LA SECRETARÍA DE LA MUJER INVITA A LOS VECINOS Y VECINAS A PARTICIPAR ESTE SÁBADO DEL “VARIETÉ+EXPO FEMINISTA”

La responsable del área, Natacha Aldalla explicó que “esta fecha es sumamente importante, y no puede pasar desapercibida, por esa razón y gracias a la voluntad política de nuestro intendente, Walter Vuoto desde diciembre del 2015 trabajamos no solo para visibilizar los derechos de las mujeres, si no también instrumentamos políticas públicas para proveer herramientas que favorezcan a las mujeres y a las diversidades en su empoderamiento y en la lucha contra la violencia por motivos de género”.

Asimismo, la funcionaria municipal instó a que los vecinos y vecinas participen de dicho encuentro y además, conozcan las propuestas que ofrece la Secretaría de la Mujer, para erradicar la violencia y contribuir a que más mujeres tengan su propia autonomía.

La varieté será este sábado en la Casa de la Mujer, de 15 a 21 horas, con entrada libre y gratuita donde no requerirá inscripción previa.