Nada cambia: el blue y el CCL se siguen acercando a $ 500

Argentina 23/05/2023.-En el inicio de una semana financiera corta, de apenas tres ruedas, el mercado financiero argentino mostró más de lo mismo: dólares blue y fuga en alza, reservas en baja, con bonos y acciones sin reacción. Y lo más distintivo del día fue una foto trucha en Wall Street que alteró unos minutos los precios, y el rechazo K contra Alberto: no lo quieren en el acto del jueves, y no se sabe si Massa estará presente.

En el inicio de una semana financiera corta, de apenas tres ruedas, el mercado financiero argentino mostró más de lo mismo: dólares blue y fuga en alza , reservas en baja, con bonos y acciones sin reacción. Y lo más distintivo del día fue una foto trucha en Wall Street que alteró unos minutos los precios, y el rechazo K contra Alberto : no lo quieren en el acto del jueves, y no se sabe si Massa estará presente.

Mirando a largo plazo, las lluvias del fin de semana y los pronósticos del sistema meteorológico plantean que la siembra de trigo podrá ser buena, con riesgo que de La Niña seca pasemos a un Niño con inundaciones. Pero mirando a corto Massa salió a confirmar que por la sequía entrarán este año unos US$ 15.000 M menos, con el BCRA a punto de romper el piso de reservas brutas por US$ 43.000 millones y con reservas líquidas inexistentes.

Frente a esto, mientras el equipo económico sigue negociando con el FMI y con China para que adelanten los DEG y amplíen el swap, hay cierto resquemor entre los inversores porque en las próximas siete semanas la Argentina debe pagar US$ 3.750 millones ( US$2.700 millones al FMI y US$ 1.050 millones a los bonistas que entraron al canje de Guzmán) y en este momento no hay ni un solo dólar como para cumplir con esos dos compromisos, por lo que el país vive al día, pendiente de que el Fondo o los chinos nos tiren una soga.

Lejos de los pesos

Con este cuadro de situación, la reacción de ahorristas e inversores es abandonar toda posición en pesos, pasarse a cosas, a dólares o lo que sea, pero no mantenerse en dólar local. Con eso, el dólar blue, el contado con liquidación y el dólar senebi volvieron a saltar entre $4 y $5, sin que se observe ningún tipo de interés en bonos o acciones argentinas.

En el exterior, tampoco fue un día con muchas novedades. Continuaron las conversaciones por el techo de la deuda de EE.UU. Hubo un pequeño temblor provocado por una foto que se viralizó, creada por Inteligencia Artificial con una virtual explosión en el Pentágono. Y la discusión central está en qué hará la Fed con la tasa en junio, ya que las recientes cifras de inflación norteamericana mejoran, pero son resistentes a la baja.

Lo que gana más espacio es que la Fed probablemente haga una pausa en su tasa base en su reunión de mediados de junio y que la suba en 25 puntos básicos en la reunión de julio, de 5% a 5,25%, siempre de acuerdo a los índices de precios y de empleo que vayan surgiendo. Y hay una gran separación entre lo que creen los inversores y la línea que sigue bajando la Fed: los inversores están convencidos de que la tasa base bajará a partir de octubre, Powell repite que se quedará alta todo este año y el primer trimestre de 2024 y el director de la Fed de Saint Louis, James Bullard, insiste con que debe subirse dos veces más, del actual 5,25% anual, hasta al menos 5,75%.

Los inversores no creen, pero las tasas largas norteamericanas van obedeciendo a esa suposición y ayer volvieron a subir de manera sólida: se pagó 5,1% anual a 1 año de plazo, 3,8% a 5 años, 3,7% a 10 años y 4% a 30 años. Y con esta renta el dólar global estuvo ligeramente sostenido: subió 0,7% en México, 0,5% en Japón, 0,4% en China y 0,1% contra la libra, pero bajó 0,7% en Brasil, 0,3% en Chile y 0,1% contra el euro.

Fuente El economista.