

Una vez más debemos exhortar a nuestro señor Gobernador sobre los embistes de nuestro Jefe de policía Comisario General Jacinto ROLON, quien a diario da muestras de su soberbia, codicia y avaricia. Claro finalizó la campaña electoral, ha renovado por 4 años más su cargo de poder y ha empezado a demostrar sus decisiones injustas y arbitrarias, las cuales nada tienen que ver con mejorar el servicio sino que para incrementar sus arcas patrimoniales y acomodar a su gente.

Debemos repetir nuevamente, el festival de Variabilidad de Vivienda y bloqueo de títulos para los amigos de la corona, irregularidades como pagarles a un matrimonio la variabilidad, como es el caso de la secretaria personal del jefe de policía Comisario CUMICHEO y de su marido, Secretario de la Subjefatura, Comisario Inspector FOSCHIATI, o altos jefes como entre ellos BORDON, FLORES, CARDENAS o MEDINA, que declaran irse con familia para cobrar el 50 % pero en realidad se van solos, mientras el personal se muere de hambre o es sancionado por reclamar el aumento de los recargos.

O la escuela de cadetes, donde ya se han detectado incontables irregularidades como la sustracción de elementos por parte del subcomisario CUMICHEO, quien hace requisas a los cadetes y les saca celulares o elementos personales que luego se los elementos a su casa apropiándose de ellos. También, los arreglos irregulares que tiene la oficina de estudio en donde el comisario VELAZQUEZ, se asigna horas cátedras que no cumple para luego cobrarlas y repartirlas con los jefes Casariego y Anzoátegui. Esta misma escuela a cargo del Subjefe de policía que hace la vista gorda mientras los oficiales hace fiestas con los cadetes femeninos.

El mal uso de los móviles oficiales para cuestiones particulares o traslados personales del subjefe de policía, quien no se preocupa por la dotación actual de los móviles de prevención, pero sí dispone de recursos o repuestos para que sus vehículos lo lleven y traigan realizando cuestiones particulares y no oficiales.

O bien, los casos en donde su opinión es parciales y no objetiva, como lo es el subcomisario Eric paredes, quien hace más de dos años está en disponibilidad cosa que no puede ser mientras él está de vacaciones por delitos cometidos nuestra policía le tienen que pagar su festival de irregularidades. Otro ejemplo de ello lo son el Comisario David Villegas, quien pese de haber tenido resultados nulos como jefe de drogas de Ushuaia e incluso siendo investigado por la justicia federal por irregularidades y sospechas de corrupción (miren el documento oficial que adjunto), el mismo ha sido regresado a rio grande sin ninguna sanción, poniéndolo a cargo de narcocriminalidad, pero si un personal que no es de su gestión comete un mínimo error lo sancionar sin piedad o sumarian haciéndoles perder el ascenso.

Ahora me pregunto si esta Jefatura que dice estar al frente de la lucha contra las drogas, porque el Jefe de Policía no dice nada que tuvo como chofer a MOLFINO por más de dos años estando involucrado en la venta de drogas, y quien mágicamente hace un mes atrás fue trasladado a rio grande y dado de baja de esta policía. O incluso, haber echado jefes por haberse metido con políticos en funciones involucrados en organizaciones de drogas como lo fueron Gustavo Caro y Ciro Sevilla, subsecretario de obras públicas e importante aportante a la campaña política de nuestro gobernador. Tampoco podemos dejar pasar que como es costumbre del comisario Villegas, que tiene graves problemas de adicción a las drogas y alcohol, se rodea de policiales de su misma calaña como lo son FORQUERA y ZABALA, ambos adictos y con vínculos en el ambiente de las drogas. Quienes nunca van a trabajar, viven drogados y borrachos en varios privados de esta ciudad alardeando que ellos manejan quien es investigado o preso.

Comisario General no es raro que hace más de dos años no haya un procedimiento de drogas importante por parte de esta policía y que todo sea a partir de sus decisiones? Sr. Gobernador piense quien tiene en el poder, a no ser que le sea funcional en su gestión. Sino mire la última decisión de sacar por celos al Comisario General GUERRERO, quien es querido y respetado por todos dentro y fuera de la policía y ha intentado modificar algunas cuestiones operáticas para darle más respaldo a nuestros policías, pero de igual forma cambiado por el Comisario General BUSTAMANTE, policía nefasto si los hay, quien además de haber participados en incontables bochornos policiales como la faltante de dinero a los presos bajo su custodia fue premiado por 4 años de variabilidad y tranquilidad en Ushuaia y Tolhuin.

Ni hablar del retardo de la comisión del salario, que antes se debería de haber reunido antes de las elecciones, pero claro ya tomaron el toro por las astas y ahora el personal subalterno debemos morirnos de hambre esperando a que se dignen a darnos los que nos corresponden. Nos secan en las consignas, no nos permiten usar los móviles para servicios oficiales y nos pagan una miseria de recargos indicando que esa es la ley.