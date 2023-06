ATSA rechazó el aumento propuesto por gobierno, sueldos de 160 mil y oferta a médicos de 29.000

Por Armando Cabral

Rio Grande 28/06/2023.- La secretaria General de ATSA, Claudia Etchepare sostuvo en declaraciones a La Mañana Líder, que no hay acuerdo con las ofertas que realizó gobierno porque no se acercan ni al mínimo de inflación. EL ministerio de Economía ofreció un 6,5 % y 29.000 pesos para los profesionales, cuando sabemos que no hay profesionales, remarcó. El total del aumento no llega a los 40 mil pesos.