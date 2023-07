Bertone le respondió a Melella sobre el cambio de lamparitas desde 2015 a 2019.

La ex mandataria provincial, salió al cruce los dichos del Gobernador Gustavo Melella, quien en conferencia de prensa había señalado que desde 2015 al 2019 solo se habían cambiado bombitas de luz».

En este sentido, Bertone detalló algunas de las obras que se llevaron adelante para mejorar la provisión de energía en la provincia en su gestión. Durante el año 2016 se adquirió el Turbo Generador solliar, y el tendido MT sobre “Héroes de Malvinas”; en 2017 se realizó el recambio del generador eléctrico Pebbles (Rolls Royce) y tembién se realizaron trabajos de mantenimiento; así como la repotenciación de redes de MT y BT en Tolhuin, la red de MT, BT y AP cebacera lago Fagnano y en el barrio “Las Ráices”; nueva red MT y BT en nuevos barrios de Tolhuin; nueva red de AP LED sobre “Av. 44 héroes del Submarino San Juan” ; en el 2018 se llevó adelante la ampliación del parque generador Usina de Tolhuin que duplicó la generación de energía; se adquirió la usina termoeléctrica sulliar con 15 MW instalados. Durante los años 2017 y 2018 se realizó la repotenciación de transformadores en diferentes puntos de la ciudad de Ushuaia donde se incrementó la demanda de potencia; se amplió la capacidad del Centro de distribución del Río Pipo; se invirtió en el mantenimiento para el funcionamiento de la usina de Uhuaia; se adquirieron usinas Sullier para reforzar el parque energético.

“Estas son algunas obras concretas que hicimos durante nuestra gestión y me parece importante destacar también que cuando terminó nuestro gobierno le dejamos al nuevo una administración provincial saneada y ordenada, fondos en el BTF con destino a obras de infraestructura aprobadas por la legislatura que incluían, entre otras, varias obras energéticas. Me pregunto, qué hicieron en estos años? Porque las obras que inauguraron son las que nosotros dejamos iniciadas y avanzadas, pero nuevas no hay ninguna”, sostuvo la exmandataria.

“Estoy acostumbrada a que el gobernador busque culparme a mí de su ineficacia”, dijo Bertone y agregó “le recuerdo que en 2015 recibí una gobernación quebrada, en cesación de pagos, con atraso en el pago de sueldos y jubilaciones, entre otras varias cosas. Sin embargo, con mucho esfuerzo y sacrificio de todos, sobre todo de los empleados públicos fueguinos, pudimos ordenar las cuentas así como comenzar y terminar y también dejar iniciadas varias obras con un gobierno nacional que no nos ayudaba, a diferencia del actual que viene girando fondos récord a la provincia.”

“Sin embargo, durante los 4 años de nuestro gobierno y estos primeros casi 4 años de Melella, no hubo problemas de energía. Eso muestra que la falta de inversiones se dieron en estos últimos 4 años que no continuaron con las obras que habíamos iniciado nosotros”, señaló.

“Sería bueno que el gobernador se ponga a trabajar en solucionarle los problemas a la gente en lugar de buscar culpables a su falta de gestión”, dijo Bertone y agregó “fue reelecto con un alto porcentaje de votos y en primera vuelta, eso debería indicarle que la mayoría del pueblo fueguino confía en él y le da un voto de confianza para que le solucione los problemas. Eso debería ocuparlo.”