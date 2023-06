El gobernador pidió el retiro el memorándum de entendimiento con china que había enviado a la legislatura.

Rio Grande 29/06/2023.- El Gobernador de la provincia, envió a la legislatura la nota n°095, con fecha 28 de junio, mediante la cual solicita el retiro del memorándum de entendimiento con la empresa China SHian Sii, Chemical Group, donde se incluía la construcción de una terminal portuaria, una usina y una planta química, Segun el mandatario el documento no entra dentro de los que deben ser tratados por la cámara. EL proyecto fue rechazado de plano por el gobierno nacional a lo que se suma también el rechazo a la instalación de un radar de origen británico.

Después de muchas idas y vueltas y muchas desmentidas a los informes de medios de comunicación, e incluso de agredirlos verbalmente, como a los dirigentes de la oposición calificando sus dichos como «huevadas», el propio gobernador solicitó a la Legislatura Provincial el retiro del memorándum firmado con la empresa china Shian Sii Chemical Group, aduciendo que se trató de un error el envió a esa cámara e insiste en que no se trata de un acuerdo sino de un mero de entendimiento. El gobernador agrega en la nota enviada con fecha 28 de este mes, el numero 095 y con su firma al pie, como mostramos aquí, que no debió haberse enviado el documento ya que no se encuentra entre los documentos que deben ser tratado por la legislatura.

fuente; lalicuadoratdf.com.ar