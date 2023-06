Los memorándums de entendimiento son mucho mas que eso.

Tierra del Fuego y Jujuy tienen algo en común a pesar de ser dos provincias separadas por toda la extensión de un país, pero tienen una cuestión en común que ha generado revuelo aquí y allá; los memorándums de entendimiento.

En Jujuy el Gobernador Morales firmó en 2021 un memorándum de entendimiento, conjuntamente con el Ministro de la Producción, Matías Kulfas y la empresa China Ganfeng Lithium para avanzar en la identificación de oportunidades de inversión en actividades de explotación del litio, «todos vamos a salir ganando, dijo Kulfas en ese momento.

Este fue el epicentro del reclamo del pueblo Jujeño al enterarse que en la reforma de la constitución promovida por el gobernador Morales se incluida no solo la entrega del litio, sino también el agua y se recortaban derechos fundamentales como el derecho a huelga, movilizaciones y cualquier tipo de reclamo de los trabajadores.

Que validez tiene un memorándum de entendimiento?

En principio, un MOU no tendría efectos vinculantes entre las partes ya que se trata de un documento para regular un contrato futuro. No obstante, sí que se establecería una vinculación en cuanto a la obligación de confidencialidad respecto a la información que se intercambia en el mismo.

El gobernador de Tierra del fuego, también firmo un memorándum de entendimiento con China, pero sin la presencia de ningún funcionario nacional, y su contenido fue guardado en secreto por 9 meses, hasta que un informe de TN obligo no solo a mostrarlo, sino a elevarlo a la legislatura para su análisis, el día 5 de junio.

Como se puede ver esto genera un antecedente y un compromiso, que mas tarde o mas temprano se deberá cumplir y con China o con el país que se firme este tipo de documento.

Abajo texto del memorándum firmado por el gobernador de Tierra del Fuego, Gusravo Melella y luego el firmado por Gerardo Morales, gobernador de Jujuy con empresas chinas.

En el caso de Jujuy lo que empezó como un memorándum, termino incluido en la reforma de la constitución, en Tierra del Fuego se está promoviendo una reforma constitucional, cuyo contenido es desconocido y sobre el cual aun no se ha emitido ninguna información oficial, aunque podemos adelantar que en vista de estos antecedentes se podría desembocar en un conflicto si los recursos naturales de la provincia entraran en disputa, Recordemos que la anterior Gobernadora Rosa Bertone con acompañamiento de la legislatura entrego 10.000 hectáreas en medio de un Parque Nacional a un privado, sin ninguna contra prestación para el estado.

Por todo esto es preocupante y digno de ser tenido en cuenta cualquier paso que se de en este rumbo, porque es liza y llanamente entrega de soberanía, ya sea por territorio, o recursos naturales. En Jujuy es el litio, el agua y minerales, en Tierra del Fuego SHAANXI CHEMICAL GROUP invertifa en la construcci6n de un proyecto con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoniaco sint6tico, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato en el sur de Argentina, mas la construcci6n de una terminal portuaria multiproposito

con recinto interno (que permite el amarre de de embarcaciones de

20.000 toneladas) y una central electrica de 100MW. La inversi6n total

estimada del proyecto es de 1.250 millones de dólares estadounidenses.

VISTO el Memorandum de Entendimiento celebrado entre la Provincia de Tierra

del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur y Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd.; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tiene por objeto establecer un marco para la cooperaci6n entre

ambas partes, en la Construcci6n de Proyecto con Producci6n Anual de 1 Mill6n de Toneladas de Productos Quimicos en la Provincia.

Que el mismo se suscribi6 en fecha diecis6is (16) de agpsto de 2022 y se encuentra registrado bajo el N° 23072, siendo necesario proceder a su ratificaci6n.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el articulo 135 de la Constituci6n Provincial,

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

DECRETA:

ARTfcuLO 1°.-Ratificar en todos sus t6rminos el Memorandum de Entendimiento registrado bajo el N° 23072, celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antatida e lslas del Atlintico Sun y Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd., de fecha diecis5is (16) de agosto de 2022 y cuya copia autenticada forma parte integrante del presente.

ARTicuLO 2°.- Remitir copia autenticada del presente a la Legislatura Provincialg a los fines previstos por los articulos 105 inciso 7° y 135 inciso 1° de la Constituci6n.

ARTfcuLO 3°.- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletin Oficial de la Provincia y

archivar.

5512/22

DECRETO No

Prof. Marla Gabriela CASTILLO

MINISTRO DE OBRAS Y

SERVICIOS P0BLICOS

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego e E.I.A.S.

Y

Shaanxi Chemical Industry Group Co., Ltd

Memorandum de Entendimiento Sobre Cooperaci6n en la Construcci6n

de Proyecto con Producci6n Anual de 1 Mill6n de Toneladas de

Productos Quinicos en Tierra del f=uego

Fecha: 16 de agosto cle 2022 (Hora en Pekin)

«\`Entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego e E.I.A.S. de la

‘`\

blica Argentina (en adelante, «LA PROV[NCIA») y Shaanxi Chemical

try Group Co., Ltd (en adelante, «SHAANXI CHEMICAL GROUP»,

s partes se denominan conjuntamente «LAS PARTES»).

Considerando:

#20224i7EFT###*B~5+#^R#*fflife*5Offl4i,+ffl-5RT*R

#EN4itfae^7#IA#oRTFHfflfiffff###»~#-#»iE#4±

*,m#rejE,i:i*p^»-#-j#»rEixofflEjkft±#%7F4th3*th4

1f ` #4`j#thflo

# 2022 es el afro del 50 aniversario del establecimiento de relaciones

diplomfticas entre la Repdblica Argentina y la Repdblica Popular China, y

la cooperaci6n reciproca ha entrado a una nueva etapa. Los gobiernos de

ambos palses firmaron un memorando de entendimiento sobre la

construcci6n conjunta en el marco de la inicjativa «una Franja una Ruta»,

Argentina se adhiri6 oficialmente a esta iniciativa. Los gobiernos de

ambos paises apoyan a las empresas de ambas partes a profundizar la

cooperaci6n recl’proca y abrir nuevas oportunidades.

# *Jdrftj#tEi=ifa3€ENfif##, RE#+gftyjE%4#djR, ±RTife##

#Ith±thz-a

Que Tierra del Fuego esta ubicada en el extremo sur de Sudamerica, es

rica en recursos de gas natural y es una de las nuevas potencias

industriales de Argentina.

# + a ife H iE I + a + # , fa # ae ae`ik I ` st fi #ij 3± # F u£ * * # ffi o

Que Shaanxi, China esta ubicada en la parte central de la Repdblica

r China, y es gran potencia industrial en actividades quimicas

nergia de alto refinamiento y en fabricaci6n de equipos.

H#h7E±##2#agja#„ ft «~#~#» #iftfty#flo *thE4`

ifeF a EN 4` {f ±2i t± ,ffi » `ife i g ffl 2# » Edy a ffi se fl a

# La provincia Shaanxi era el punto de partida de la antigua Ruta de la

Seda y es el centro de la construcci6n de la Franja y la Ruta. La cooperaci6n

entre lAS PARTES sera una extensi6n natural de la «Ruta Maritima de la

Seda» en el siglo Xxl.

ifeH4blftE]±ifeF#tl£+klftH#PRJz±\E]M4r#fJzi\a,±B*H#`

#*4kl±jk4ut,±¥4klFFp±j±##ff,4j±tE5oo/Z^RfF,

#T2O¢*frtlko

# SHAANXI CHEMICAL GROUP es Llna subsidiaria de propiedad total de

Shaanxi Coal Chemical Industry Group Cow Ltd. Es la empresa de

producci6n quinica mss grande de la provincia Shaanxi. Se dedica

principalmente a la producci6n y la investigaci6n cientifica de productos

qufmicos, con un valor de producci6n anual de 50 mil millones de yuanes.

Tiene mss de 20 filiales.

+H-E

Bfty

Capitulo 1

0bjeto

gi=±ife. «EL*»*ti~st, &#*tee¥#4E#, E4#g#ffi

*£ESjg`&fflik¥Hdp±F¥ti#dygrfu%AtF0

Que, en vista de lp anterior, «LAS PARTES» ham arribado a un acuerdo para

firmar este memorando de entendimiento, con el objetivo de continuar

ampliando la cooperaci6n pragmatica en las areas de producci6n de

energia, agroqufmicos, etc.

gc)+

_/

es=±

##gRE

Capitulo 2

El proyecto de inversi6n

ifeH4blftffl##RTifeifeffi#ck##ife4ijk607rfe4-&fa`9O#

pEfl*` i077pfa¥tlifeH i , it*aeifeGfflifeffiid]i;iffi* t4w42

jFDESB4E> #iooMwfar a JH a i%+t,€`ife#i2.5/zj3€jEO

SHAANXI CHEMICAL GROUP invertifa en la construcci6n de un proyecto

con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoniaco sint6tico,

900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato en el sur de

Argentina, mss la construcci6n de una terminal portuaria multiprop6sito

con recinto interno (que permite el amarre de de embarcaciones de

20.000 toneladas) y una central el€ctrica de 100MW. La inversi6n total

estimada del proyecto es de 1.250 millones de d6lares estadounidenses.

J% E z±ft3€#fr, i FB#nefa#&pFT*Rj€*±thiF%`; #4`ife t] ,

#,fty#`}[: Jae a &ffl ¥#jEife£, #*pi*#EREffl*pffi; #or7tffithffi

tE,tl3#EJ#.z#&fi;fflit,¢ffl3&7-7**farBfr+#&4blJ%E#,

*¢fiftrfui=±ELO

Una vez puesta en marcha, su producci6n sera preferentemente

suministrado al mercado intemo, sustituyendo las importaciones y

ahorrando divisas; al mismo tiempo, imprimiendo mfs valor agregado al

gas natural extraido, generando nuevos empleos y promoviendo el

I

crecimiento econ6mico de la regi6n. Al mismo tiempo, el puerto y la

central el6ctrica servir5n para cubrir las necesidades locales adem5s de

abastecer al propio proyecto.

JHB#jiiF`ffij#i*:±##F#rfeth#pF#ife#%p###jtegu,i€yElf

La construcci6n sin contratiempos del proyecto sera ej.emplar para la

de empresas chinas en el sur de Argentina.

REE=E=

jL*jfii#

Capitulo 3

Compromises de ambas partes

I-` «at*,,*iB:

A. «LAS PARTES» se comprometen a:

1. F#&¥##*#`a*#iEgi`piffi, uAffi#A±#B9H a O

1. En primer lugar, deben resolver adecuadamente los problemas

remanentes de la inversi6n original, con el fin de desarrollar nuevos

proyectos.

2. «fl*»ffl Eife±«i+f2E», #±#if#iinifflthffl: 4rff##

*Ei3€Iff ; drg&ft#, &REzia, #**F%5i`Eiffio

2. «LAS PARTES» acuerdan establecer un «Grupo de Trabajo» para

implementar un mecanismo de dialogo y coordinaci6n con el objeto de

llevar a cabo las tareas del proyecto, fortalecer los intercambios mutuos,

intercambiar visitas regularmente, r:solver problemas.

i*ItfflfaEfdij5#&,fl*4§%w40*iinixas#zBjE

Una vez constituido el «Grupo de Trabajo» pod fa establecer los

iilEnl dimientos para la comunicaci6n especffica y discusi6n de asuntos.

=\ *thfy#j*i#s

a. Compromiso de LA PROVINCIA:

1. fe#4L»#A/ags±#*at%Wffi#T, &iE*jEftJH a WELveo

1. Completar las aprobaciones del proyecto a la mayor brevedad, con

sujeci6n a las disposiciones legales vigentes y futuras.

2. jfii#irfuRE&*, 4uifeF` E] `ifflffij#i&ng EL#F`#, ffipE]H a flRI#IJ

#%o

2, «LA PROVINCIA» prometen coordinar a cada una de las partes

involucradas, creando un entorno favorable para la construcci6n del

proyecto y garantizando su adecuada implementaci6n.

3.*#fy#`jRi###ffl*##`*#iELftyngH*#HBw±zH`

4#` ty##ife#iB#*fi#,Jo

3. «LAS PROVINCIA» brindafa orientaci6n y facilidades para la

instalaci6n, presentaci6n y aprobaci6n del proyecto dentro del marco de

su respectiva legislaci6n nacional y provincial.

4. st#JH Barflgzn4i##±&*±th#j#` rdifet##veEhj*ffi, A

thfyj£`#th#frutrfuRT#g€F*g{ASFt##j€BgffiEjkffi,*#dr*

th##.Z##jKtl±S%is&i*`REo

•fi6%

T

4. El proyecto de inversi6n sera beneficiaria de las poll’ticas fiscales

preferenciales de Tierra del Fuego de conformidad con la normativa

vigente, y recibifan asistencia para la solicitud ante el Gobierno Argentino

de otras politicas preferenciales pertinentes, con coordinaci6n a cargo de

la Secretarfa de Promoci6n Econ6mica y Financiera de Argentina.

REHftlfiEI*i#:

. Compromi§o de SHAANXI CHEMICAL GROUP:

1. ##F*4thglj*Jthfy4`##, *p5E#&##*±, fi*i=ife

# ¥th£E`ur`it*pffi, jg*thifeffi#&AE¢#tBfrtho

1. Impulsar activamente a las empresas chinas a invertir en Tierra del

Fuego, sumar a la fortaleza en materia cienti’fica y tecnol6gica,

esforzarse por aumentar el valor agregado de los recursos energeticos

locales, contribuyendo al desarrollo econ6mico de Tierra del Fuego.

2. ffffl#thffFT`ffi` ftj#` ±4w#Efrlf3E&, dEa7Au£EN#

**t±4&o

2, Oar forma e implementar la nueva filosoffa corporativa de

protecci6n ambiental, salud y seguridad, mej.orando la responsabilidad

social corporativa.

3. AFT fiB£ ## ¥ #*#,%th # tE, ## ¥ ELat*^al , aEfa ±

EL#7R*ii, drRE-5 ¥Jth4:th#A+FO

3. Proporcionar a la poblaci6n local tantos puestos de trabajo como

sean posibles, capacitar a los talentos locales en la parte t€cnica, mejorar

el nivel t6cnico local, Fortalecer la cooperaci6n con las empresas locales

4. jb ffl4`#ffiJH**L4# E #th, #ife4i{f4HJsto

4. Contribuir a los intercambios tangibles entre ambas provinciasy

expandir las areas de cooperaci6n recfproca.

EEHE:

#1T

Capitulo 4

Enmiendas

*t*ffiJfr**ftytgtTffEdr»x*»erdrft±&#i3fff*4+a

La modificaci6n del presente Memorandum de Entendimiento requiere

ser formalizada mediante documentos firmados por representantes

autorizados de ambas partes.

REE±E=

±#Z*#3W

Capitulo 5

Entrada e.i vigor y validez

*t*##,€#flff#j&FT8±#ft,##,»=4,#}¢#J#fflN#

at,fflE*#.ap,ife]E#iJt±/F»-*»%E##£t,iE##4,€`figij»

ff=4`=+*#flo

El presente Memorandum de Entendimiento entrafa. en vigor

inmedjatamentedespu6sdesususcripci6n,tendrfvalidezportresafiosa

partir de la fecha de fjrma y se r`e.noyafa autom5ticamente por el mismo

•.,

perrodo de vigencia, a menos que alguna de «LAS PARTES» no tenga

intenci6n de renovar el acuerdo, qujen deberd solicitarlo con al memos

treinta dfas de anticipaci6n al vencimiento del Memorandum de

Entendimiento.

#t*#4±`*f20224i8A16E&#, -ji: #IA, +*#HJJEff

chl»fy Tierra del Fuego

ifeRE/tlifeE Shaanxi Chemlcal Group

iE***#ffl#at*o

En prueba de conformidad se firman cuarto (4) ejemplarfs del mismo

tenor, dos (2) para cada parte, a los 16 dfas de agosto de 2022. Los

ejemplaressefirmanenidiomaschinoye5pafiol,ambosposeenlamisma

va’idez,

fathEN` F#7tH##fy&*#fyajitfi

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego e E,I.A.S.

&#^= #i€/aeckftj±

Firma : Gobernador/Representante autorizado

&#^: ±¥#/as#ft±

Firma : Presidente/Representante autorizado

Kulfas y Morales firmaron un acuerdo con Ganfeng Lithium para avanzar en la instalación de una fábrica de baterías de litio

