Escandalosa sobre facturación de ropa en Rio Grande, comparado con Punta Arenas.

Par poder demostrar esto antes estuvimos en varios comercios de Rio Grande y también en las ferias y comparando los precios, de camisas, jeans, camperas o sweaters, la diferencia es abismal.

Baste decir que con 28.694,23 $ argentinos, y pueden ver el tiket, adquirimos, un jean, una camisa, un sweater y dos camperas de abrigo, ambas en la foto. Con ese dinero en Rio Grande, se puede comprar un par de guantes para esquí y no alcanza.

Arriba: La totalidad de las prendas adquiridas en Chile por $ 28.694,23

No compramos electrónica, ni cubiertas, u otros artículos, solo ropa.

Un taque de nafta en Punta Arenas cuesta 20.000 pesos para un coche mediano.

Pero hay un detalle que seguramente les encantará conocer a los argentinos que viajen al exterior y compren con tarjeta de débito, el estado nacional nos cobra dos impuestos, por cada compra que hacemos, en realidad son retenciones, según informa el banco emisor de la tarjeta, en este caso Banco de Tierra del Fuego. (ver detalle de la cuenta).

Las retenciones se aplican en todas las compras con tarjeta de debito, barcaza, cafetería, combustible, y farmacia

Arriba: Según el detalle de movimientos en la cuenta, por la compra de $ 28.694,23, el estado retiene mediante la Percepción AFIP, $ 8,608,02 y mediante la Retención RG52, se quedan con otros $ 12.912,03, es decir esto hace un total de 50.214,05. Las retenciones en total por dos días en Punta Arenas ascienden a 48.000 pesos redondeando hacia abajo.

Queda demostrado que aun con los impuestos pagados por ley, la ropa sigue siendo un 300 % mas barata que en muchos locales y ferias de Rio Grande.

Por eso hablamos de precios escandalosos y de una sobrefacturación que hace que la indumentaria sea prácticamente inalcanzable.

Otro dato el pago del cruce en la barcaza en Primera Angostura, cuesta 17.000 pesos chilenos u 11.900 pesos argentinos, pueden hacer la comparación.

Dos noches de hotel en el centro de la ciudad, más dos cenas abundantes, con gaseosas y postre, alrededor de 82 dólares a precio oficial, $262, $ 21.864, una cabaña a 25 kilómetros de Ushuaia, cuesta 26.000 pesos la noche sin desayuno y pago por adelantado. Aquí también debemos agregar las retenciones de AFIP que en este caso serian de unos 12.000 pesos.

Un dato no menor, es la calidad de atencion, en cada lugar donde uno entra, la predisposición para atender, el buen trato, la empatía, y la disponibilidad de lugares y ofertas que la ciudad tiene para los turistas son amplísimas.

Las cámara de comercio de la provincia deberían tomar debida nota de todos estos datos, porque las quejas por la mala atencion son cada vez mas, los lugares para comprar cada vez menos, la oferta es limitada y los precios son prohibitivos. Por ultimo cabe destacar que aun cuando muchos chilenos aprovechan su primavera económica para visitarnos y comprar, la disponibilidad de camas es mínima, los destratamos y finalmente optan por ir a Rio Gallegos u otros lugares cercanos como, Rio Turbio o El Calafate.

Arriba: tiket sellado por AFIP al ingresar a la provincia, con todo, no se llegó a gastar 300 dólares, es decir menos de 70.000 pesos, mientras que un fin de semana en Ushuaia solo pagando el alquiler de una cabaña con un almuerzo y dos cenas cuentas $ 102.000, sin hacer ningún otro gasto, nos reservamos el nombre del lugar, pero tenemos los pagos registrados..

Según lo dispuesto por AFIP, estas retenciones se pueden recuperar solicitando su devolución, ¿Quiénes pueden solicitarlo?

Los trabajadores alcanzados por Ganancias y Bienes Personales deberán:

Completar las percepciones en el formulario 572web, por el que se realizan de manera habitual las deducciones al tributo como cargas de familia, alquileres o intereses de créditos hipotecarios, servicio médico, entre otros.

Para eso deberá ingresar al SiRADIG/Trabajador por la página de AFIP con su número de CUIL y clave fiscal.

Posicionarse en la declaración jurada 2022 (ya está disponible la del actual año fiscal y en esa no permitirá realizar las deducciones del período anterior)

Ir al apartado “Otras retenciones, percepciones, pago a cuenta”.

Clickear sobre la opción Pago a Cuenta – Resolución General (AFIP) 4815/2020. Allí se desplegará un menú de los gastos si fueron por servicios, compra de bienes o de dólares para atesoramiento.

Las opciones de devolución de impuesto por compra de divisas o gastos en el exterior.

Es casi reiterativo el pedido de comprar, consumir, gastar nuestro dinero aquí, pero después de esto realmente da mucha indignación y mas de 2.100 personas mostraron su malestar por lo que consideran liza y llanamente una estafa en los precios de la ropa.

Arriba el posteo en Facebook que generó revuelo por los precios.

Que sirva esto para que cuando nos digan que salir a pasear y aprovechar para comprar, no es tan prohibitivo, no es traición a la patria, ni cambiamos de estatus social por querer ahorrar nuestro dinero y comprar donde se nos ocurra, sin ponerle la oreja a quienes remarcan día a día su mercadería sin que los consumidores tengamos ningún derecho a reclamar.

Esto no tiene otro objetivo que no sea aclarar que hemos llegado a un punto donde ya no se puede más, y miles de familias no llegan a fin de mes, ya no para comprar ropa, sino para poder comer dignamente. Deben dejar de aprovecharse de la gente, una cosa es ganar y otra remarcar con un 300 0 400 % mas las mismas prendas que a 360 kilómetros de rio Grande, cuestan mucho menos de la mitad. Aquí hemos visto camperas de hasta 300 mil pesos, jeans de mas de 15.000, un par de borceguíes 60 mil pesos, esos precios no existen en chile y quien puede ir a comprar allá lo va a hacer, porque con el combustible, la balsa, y los impuestos nacionales, sigue siendo más barato.

Quien controlará esto, quien le pone el cascabel al gato, quien se hace cargo de los sueldos devaluados, la hiperinflación, la depreciación de nuestra moneda y todo lo que ello implica, y la absoluta desmesura a la hora de remarcar y remarcar precios sin limite, aunque eso signifique perder ventas, achicar el consumo y expulsar clientes. Realmente es increíble que aun algunos pretendan decirnos donde y que tenemos que comprar, ya no mas.

Si no se ajustan a la realidad, si no se ponen un segundo en el lugar del otro, los resultados pueden ser graves para una sociedad harta de abusos.

Párrafo aparte para los errores involuntarios en los controles de frontera en San Sebastián Argentino, un formulario mal hecho, nos obligó a volver desde San Sebastián Chileno para que fuera hecho de nuevo, pusieron destino Rio Gallegos, pero íbamos a Punta Arenas, la pregunta insólita, ¿la cubiertas con clavos son usadas? y si estaban colocadas eran usadas.

Y finalmente de los cuatro puestos para tomar datos a la salida, solo uno estaba funcionando y con respecto a Chile se notó la brecha digital ya que el formulario del SAG servicio agropecuario del país trasandino se obtiene mediante código QR y cuesta mucho obtenerlo.

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar