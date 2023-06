7 de junio Dia del Periodista: Feliz día a todos quienes cumplen con la tarea de informar.

Han pasado 200 años de esta decisión que cambiaria la historia y forjaría las bases del periodismo en Argentina.

De aquellos primeros ejemplares de la Gaceta de Buenos Aires, a los medios digitales de hoy se han producido transformaciones y avances que nunca nos hubiéramos imaginado, el diario en papel sigue sobreviviendo a pesar de esos avances, y es un clásico para millones de personas que cada mañana eligen leer las noticias en papel, tomando un café, en su casa, la oficina o los transportes públicos, donde sea, pero la avidez de información es también una tradición en nuestro país.

Aquí en Tierra del Fuego, los que trabajamos en medios de comunicación desde hace más de 30 años, hemos vivido esa transformación, pasar del teletipo a mensaje de texto, mails, el WhatsApp para llegar a tener todos los medios de comunicación del mundo a solo un clic en el teléfono móvil o la notebook ha sido un aporte infinito para realizar nuestro trabajo.

De la fotografía con rollo y revelador a la tarjeta de la cámara y bajar las fotos sin tener que correr el riesgo de perderlas en el proceso de revelado o que salieran movidas, a poder retocarlas en la computadora, mejorar el color, la luz, ampliarlas o achicarlas. Pasar de la impresora de tinta a la impresora laser ahorrando mucho tiempo y dinero.

Las redes sociales también cumplen un rol importante como fuente de información, las fuentes están mas al alcance que nunca de aportar los fundamentos y el criterio periodístico para poder contar una noticia sin cometer errores. También esto nos obliga a estar más informados, más capacitados y exigirnos el doble para llegar al objetivo de informar sin subjetividades o tendencias ideológicas que tanto daño han causado en los últimos años en nuestro país.

El periodismo a cambiado en la mayoría de los casos, nos hemos adaptado, al menos en mi caso, a los tiempos que corren y nos hemos capacitado en Ley Micaela, ISE, IVE y todo aquello que haga a la igualdad e inclusión de las diversidades con las que convivimos hoy en día. Otros no lo ven así, pero esta es una polémica en la que no voy a entrar porque cada uno se maneja como quiere y no es momento de hablar de otros periodistas.

Finalmente, este día y como hemos entendido el periodismo desde este medio, decimos que “periodismo es decir lo que muchos no quieren que digas, lo demás son relaciones públicas”.

Y esto ultimo porque los trabajadores de prensa hemos sufrido, persecuciones, amenazas, falta de pagos de pautas oficiales que son obligatorias, según la constitución, porque el estado debe hacer públicos sus actos de gobierno, lo que no significa adquirir un compromiso político, ni de ningún otro tipo, aunque muchos sigan pensando que sí, priorizando su estatus quo y olvidándose de objetivo real de un medio de comunicación que es informar de la forma más objetiva posible, sin inclinar la balanza para uno u otro lado.

Dicho esto queremos hacer llegar un afectuoso saludos a todos los periodistas en su día y recordar a los que ya no están y que como en mi casos fueron los maestros a quienes recuerdo siempre, no solo en este día, sino cada vez que debo hacer una nota.

Feliz día a todos los periodistas, es el deseo de www.lalicuadoratdf.com.ar