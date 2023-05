LLEGA GERARDO MORALES PARA APOYAR A LA LISTA DE JUNTOS POR EL CAMBIO ACTO EN LA SEDE DE ELCANO 681 A LAS 19 HORAS

Blanco indicó que “Acompañaremos a Morales a un establecimiento fabril, iremos al Comité Río Grande y el sábado nos trasladaremos a Ushuaia donde Gerardo mantendrá reuniones con representantes de las cámaras empresariales y luego con dirigentes de la coalición que integramos”.



En reportaje concedido a Rulo Quiroga en FM del Pueblo, Blanco recordó que “Morales desde el Comité Nacional fue el primero en salir a defender nuestro régimen industrial cuando fue atacado por algunos diputados irresponsables de la Coalición Cívica que propusieron derogarlo. No pasó ni una hora desde que trascendió esta disparatada noticia y el Comité Nacional de la UCR sacó un comunicado tajante descalificando a ese proyecto y en apoyo total a los fueguinos y a la Ley 19640. Recuerdo también que lo mismo hizo Tomás Bertotto que, siendo presidente de la CC fueguina, no fue consultado y se enteró de la noticia por las redes sociales”.



“Gerardo tiene un concepto verdaderamente federal del país y sostiene que las provincias alejadas del centro deben ser apoyadas en sus emprendimientos”, dijo el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio.



“Morales dio vuelta a Jujuy con políticas orientadas desde el estado a reducir presión impositiva y a favorecer el desarrollo de la inversión privada. Gerardo hizo una verdadera revolución productiva basada en el desarrollo de la energía solar, el litio, el cannabis medicinal y el fomento al turismo. Buena parte de su presupuesto está volcado a la construcción de escuelas donde realmente él ve que está el futuro. Gerardo recuperó la paz social y desmontó a un estado paralelo que era dirigido por una dirigente mafiosa a la que la Justicia puso entre las rejas”, relató Blanco.



La conformación de las listas de Juntos por el Cambio



Blanco coincidió con Rulo Quiroga en que los precios justos “parecen que se circunscriben al AMBA y que allí empieza y termina el mundo. Somos un país federal y los precios justos deberían llegar a Tierra del Fuego y a cada rincón de la Argentina. El secretario de comercio Matías Tombolini es un pésimo funcionario, un mandadero de Massa. Pero te puedo asegurar que así y todo en Buenos Aires las góndolas de precios justos tienen muy poca mercadería. Para el gobierno el federalismo consiste en que todo el país sostenga los subsidios del AMBA que es, justamente, el bastión del kirchnerismo. Bastión que muy probablemente pierda en las próximas elecciones”.

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio se refirió a la conformación de las listas de la coalición que integra y destacó que “en esta oportunidad hemos buscado deliberadamente incorporar a nuestras listas a gente nueva. Más allá de la presencia mía y de Liliana Martínez Allende que aportamos nuestra experiencia, casi todos los demás tienen menos de 40 años de edad. Yo creo que hay etapas que se van cerrando y que, así como representamos a Juntos por el Cambio, también tenemos que ir cambiando y renovando a los dirigentes”.Blanco, reflexionando sobre su vida y la política afirmó que “en mi caso particular voy a hacer política hasta el día en que abandone este mundo, pero eso no quiere decir necesariamente que vaya a ocupar cargos públicos. Eso que se dice con mala fe por ahí de que yo siempre viví de la política desde el año 91 no es verdad; yo estuve alejado 12 años hasta que volví. Una cosa es la pasión por la política, por opinar y pensar políticamente y otra cosa es ocupar cargos. Yo soy un apasionado de la política y así va a hacer hasta mi último suspiro. Si me toca ser gobernador lo haré solamente por cuatro años y, caso contrario, veré qué hacer con mi vida cuando termine mi mandato en 2025. Puede que intente renovar o no. Ya veremos”.