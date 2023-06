Ni una menos, este 3 de junio el colectivo feminista exigió una reforma judicial transfeminista ya.

El documento confeccionado por el Colectivo Feminista de Rio Grande, cuestionó duramente el accionar de la justicia en cuestiones de violencia de genero, la no implementación de la educación sexual integral y entrega de la pastilla del día después, como así también la postura adoptada por los profesionales del hospital regional de nuestra ciudad que se han declarado objetores de consciencia y se niegan a realizar abortos, aun con la ley en vigencia, como la ESI, o la Ley Micaela.

DOCUMENTO FINAL

1.-

El 3 de junio no es una fecha más para las mujeres y disidencias. Aquel 3 de junio del 2015 la tristeza, la angustia, el dolor, la impotencia, nos rompió y a su vez con ello encendió nuestra lucha aún más. La desaparición, y luego el femicidio de Chiara Páez a manos de Manuel Mansilla, nos indicó que debíamos salir una vez más a las calles, ¡bajo la clara consigna NI UNA MENOS!

Sólo hasta el 30 de abril de este año, según el Observatorio Ahora que sí Nos Ven, se registraron 99 femicidios, 87 femicidios íntimos de mujeres y 2 vinculados de mujeres y niñas y 10 vinculados de hombres y niños.

En Tierra del Fuego la violencia también sucede y dentro de pocos días, en Río Grande, se juzgará al femicida Sebastián Cortes Toranzo, quien asesinó de modo brutal a Alejandra Accetti en la ciudad de Tolhuin.

Los femicidas continúan sueltos, en total libertad, tal es el caso del sospechado de asesinar con 23 apuñaladas a Marianela Rago Zapata, Francisco Amador, quien continúa residiendo en Río Grande y dando clases en un establecimiento educativo.

Este 3J reiteramos el pedido de una Reforma Judicial Transfeminista para las mujeres y disidencias. !!!

2.-

Cada 3J nos reunimos y acuerpamos para recordar a nuestras muertas, producto de la violencia machista y el fracaso de la justicia que por muchos intentos, gran parte fallidos, SIGUE SIENDO MACHISTA Y PATRIARCAL.

El Poder Judicial sumergido en las profundidades del sistema patriarcal aprovecha ese poder para abusar de la ausencia de controles y de plazos que perpetúan la violencia institucional.

La falta de celeridad para dictar medidas protectorias, el desconocimiento en materia de género, la inexistencia de perspectiva, la demora en las causas, la revictimización, la carencia de patrocinio jurídico gratuito integral, la insuficiencia en el acompañamiento y asistencia a personas en situación de violencia por motivos de géneros, sumado a un contexto carcelario no reflexivo, ¡NOS VIOLENTA Y NOS MATA! Convirtiendo el derecho constitucional de acceso a la justicia en una ficción jurídica para nosotres, y en un privilegio que sólo pueden ejercer los violentos. ¡¡SIN PERSPECTIVA DE GÈNEROS, NO EXISTE JUSTICIA!!

3.-

Las denuncias por abusos sexuales a las infancias y adolescencias siguen creciendo, y si no es por el accionar de las mamás protectoras, las causas judiciales siguen juntando polvo en los juzgados de Instrucción hasta lograr la prescripción

En este sentido, José Nemesio Gallardo, denunciado, imputado y procesado por el abuso sexual de una niña, sigue prófugo de la Justicia Fueguina desde hace 2 años.

La imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual es una demanda vital ante tanta impunidad.

A lo largo de estos años, tanto las violencias como los reclamos recrudecieron. Las mujeres y personas gestantes seguimos siendo violentadas en el sistema de salud público de Río Grande, cuyo equipo de Ginecología se proclama como objetor de conciencia, aun cuando la Ley de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo está en plena vigencia. Sin embargo, a la hora de abortar, seguimos teniendo obstáculos, como así también seguimos teniendo trabas a la hora de acceder a la anticoncepción hormonal de emergencia, que esperamos tras el último anuncio sobre la habilitación de compra sin receta deje de obstaculizar su acceso en todas las farmacias de la ciudad.

4.-

Hace más de 15 años contamos con una Ley de Educación Sexual Integral, y continuamos de todas formas reclamando que se garantice una formación integral e interseccional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo de Río Grande.

Son extensos los casos de vulneración de derechos, desde las prácticas cisheteronormadas, la escasez de información científica y diversa en materia de ESI, y la continua falta de transversalidad en la currícula. Observamos con mucha preocupación que por razones ideológicas, dogmáticas o de prejuicios personales, se desinforma y somete a los estudiantes a violencias y opresiones en el marco educativo.

En una provincia en donde se vulnera los derechos de las personas gestantes, donde nos ponen trabas para el acceso a la salud integral, en donde el abuso intrafamiliar es moneda corriente, en donde las disidencias sufrimos violencias en las escuelas, en donde las infancias y adolescencias no saben sus derechos, en donde con la excusa de “provocar” se legitiman acoso y abusos, sepan las adolescencias que cada vez que se sientan acosades por sus autoridades en los establecimientos educativos, tienen todo el derecho de denunciar estas prácticas, nuestro reclamos de una ESI con perspectiva de género no es un favor, sino una deuda con toda la sociedad.

5.-

¡No pedimos ni más ni menos que lo establecido en la Ley 26150 de Educación Sexual Integral! ¡Exigimos un marco de respeto e igualdad en todas las instituciones educativas! Hagámonos cargo, no tiren la pelota, la ESI debe ser integral, la ESI es OBLIGATORIA y necesitamos que el Ministerio de Educación imponga sanciones donde no se cumpla. ¡Sin Educación Sexual Integral si no hay Ni Una Menos!

Ante una avanzada de la Derecha anti derechos, nos reorganizamos, nos acuerpamos y como pocos espacios políticos, les hacemos frente.

En Tierra del Fuego ya tuvimos elecciones y los resultados de reelección de ejecutivos, se oscurecen cuando en los legislativos vemos el avance de los grupos anti derechos y además, decrecida la presencia de mujeres.

Nos inquieta la falta de representatividad de mujeres en el Concejo Deliberante de Río Grande. Actualmente, de 9 ediles, sólo 2 son mujeres. Y con suerte en la próxima conformación habrá 4 mujeres. Una mayor representatividad de las mujeres y disidencias se hubiera garantizado si en lugar de aprobar una ordenanza de Paridad en las listas, se hubiese oído a los movimientos de mujeres riograndenses, que explicaron y debatieron con claridad, y se aprobase una ordenanza de Paridad Integral.

6.-

Si miramos a la Legislatura Provincial, sólo 7 de 15 bancas son ocupadas por mujeres, mientras que la próxima conformación del Cuerpo Legislativo, sólo contará con 5 legisladoras. Sin lugar a dudas un gran retroceso, ya que volveremos a tener la misma conformación misógina y machista que en el año 1999, bajo el peso incluso de la extrema derecha que avanzó con dos bancas que representan posiciones fervientemente anti derechos feministas.

Hacemos un llamado de atención a esta Legislatura, que aún no aprueba, ni trata, los 5 proyectos de Paridad de Géneros presentados a lo largo de estos años. Necesitamos que Tierra del Fuego deje la vergonzosa lista de las dos provincias de la Argentina, SIN LEY DE PARIDAD.

LA DEUDA DE LA DEMOCRACIA SIGUE SIENDO CON LAS MUJERES Y LAS DISIDENCIAS!!!

7.-

De cara a una próxima etapa de gestión y electiva nacional, no olvidar que los personajes que se imponen desde la derecha constituyen la expresión más feroz del machismo, la violencia, el negacionismo y es por ello que las bancas y cargos que sumen serán de apoyo para arrasar contra los derechos conquistados en las calles, viéndose implícito su intención de derogar leyes de impacto feminista como el aborto legal y disolver instituciones como el Ministerio de Mujeres, Genero y Diversidad o todo lo que ellos llaman “el curro de los derechos humanos”

Votar a la derecha es votar en contra de los derechos que conquistamos en las calles, es silenciar las luchas de las clases populares, de las disidencias y de los transfeminismos

Este 3 de Junio volvemos a gritar NI UNA MENOS, LA LUCHA SIGUE, SOMOS CLAVES PARA EL CAMBIO CULTURAL, SOCIAL y POLÍTICO, ya que sin cada une de nosotres, la visibilizarían y lucha contra las violencias por motivos de género de carácter estructural seguirá siendo acallada, invisibilizada, restringida y los violentos protegidos, impunes y resguardados por quienes debieran garantizar el cumplimiento real de nuestros derechos. ¡Sepan que seguimos observando cada paso que dan y todo aquello que no hacen!

Sigamos reclamando:

NI UNA MENOS

¡Reforma judicial Transfeminista ya!

