Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas. ¿Que hace toda esta gente ahí?

Rio Grande 20/06/2023.- Llamo poderosamente la atencion la cantidad de fueguinos que participaron de la Reunión del Comité de Descolonización de la ONU, donde se aprobó el apoyo de la organización a la resolución por la cuestión Malvinas. Entre los presentes, además del Canciller Santiago Cafiero, aparecen una veintena de fueguinos a los que en su mayoría no hemos escuchado hablar sobre el tema hace por lo menos 4 años.

Parece que la defensa de la soberanía requiere de una delegación de media provincia de Tierra del Fuego, que obviamente viaja auspiciada por el estado, nacional o provincial que para el caso es lo mismo, porque esos pasajes, estadías y demás lujos a New York los pagamos nosotros los argentinos que de verdad sentimos a alvinas como el mayor avasallamiento de la historia política argentina, por parte de una Potencia Extranjera como Gran Bretaña.

Concretamente, que hacían ahí, Mabel Caparros, María Eugenia Duré, Rosana Bertone, Ernesto Loffler,, el Gobernador Gustavo Melella, el Secretario de la Cuestión Malvinas, Andrés Dachary, Pablo Blanco, Julio Cobos, Daniel Harrington, quienes ni siquiera fueron mencionados por el funcionario nacional es sus twit mientras se desarrollaba la reunión.

Cafiero, subió estos textos, o quien le maneja la cuenta agradeciendo la participación y el compromiso de las peticionarias argentinas, Clara Vernet y Maria Mercedes Moyano Walker, y el acompañamiento del gobernador@gustavomelella y diputados y senadores nacionales del oficialismo y la oposición.

La pregunta sigue siendo la misma, que hacían ahí, si las peticionantes fueron dos, es decir que ni siquiera emitieron palabra, solo fue un acto de presencia, mientras el Jujuy la represión hiere, encarcela y mata a un pueblo hastiado de esta clase política,

No importa si es de derecha o izquierda, la entrega de recursos naturales y la privación de derechos, cuando se toman decisiones inconsultas son hechos de la realidad.

Por ultimo no es menos contradictorio, que mientras se negocia con China un país con un regimen político autoritario y que violenta todo tipo de derechos como la libertad de expresión o la vida de los opositores, mientras se va a Estados Unidos a pedir la soberanía de Malvinas, mientras lo buques poteros chinos depredan el mar en la milla 201 y en Jujuy, lo hacen con el Litio, el agua, y la tierra que a partir de una reforma constitucional pueden ser entregadas sin consulta alguna, como aquí se firmo un memorándum con china, Estados Unidos, Emiratos Árabes o el país, que sea, lo que esta mal, está mal, no importa quien lo haga. Y la entrega de los recursos naturales, también es la entrega de la soberanía,

Esto también genera un antecedente para tener en cuenta, particularmente por el apuro de algunos en reformar la Constitución de Tierra del Fuego, antes de eso, deberá hacerse una consulta popular para saber que es lo que se quiere reformar, que derechos se vulneran o no, y en lo posible que los constituyentes no sean quienes terminan sus mandatos dentro de 4 años, porque ya sabemos a donde apuntan. Vaya como ejemplo el famoso relato del hidrogeno verde, que en Punta Arenas ya se está produciendo desde 2022 y en Tierra del Fuego Argentina, no hay un molino de viento destinado a esa producción de energía verde.

Todo esto debe discutirse, consultarse con todas las organizaciones de la sociedad civil, que no estén embanderadas en ideologías de izquierda o de derecha, sino que sean verdaderos representantes del pueblo, electos en elecciones abiertas y transparentes sin intervención de los actuales dirigentes políticos que han sumido al pais en la pobreza, la indigencia, la entrega, la perdida derechos, de poder adquisitivo, y de una vida digna aun trabajando, mientras la clase política se ha enriquecido de manera sistemática a lo largo de los últimos 70 años.

No los juzgará la historia, los juzgara el pueblo, mas tarde o mas temprano.