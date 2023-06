DÍA DEL PERIODISMO SIN EQUIDAD EN LOS MEDIOS

La Ley fue aprobada en junio del 2021 y debía haberse reglamentado máximo 90 días después de su aprobación. A dos años de ese hecho colectivo y federal que fue el tratamiento y la aprobación de la ley, el Poder Ejecutivo aún no reglamentó la norma.

Desde esta Red Federal creemos que cuando se implemente la ley será una potente herramienta para democratizar los medios de comunicación y revertir las desiguales condiciones laborales actuales.

Que aún no haya sido reglamentada es una deuda del Poder Ejecutivo con la democracia en general y con las mujeres y disidencias del periodismo en particular.

La Red Federal por la Ley de Equidad en Medios es justamente un armado multisectorial – sindicatos, universidades, organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil, redes de periodistas, medios de comunicación comunitarios y periodistas y comunicadoras/es independientes de todo el país– que se constituyó en agosto del 2022 para lograr esta reglamentación.

Durante 2022 y 2023 realizamos diversas actividades con ese objetivo; entre ellas reuniones con el Poder Ejecutivo en las que se nos informó que la reglamentación estaba en marcha. Sin embargo hoy, 7 de junio, aún no está lista y, por tanto, la implementación de la ley está pendiente.

Mientras se continúe demorando la implementación de esta política pública, se perpetúan las desigualdades y violencias contra mujeres y diversidades en los medios:

– El 45% de las personas trabajadoras de prensa de Buenos Aires cobra sueldos por debajo de la línea de pobreza y el 22% de las trabajadoras mujeres tienen salarios inferiores a los de sus compañeros, aun realizando las mismas tareas.

– El 48% de mujeres profesionales de medios se ven muy afectadas por el trabajo de cuidado familiar, el 52% de las mujeres y disidencias dedican más de 6 horas diarias a estas tareas.

– Periodistas mujeres y de la diversidad reciben hasta un 30% más de violencia digital; el 86% de los medios no ofrece protección preventiva frente a la violencia.

– La cantidad de editoras de género se redujo en un 25% a causa de condiciones laborales desfavorables y la exposición a violencias.

Desde la Red exigimos el acceso al texto de la reglamentación y su pronta implementación, es imperioso que los distintos organismos y Ministerios se expidan sobre nuestro pedido y den una respuesta clara. Solicitamos, además, que sean tenidas en cuenta las propuestas que desde este espacio presentamos ante el Ministerio de Trabajo para la implementación de la ley.

Los medios de comunicación de Argentina requieren de una Ley de Equidad de Géneros para construir una democracia más justa y un cambio rotundo a la hora de comunicar

