2023-2027 Soberanía alimentaria, avance tecnológico y mucho por hacer en Rio Grande.

El intendente Martin Pérez y su equipo, tienen la vista fijada en los próximos 4 años de gestión y planifican hasta donde permite hacerlo la situación nacional y el resultado de las elecciones presidenciales de octubre. A 6 meses de finalizar su primer mandato, la planificación no se detiene.

EL ejecutivo municipal, dará continuidad a los proyectos que ya viene llevando adelante, sonde destacan el Programa de Soberanía Alimentaria, que ha sido absolutamente exitosa. Desde la producción de frutas y hortalizas, la producción de pollos, cerdos, una planta de producción de alimentos para estos animales que se comercializan en toda la ciudad y se agotan en muy poco tiempo.

La feria “el mercado en tu barrio”, ha batido récords de venta de alimentos, en esta nueva edición, se vendieron más de 12 mil kilos de alimentos, entre frutas, verduras, y distintos cortes de carne, pescado y pollo. A esto se suman más de 600 litros en productos de limpieza.

El hecho de lograr que por un fin de semana los precios se adecuen al bolsillo de los riograndenses y a la vez permitir que cientos de personas puedan ofrecer sus productos, como así también comercios ha hecho que la soberanía alimentaria deje de ser una promesa y se convierta en una realidad con la que hoy pueden contar miles de consumidores.

En este marco también, el municipio obtuvo un préstamo para la construcción de un matadero municipal, que permitirá la faena de vacunos, ovinos y porcinos, achicando costos y dando valor agregado al producto cárnico, otra realidad que la ciudad tendrá la posibilidad de mostrar como resultado de cuentas ordenadas y respeto por la gente.

El mencionado préstamo es por un monto de 7 millones de dólares y lo facilito el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En este sentido, cabe señalar que el municipio ha obtenido importantes logros al implementar políticas que incluyan al sector privado en obras de importancia para el desarrollo urbanístico y vial de la ciudad.

En cuanto a la continuidad de las políticas publicas iniciadas en el primer periodo, que aun no finaliza, desde el municipio señalan que todo lo que se había comenzado se continuara en los próximos 4 años, como la obra pública, pavimento, renovación lumínica, terminal de ómnibus, centros de salud y capacitación laboral y tecnológica en los distintos centros de jóvenes.

Respecto de este punto hay que destacar que el Polo Tecnológico ha captado a cientos de niños, adolescentes y jóvenes que desarrollan capacitaciones tecnológicas, en robótica, videojuegos, y programación, todas con salida laboral, al igual que en los 6 centros de jóvenes distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

La experiencia de Rio Grande como municipio comienza a ser tenida en cuenta a nivel país, y en ese marco es que el intendente de Rio Grande y su equipo de colaboradores han brindado capacitaciones en distintas provincias y son requeridos habitualmente para asesorar y brindar apoyo en distintos programas que aquí ya se han implementado con muy buenos resultados.

Es por eso que los próximos 4 y 5 de julio en Villa María, Córdoba. Martín Pérez expondrá sobre la experiencia del Municipio de Río Grande en materia de innovación digital y transformación tecnológica. Participarán intendentes de todo el país.

La Jornada +Digital: Potenciando Innovación Local es organizada por Asuntos del Sur, en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina, la Secretaría de Innovación Pública de la Nación y la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Los logros no son promesas, son hechos concretos que están a la vista de todos y que brindan mejor calidad de vida, para los vecinos, como la apertura de un nuevo centro de salud en Chacra XI que se suma a los ya existentes y que también ha sido observado atentamente desde el resto del país, por la capacidad de su profesionales, la atencion y las capacitaciones permanentes, como es el caso de el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita, que atiende a mas de 300 personas por semana.

El Programa Salud visual municipal, ya ha entregado mas de 1400 anteojos a niños y niñas de la ciudad de forma gratuita.

En síntesis, el municipio no solo trabaja en todos los frentes, sino que obtiene resultados, como dice el intendente “tener las cuentas ordenadas y un presupuesto austero, pero bien distribuido”, hace que las cosas salgan porque el margen de error es mínimo.

No es menos importante que la relación con los gremios se mantenga dentro del marco de negociaciones que hasta hora no han registrado conflictos, en tal sentido, la semana pasada desde el ejecutivo, señalaron a este medio que cualquier suma que “cualquier recomposición salarial que se otorgue será remunerativa, no habrá sumas fijas, porque la idea es beneficiar a los jubilados también”.

Con la vista puesta en los próximos 4 años de gestión y mucho trabajo por hacer, el municipio de Rio Grande se encamina a continuar con todas las políticas publicas aplicadas hasta ahora y seguir generando certezas, mejor calidad de vida, mejor transitabilidad, mas urbanismo, mejor atencion sanitaria y mas espacios para la recreación.

En esta segunda etapa, vienen la finalización de la terminal de ómnibus, la pileta olímpica de Chacra II y e matadero municipal, más el crecimiento de la soberanía alimentaria que es un hecho en el norte de la provincia, como todo lo antes mencionado.

Ahora hay que esperar el resultado de las elecciones para ver cuales son las decisiones que se toman en todos los ámbitos según los resultados de la misma. Rio Grande crece y se transforma a ritmo intenso, como no pasa en el resto de la provincia.

Armando Cabral

www.lalicuadoratf.com.ar