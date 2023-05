Metalúrgicos Dieron de baja a todos los contratados de Solnik

Rio Grande 16/05/2023.- Alrededor de 300 trabajadoras y trabajadores contratados fueron desafectados de la empresa Solnik. Desde hace un tiempo les realizaban contratos por una semana de duración. Por esta situación, los trabajadores y trabajadoras de Solnik resolvieron iniciar medidas al interior de la planta y montaron una carpa en la parte exterior. La UOM reclamó por esta situación en el Ministerio de Trabajo de la provincia. El delegado Maximiliano Ochoa dijo que la empresa, para salir al cruce de asambleas y la decisión de elegir delegados en la planta, cambió la modalidad de contrataciones desde hace un tiempo y los contratos pasaron a tener una semana de duración. También comentó el delegado que “en el mes de febrero, el 15 de febrero, teníamos elecciones pero se suspendieron a través de un recurso de amparo. La empresa desde ahí empezó a hacer contratos de semana a semana y esto obviamente no permite planificar nada, y le resta calidad de vida a los compañeros”.

Maximiliano Ochoa, delegado de las trabajadoras y los trabajadores de Solnik, contó que quienes fueron desafectados de la empresa fueron notificados “en el día de ayer, a través de mail, anunciando que los dejaban sin trabajo”, señaló el representante gremial.

Ochoa explicó que, dentro de los 300 trabajadores y trabajadoras que fueron desafectados y desafectadas, hay algunos que tenían contrato vigente hasta fin de mes. En esos casos, se les notifico que se le respetará el pago de haberes hasta esa fecha, pero les dijeron que no deben presentarse a trabajar.

También indicaron los delegados que tienen presiones constantes, de parte de la patronal, asegurando que “no se puede hacer ningún tipo de medidas, nada, porque siempre ellos agarran y te presionan señalando que van a dar de baja los contratos. Todo el tiempo están con eso. Además tienen contratos por una semana, o sea que no les cuesta nada”, indicaron.

Vale señalar que, por esta situación, los trabajadores y trabajadoras de Solnik resolvieron iniciar medidas al interior de la planta y montaron una carpa en la parte exterior durante la jornada de ayer. Además, el reclamo fue formalizado por la UOM riograndense en el Ministerio de Trabajo de la provincia.

Fuente: Provincia 23