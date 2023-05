Qué pasa si no voto en las elecciones en Tierra del Fuego 2023

Las elecciones en Tierra del Fuego son el próximo 14 de mayo, jornada en la que los fueguinos elegirán quién será su próximo gobernador, vice y otros cargos legislativos y locales. En este contexto, muchos comienzan a preguntarse qué pasa si no acuden a las urnas.

El sufragio es obligatorio en Tierra del Fuego, al igual que en toda la Argentina; por lo tanto, todas las personas de entre 18 y 70 años con domicilio en la provincia deben acercarse a las escuelas a votar, mientras que es optativo para quienes tengan 16 y 17 años o sean mayores de 70 años.

Cuál es la sanción para quienes no vayan a votar en la elección de Tierra del Fuego

Según la ley electoral de Tierra del Fuego, quienes tengan la obligación de emitir su voto y no lo hagan recibirán una sanción. De acuerdo al artículo 117 de la normativa, “se impondrá multa equivalente a un jornal básico al elector que dejare de emitir su voto y no se justificare ante el Juez de Primera Instancia Electoral y de Registro o quien este designe dentro de los 60 días de la respectiva elección”.

Quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación, podrán justificar su ausencia Archivo

Asimismo, la legislación aclara que “cuando se acreditare la no emisión por alguna de las causales que prevé el artículo 13 [de la ley], se dejará constancia en el documento cívico”. Además, explica que “el infractor que no abonare la multa correspondiente, no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante organismos de los estados provincial, municipales o comunales”.

Vale recordar, tal como indica la página oficial del Juzgado Electoral de Tierra del Fuego, aquellas personas que se encuentren enfermas/os o imposibilitadas/os por fuerza mayor, suficientemente comprobada, y eso les impida asistir al acto electoral deberán presentar certificación médica a través del mail justificaciónvoto@justierradelfuego.gov.ar para justificar la no emisión de su voto.

Además, señalan que quienes tengan un documento escrito por la autoridad policía más próxima que acredite que el día de la elección se encuentran a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deban ejercer su derecho, deberá remitir el documento a la justicia electoral. Esto debe hacerse en forma presencial o a través del mail ya detallado, dentro de los 60 días posteriores de la fecha de elecciones, a fin de justificar la no emisión del voto.

Quiénes están exentos de votar en Tierra del Fuego

Varios grupos sociales están exentos de votar

De acuerdo al Código Electoral de Tierra del Fuego, las personas que quedan exentas de la obligación de sufragar en las elecciones provinciales son las siguientes:

Los mayores de 70 años de edad.

Los jueces y suplentes que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto electoral

Los que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deban ejercer su derecho electoral. Tales ciudadanos se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite tal circunstancia.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada. Estas causales deberán ser justificadas por médicos oficiales, o en ausencia de estos, por médicos particulares. Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del acto electoral, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente.

El personal de organismos y empresas de servicios públicos, que por razones atinentes a su cumplimiento deba realizar tareas que le impidan asistir a los actos electorales durante su desarrollo. En ese caso, el empleador o representante legal comunicará al Juzgado de Primera Instancia Electoral y de Registro la nómina respectiva con 10 días de anticipación a la fecha del acto electoral, expidiendo por separado la pertinente certificación.

Qué se vota en las elecciones de Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, los ciudadanos habilitados para votar deben elegir gobernador y vice, como así también a 15 legisladores provinciales, y a los intendentes y concejales de los tres municipios del territorio: Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

Una de las particularidades de estos comicios —para los que se optó por una fecha diferente a la de las elecciones nacionales— es que en Tierra del Fuego no se aplica la instancia previa de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), que originalmente fue ideada para que cada espacio político defina en una internas a sus candidatos. Por lo tanto, quien se imponga en las urnas este domingo será el nuevo gobernador de la provincia.

En caso de que exista una segunda vuelta o ballottage para definir al gobernador y vice de la provincia, esa elección se celebrará el domingo 28 de mayo.

De acuerdo a la información oficial, hay 140.000 ciudadanos habilitados para votar este domingo, lo que representa un 0,5 por ciento del padrón nacional de electores.

Dónde voto: consultá el padrón electoral en Tierra del Fuego

Para agilizar el procedimiento, el Juzgado Electoral de la provincia puso a disposición el padrón de Tierra del Fuego. En este link, los ciudadanos pueden conocer en detalle el lugar de votación que les fue asignado —con el nombre y dirección del establecimiento— y el número de mesa y de orden.

