JAÑEZ SERÁ PRECANDIDATA A DIPUTADA NACIONAL

Jañez, actualmente coordinadora del Instituto Moisés Lebensohn y secretaria de la Mesa Ejecutiva de la UCR Nacional junto a Gerardo Morales y Martín Lousteau, tiene una fuerte labor política y social en la provincia, y a nivel nacional, siendo una de las referentes más importantes de la pata femenina del radicalismo.

“Quiero que Tierra del Fuego sea una provincia con muchísimas oportunidades y en la que volvamos a soñar con un futuro distinto, mejor”, señaló la riograndense en sus redes sociales con el video lanzamiento.

“Es momento de que quienes nos representen tengan en claro una cosa: no se hace política sin la agenda de la gente. Por ejemplo: la crisis nos está llevando por delante, quienes gobiernan nos someten a un estrés permanente, porque cuando se mira al responsable de gestionar la crisis económica vemos caos, descontrol e irresponsabilidad. Día tras día nos come la inflación. Mes a mes el índice sube y los sueldos bajan. Ya no conozco a nadie que diga “no llego a fin de mes”. Todos me dicen “no paso de la segunda semana”, y ya algunos mencionan que el sueldo sólo les está sirviendo para los primeros 10 días”, destacó la precandidata también al ser consultada.

Además de focalizar que “el pedido es simple: queremos una Argentina sin crisis. La respuesta hace casi 4 años que está ausente. Pero también quienes nos representen a los que vivimos en Tierra del Fuego tienen que tener esto en claro. En nuestra provincia el 41% de los menores de 14 años son pobres y el 5% es indigente. Tenemos que trabajar en respuestas urgentes para disminuir y eliminar la pobreza. Priorizar es la clave de todo. Primero trabajar desde el Congreso para que los fueguinos vivan bien, después lo otro”.

“En definitiva, tenemos que movernos para salir de la crisis, pero para esto es necesario realizar un cambio selectivo, un cambio con rumbo. Las cosas cambian, está en nosotros elegir cómo y ése es el desafío que tenemos a partir de las PASO de agosto: elegir qué CAMBIO queremos. Es obvio que no podemos votar más de lo mismo que hoy tenemos. Pero dentro de las opciones necesitamos reconocer cuál es la alternativa, es decir, quién está en condiciones de racionalizar la crisis y gestionar sus causas para poder acabar con sus efectos. Necesitamos estabilidad, paz y tranquilidad. Esto es lo que estamos proponiendo para agosto”, finalizó Jañez.