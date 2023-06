SE LANZARON LOS JUEGOS URBANOS PARA LAS JUVENTUDES FUEGUINAS

Estuvieron presentes el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer; la directora General de Deportes y Juventud, Silvana Canalis y el director de Juventudes, Gustavo Casariego.

Por parte del Gobierno provincial, hicieron lo propio: el secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdó y la subsecretaría de Juventudes, Ivana Olariaga.

Al respecto, el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer, señaló que «el lanzamiento de los Juegos Urbanos para las Juventudes es la síntesis de un trabajo coordinado y articulado entre el Gobierno y el Municipio, que nos permite ampliar las propuestas de competencias deportivas y nos pone a la vanguardia de competencias nacionales e internacionales, donde los deportes urbanos ya forman parte del calendario deportivo».

En ese marco, destacó que «las juventudes son las principales impulsoras de estas disciplinas, las cuales requieren del acompañamiento y el incentivo de toda la estructura estatal para poder desarrollarlas».

Asimismo, el funcionario indicó que «para este Municipio, el deporte es un instrumento de prevención, contención y el desarrollo integral de las juventudes». Por ello, remarcó que «es fundamental que Gobierno y Municipio sigamos articulando propuestas para generar los espacios que necesitan nuestras y nuestros jóvenes».

Por último, Radwanitzer expresó que «Río Grande es la ciudad del deporte por la infraestructura deportiva, pero también porque apostamos a que las juventudes se potencien en cada una de las disciplinas, con nuevas y mejores alternativas para su desarrollo y crecimiento deportivo».

Los Juegos Urbanos para las juventudes incluirán las disciplinas: Skate, BMX Libre, Freestyle, Breaking y Parkour en las categorías sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18.

En agosto, la instancia local y final se realizará en el Parque de Deportes Urbanos de Río Grande. Las y los jóvenes que resulten ganadores viajarán en representación de Tierra del Fuego en la Final Nacional de los Juegos Evita Urbanos que será en Tecnópolis.