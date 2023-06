Hoy jueves 15: Jornada Nacional de Lucha Docente

Buenos Aires 15/06/2023.-Ante la Paritaria Nacional Docente, reunida sin mandato de bases, que vuelve a fijar salarios que no llegan a cubrir siquiera la canasta básica de pobreza (con un inicial nacional de $ 145.000 en junio y $ 165.000 recién en julio, ante una línea de pobreza fijada en $ 203.361 en mayo por el INDEC), los sindicatos, seccionales, minorías, delegades y agrupaciones docentes de las distintas provincias y localidades abajo firmantes, convocamos a una Jornada Nacional de Lucha Docente para este jueves 15 de junio, con acciones locales y una medida central de esta coordinación nacional el 15, ante el ministerio de Educación nacional (ex Pizzurno). J

. Jornada Nacional

que planteamos en la más amplia unidad de acción, junto a sectores de la salud y estatales dispuestos a coordinar, como también con estudiantes y la comunidad de las escuelas que coincidan en defender la escuela pública.

Ante el ajuste del gobierno nacional, con Massa y el FMI, junto a los gobernadores de ambos lados de la grieta, expresada en bajos salarios, recortes presupuestarios y otros ajustes, o Milei que plantea la privatización y

cierre del ministerio de Educación, cuestionamos el silencio y la pasividad de la conducción de CTERA, que aísla las luchas, avalando así el ajuste y la subordinación a las políticas del gobierno nacional y provinciales.

Por lo que demandamos a CTERA y demás entidades nacionales (CEA, UDA, AMET, SADOP) la convocatoria a un paro nacional que unifique las luchas de Salta, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Jujuy, San

Juan, La Rioja, así como las que se desenvuelven en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras ratificamos el compromiso de seguir nuestra batalla contra el ajuste y en defensa de la educación pública, uniendo

por abajo lo que una dirigencia claudicante se empeña en desunir.

Por ello se realizan asambleas, plenarios y/o congresos, según cada entidad, para organizar esta Jornada Nacional del jueves 15 con paros, movilizaciones, concentración y toda acción resuelta democráticamente en cada provincia y distrito, para expresar con la mayor fuerza esta lucha. Por estos reclamos:

 Salario igual a la canasta familiar por cargo e indexación mensual por inflación. Ni un docente pobre.

 Incorporación de todas las sumas no remunerativas al básico, incluido el Incentivo, Material Didáctico y Conectividad, lo que impactará también positivamente en las jubilaciones y en toda la escala salarial.

 Aumento de las jubilaciones provinciales y de docentes transferidos al Anses, 82% móvil real en todo el país, defensa de las cajas y los fondos previsionales.

 Funcionamiento a pleno de nuestras obras sociales.

 Mejores condiciones de trabajo: infraestructura dañada, creación de todos los cargos faltantes, envío de partidas o elementos para las tareas administrativas, de limpieza y mantenimiento. Resguardo ante situaciones de violencia.

 Basta de precarización y sobrecarga laboral y educativa como la 5ta hora en la Primaria y el avance de docentes contratados, monotributistas o programas sin los derechos de los Estatutos. Solución a las demandas habitacionales y de alimentos.

 Plan de refacción y construcción de más y mejores aulas, salas, jardines y escuelas, partidas a los comedores suficientes y nutritivas, becas estudiantiles, libros, útiles y material didáctico.

 No a las reformas anti educativas en los distintos niveles, que siguen los lineamientos del Banco Mundial, la OCDE y el FMI y avanzan a una enseñanza por áreas y ciclos (como en los ´90), recortando materias y contenidos valiosos para la formación y continuidad de estudios superiores.

 Congreso Nacional de Educación donde docentes, estudiantes y la comunidad decidamos qué educación necesita nuestro país.

 Nacionalizar el sistema educativo y su presupuesto, con un inmediato aumento que supere el magro 5% del PBI actual.

 Plata hay, debe ir a educación y salarios, no al pago de la deuda. Eliminar los subsidios a la educación privada y poner impuestos progresivos a la riqueza.

 Rechazar los aprietes y amenazas ante el legítimo derecho de huelga y de protesta (descuentos por paros, ítem Aula o presentismos, poner falta injustificada, reemplazos de docentes que hacen paros, sumarios,

represión, detenciones y leyes contra la protesta y los cortes de calles y rutas). No a la avanzada represiva.

Desprocesar a todos los y las docentes, luchar no es delito.

CONVOCAN:

ADEMYS (CABA)

ADOSAC (Santa Cruz)

ATECh (Chubut)

ASAMBLEA PROVINCIAL DOCENTES AUTOCONVOCADOS Salta

FND (Federación Nacional Docente)

• Federación SITECH (Sindicato Trabajadores de la Educación del Chaco)

• Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) Misiones

• Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SiTEP)

• Unión de Trabajadores de la Educación Misiones (UTEM)