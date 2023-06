Autonomías municipales, desde 2017 los municipios se opusieron al traspaso del impuesto inmobiliario a la provincia.

Rio Grande 30/06/2023.- Desde 2017 el municipio de Rio Grande encabezó la defensa de las autonomías municipales, cuando en nuestra ciudad el Intendente era Gustavo Melella, llegando incluso a presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de evitar el traspaso del Impuesto inmobiliario a la provincia. En ese entonces la recaudación por este tributo era 40 millones de pesos anuales. Ahora se esta hablando de 1000 millones. Quien presentó el pedido de declaración de certeza para saber si le correspondía a la provincia o no fue la ex gobernadora Rosana Bertone.

Cuando algunos abogan por la defensa de las autonomías municipales, la defensa de los fondos, en este caso de los municipios, y se llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se supone que esa postura permanecerá en el tiempo porque es una postura política, mas allá de los fallos.

Ahora bien, la Corte Suprema falló en contra de los reclamos de los intendentes y hoy es el ex intendente Melella, quien podría decidir cobrar ese impuesto como gobernador, lo que se contrapone contra todo lo que aquí vamos a publicar y que no es ni mas n menos que todo lo que se hizo en defensa de las autonomías y que ahora podría ser borrado de un plumazo.

En síntesis, si ese impuesto no fuera devuelto a los municipios todos quienes los recamaron, pero en particular el ex intendente de Rio Grande y quienes lo acompañaron deberían explicar primero el cambio de postura y después porque ahora si cobrarían ese impuesto, cuando en 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 hasta se celebraron congresos, hablando de autonomías, llegaron Constitucionalistas como Barsesat o Antonio María Hernández a defenderla, y se hicieron presentaciones ante la justicia. ¿Hoy todo eso puede cambiar?, esperemos que no.