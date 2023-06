Siguen los nombramientos en el poder Judicial y no paran.

Rio Grande 05/06/2023.- Este medio ha venido denunciando sistemáticamente que hay que reducir el gasto publico en todos los ámbitos, porque los fondos que se utilizan para pagar salarios exorbitantes salen de una misma caja; el estado. No solo que no se reduce el gasto, sino que se sigue aumentando.

Hace menos de dos semanas ingresó al poder judicial, con cargo de secretario del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sagastume, un abogado de apellido Chapperon, esto no es ilegal, es antiético, cuando en esta misma provincia, no se le puede aumentar el salario a los trabajadores.

Según la información que consta en nuestro haber, el abogado se recibió en el mes de febrero de 2023, es decir no tiene experiencia previa, cuando a María José Lubertino, se le negó la posibilidad de ingresar al poder judicial con mas de 30 años de experiencia y por concurso ¿Está bien esto?

Hoy viernes 2 de junio, nos encontramos con otra de las famosas acordadas del STJ, donde se nombra a un abogado de apellido Henninger, el mismo que el de la esposa del vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, ¿casualidad?, no hay casualidad, hay causalidad, y la causalidad es que nadie dice nada, se denuncia, pero no tanto, se investiga, pero no tanto y así con todo, dirigentes gremiales que hacen como que defienden a los trabajadores cuando en realidad defienden su estabilidad económica.

Trabajadores que no tienen donde expresarse, si se expresan los despiden, el Ministerio de Trabajo no existe, y el circulo vicioso termina devorándose cuanto cristo se le cruza

Nosotros no investigamos apellidos, hijos o entenados, si nos llaman poderosamente la atención estas coincidencias de apellidos, y los cargos en los que se los designa, ninguno es cadete, o comienza por mesa de entradas, todos van a cargos donde los salarios superan con amplitud los 500.000 pesos de mínima y no sabemos cuál es el techo.

Lo mismo pasa en el Tribunal de Cuentas, un órgano de control que no controla, pero que, es absolutamente eficiente a la hora de darse aumentos salariales, festejar aniversarios con cenas de costo millonario o pasar las facturas de desayunos y almuerzos en los lugares más exclusivos de Ushuaia. Cabe señalar que un vocal del TCP cobra más de 2.300.000 pesos mensuales.

Entonces, el hecho de esta forma indescriptible de acumular familiares, directos o indirectos, en cargos cuyo salario pagamos todos los fueguinos, porque eso somos, el estado, genera en primer lugar, sospechas, incertidumbre, malestar e indignación, y aun no nos hemos puesto a leer el boletín oficial con detenimiento como para poder dar con un árbol genealógico que extiende cada vez mas sus ramas de acomodos y prebendas a quienes, no nos consta, que tengan las capacidades que esos cargo exigen y de hecho, sin pretender descalificar al poder judicial, esta debe ser la peor etapa, luego de la era Hutchinson, la justicia Adicta, denunciada por el periodista Gabriel Ramonet y nunca desmentida, de la justicia en Tierra del Fuego y donde de manera descarada se ingresa gente directamente relacionada con los jueces que integran el Superior.

Sin requerir ningún antecedente o experiencia y quien la tiene, insistimos, como María José Lubertino, no tienen cabida.

ACORDADA N° yks /2023

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a

los ‘II días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, se reúnen en Acuerdo

los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres.

Carlos Gonzalo Sagastume, Ernesto Adrián Litiffler, María del Carmen Battaini,

Javier Darío Muchnik y Edith Miriam Cristiano; bajo la presidencia del primero

de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

I- Que mediante Acordada N° 55/2022 se prorrogó la designación

como Prosecretario Interino del Dr. Ado Oscar Adolfo Henninger, Legajo N°

784, para desempeñarse en la Dirección Interdisciplinaria de Atención

Temprana del Distrito Judicial Sur, a fin de prestar colaboración en el Servicio

Multipuertas de la Casa de Justicia de Tolhuin.

II- La presentación realizada por la Dra. Silvia Vecchi, en su

carácter de titular de la Prosecretaría de Política Institucional en Acceso a

Justicia, mediante la que solicita la designación definitiva del Dr. Henninger,

quien posee los antecedentes académicos y laborales acordes para llevar a

cabo la mencionada función.

Que además de las condiciones resaltadas, la experiencia

acumulada le permitió adquirir las competencias técnicas necesarias para

realizar de forma más eficiente su función.

III- Por ello, y de conformidad a lo establecido en los arts. 142° y

156° inc. 4) de la Constitución de la Provincia y 36° de la Ley Orgánica del Poder

Judicial,

ACUERDAN:

DESIGNAR al Dr. Ado Oscar Adolfo Henninger, Legajo N° 784, en

el cargo de Prosecretario (Nivel TAP 1 de la Escala de Remuneraciones del

der Judicial) en la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana del

ro Shernff

Super intendencia y Administración

Superior Tribunal de Justicia

Los documentos nos eximen de cualquier otro comentario, que cada uno saque sus propias conclusiones.

