Archivo: Sergio Massa, su relación con Tierra del Fuego y su amistad con Rubén Sciutto.

Previo a este acto que concluyó con la firma del mencionado acta, Massa brindó una conferencia de prensa a agenda abierta en la que respondió varias preguntas relacionadas con la situación actual de la provincia y en temas puntuales como la ley 19640, sobre la que sostuvo ante la consulta de este medio:” Este es el motivo de la visita, la incertidumbre que significan los problemas que hoy tiene el régimen y que tienen que ver con la falta de certidumbre, la inestabilidad laboral, con aquellos cuyos empleos se extienden 3,4 o 6 meses, pero primero hay que entender lo que significa la isla geopolíticamente mucho para la Argentina, desde el punto de vista del desarrollo un lugar que nos permite mirar Malvinas, nos permite pararnos en lugar desde donde defender nuestra soberanía en la Antártida, un lugar que marca un icono el zona más austral del mundo, por lo que tiene un valor no solo simbólico sino geopolítico”.

“Por lo tanto al hablar de desarrollo requiere de pensar, agregó, la industrialización a largo plazo, apostar a que el régimen tenga duración a perpetuidad, que tenga vigencia en el tiempo y que al margen de esa permanencia en el tiempo tengamos una exigencia a las empresas que tiene dos caras una la del trabajador que tiene que tener estabilidad laboral y la otra, el desarrollo de la innovación de lo que son los insumos locales como un proceso de integración en aumento, lo que nos va a permitir mayor nivel de actividad, mayor mano de obra y mayor valor agregado de cadena de valor en el tiempo y una obligación que es que el fideicomiso se utilice desarrollando un sistema de becas para la formación de un polo de innovación electrónica para ir construyendo esa integración de partes que se produzcan acá a partir del talento argentino, es decir invertir en tecnología, en cabezas, en ideas, innovación y en la cadena de valor local”.

Según Massa “todo esto lo debe controlar el estado nacional como órgano de aplicación de la ley 19640, pero paralelamente hay que darle un rol a la provincia, agregó, el régimen no debe ser solo para beneficio temporarios, y que cuando viene una crisis económica es el estado provincial el que termina haciéndose cargo de la conflictividad social”.

El diputado del Frente Renovador, manifestó que los ministerios de trabajo de nación y provincia deben controlar la relación laboral en las empresas y el cronograma de innovación tenga control del estado nacional y provincial y que esto debe servir para desarrollar la isla desde el punto de vista industrial y del capital humano.

En cuanto a reconvertir o no la ley, Massa sostuvo que no hay que reconvertir, hay que imponer reglas claras para que el empresario tenga obligaciones en términos de plazos de inversión, obligaciones en términos de innovación de inversión y la seguridad del respaldo jurídico que le da el estado nacional, dar certidumbre para invertir y estabilidad al trabajador y sobre todo dar seguridad al ciudadano a la hora de plantear metas de cumplimiento es decir que haya más trabajo para los fueguinos.

Para Massa el acta de Consenso político social y económico para el desarrollo de Tierra del Fuego que se firmaría hora después de esta conferencia de prensa, tiene que ver con eso, darle certidumbre a los fueguinos y trabajarlo como política de estado, el régimen debe ser visto como política de estado, señaló, vinculado al desarrollo y la innovación para la Argentina y al desarrollo económico de la isla”.

Finalmente y respecto de los sectores que se oponen a la existencia de un régimen de promoción industrial, el dirigente dijo que hay que sostener el federalismo y esto es entender la necesidad del otro, la isla tiene una historia muy atada al régimen, remarcó, y su futuro también, si esto se entiende, el resto de los estado van a entender y van a ayudar a la isla”, puntualizó.

El acto de firma del acta de consenso.

El mismo tuvo lugar en el salón del IPRA y allí hicieron uso de la palabra, en primer lugar el diputado nacional Ruben Sciutto, quien sostuvo que “Sergio Massa es un candidato con una gran proyección que viene a comprometerse con los fueguinos y todos los que estamos presentes con el futuro de Tierra del Fuego, es muy importante para todos tener la posibilidad de lograrlo más allá de las banderías políticas trabajando en un proyecto para el 1015 pero trabajando en el 2014. Las candidaturas son un tema del futuro, un tema que hoy no lo tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que hoy se viene sufriendo a partir de medidas macro económicas que directa e indirectamente están perjudicando a los argentinos y en este caso tenemos que referirnos a Tierra del Fuego”.

El Intendente de Ushuaia Federico Sciurano sostuvo por su parte que “Estoy seguro que a todos nos motiva, todos tenemos un desafío por delante y ese desafío es pensar cómo hacemos para que los que la están pasando mal, que le cuesta llegar a fin de mes, que deben esperar si pueden mantener su trabajo o no, pensando cual es el futuro que tenemos como provincia, cual es el futuro que tenemos como comunidad, la gran motivación que debemos tener todos hoy, debe ser que la gente que hoy no está bien pueda estar mejor, que los problemas que tenemos hoy tenemos que resolverlos entre todos, que hay problemas que no tienen banderías políticas, el enorme objetivo que tenemos hoy es superar esas barreras que durante años nos impusimos sin darnos cuenta de lo que estábamos entregando por tener una visión egoísta, chica y mezquina de lo que teníamos por delante. Como provincia debemos tener certidumbre, agregó, de saber qué es lo que va a pasar y generar las herramientas de desarrollo necesarias para que nuestra provincia se pueda consolidar en el tiempo”.

Jorge Lechman legislador provincial y presidente del MPF manifestó que el MPF ha decidió acompañar este documento porque “vemos en Sergio Massa a un dirigente joven con muchísima proyección y porque estamos cansados de escuchar a los que prometen y Sergio Massa no promete, se ha venido a comprometer con el pueblo de Tierra del Fuego que es lo importante, basta de promesas vanas, necesitamos compromiso, tenemos una provincia joven con muchas dificultades y hemos encontrado una persona dispuesta a comprometerse para garantizar el futuro de los ciudadanos de Tierra del Fuego, de aquí hoy no van a salir promesas sino compromiso que es lo que necesitamos los fueguinos”, puntualizó.

Finalmente Sergio Massa asumió el compromiso ante cientos de personas presentes de llevar al centro de la decisión política del país, la problemática de Tierra del Fuego no sin antes hacer hincapié en el hecho de encontrarse rodeado de radicales, peronistas y mopofistas e independientes en un mismo ámbito con un mismo objetivo que pareciera imposible pensado con la lógica de la vieja argentina, donde esto no podría pasar, esa es la lógica del fracaso y la división que nos llevó durante muchos a no empujar todos detrás de una idea, sino tratando de empujar a un dirigente o de imponerle una idea a un dirigente como si a alguien fuera dueño de la verdad”.

Viene un tiempo nuevo en la Argentina, el de dejar de pensar que nos divide y pensar en lo que nos une, hoy aca no hay radicales, peronistas o mopofistas, hay argentinos que quieren vivir mejor y que más allá de los problemas del pasado y del presente puedan planear su futuro y eso nos obliga a dejar de lado las diferencias para pensar en los intereses colectivos, los intereses de todos, y se preguntó ¿Quién no quiere que los trabajadores de Tierra del Fuego tengan estabilidad laboral?, ¿Quién no quiere que el régimen de promoción sea una herramienta permanente para el desarrollo de Tierra del Fuego?, puntualizó.

Todo el material de esta nota es propiedad de www.lalicuadoratdf.com.ar y está prohibida su reproducción, total o parcial, como también el uso de las fotografías.