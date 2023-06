Tierra del Fuego AeIAS firmó un Memorandum de Entendimiento con la provincia Shaanxi de China

Por Armando Cabral

Rio Grande 06/06/2023.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS y el Gobierno de la Provincia Shaanxi de la República Popular China, sellaron un Memorando de Entendimiento sobre el apoyo a Shaanxi Coal Industry Chemical Group Co., Ltd. para llevar a cabo proyectos de energía e industrias químicas en Tierra del Fuego. Sobre este memorándum está solicitando información el PRO y Juntos por el Cambio a los que el gobernador cuestiono en el día de ayer por no cuestionar el crecimiento de la base militar Británica en Islas Malvinas. El memorándum fue firmado el 16/08/2022.