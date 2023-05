Indignante, Hackearon el portal “Tarde pero Seguro”.

En particular y me hago cargo de todo lo que aquí escriba, se me ocurren muchos responsables, teniendo en cuenta el contenido de un portal que genera mucha información, con perspectiva de género, que participa activamente acompañando al Colectivo Feminista de Toda la Provincia, que ha comenzado a trascender los límites de la provincia para participar en medio regionales y nacionales.

Que acompañó y acompaña la aplicación de leyes como Educación Sexual Integral, ESI, la Ley de aborto, libre, seguro y gratuito y a la comunidad LGTBQ y +, además de la cobertura de información judicial desde hace más de 16 años.

¿Sera este el motivo de un hakeo?, o es el solo hecho de no poder manejar a un portal como algunos quisieran, ¿molesta contar con un medio libre a la hora de expresar ideas que otros no cubren?

¿Sera que una mujer no puede salir adelante con un medio digital y denunciar, como lo ha hecho, decenas de abusos sexuales, a las infancias, adolescencias y adultos/as?

¿Cuál es la razón que lleva a alguien a cometer este tipo de delitos, porque esa saña y porque a este medio?

Son miles las preguntas que podemos hacernos aquellos que trabajamos desde hace más de 30 años, como es mi caso, en medios de todo tipo, radios, diarios, televisión hasta que decidí abrir mi portal y hacer periodismo libre.

Gabriel Ramonet en Ushuaia también sufrió un ataque similar, solo que en esta oportunidad le borraron de su página web “Dar la palabra”, una carta abierta cuyo título es, “Gustavo Melella, el gobernador que le encontró la medida a tierra del fuego” donde describe toda la carrera política del mandatario y todas y cada una de las cuestiones que muy pocos medios publicamos en su momento, como ocurre hoy con el Tribunal de Cuentas de la Provincia, o los salarios escandalosos del Superior Tribunal de Justicia y los nombramientos a mansalva, notas publicadas en este portal.

Hacer periodismo libre tiene un precio muy alto y no es dinero, sino en preocupación, porque a muchos no les molesta que se los cuestione, lo que en realidad les molesta es que los investiguen y hoy evidentemente, muchos cuentan con “herramientas”, como para complicar a este tipo de periodismo, Ramonet menciona a muchos medios que hacen silencio, no es nuestro caso, pero no deja de ser cierto, que no se hable de pobreza, de inflación, remarcación de precios, reparto de colchones, desempleo, precarización laboral, despidos, el cepo al dólar que afecta la industria, todo aquello que pueda molestar a algunos grupos de poder en la provincia es descaradamente silenciado.

Y aquí no podemos dejar pasar nuestra insistencia y repudio por la creación del tristemente célebre NODIO el programa de control de contenidos de medios creado por el gobierno nacional y que regentea Miriam Lewin, una ultra oficialista dispuesta a todo para que nada se escape de la lupa del poder sobre la libertad de expresión.

Como verán hay muchas razones para que un medio digital sea borrado en cuestión de segundos y que no pase nada, que nadie se haga eco, que nadie se solidarice y mucho menos levanten la voz ante este avasallamiento.

Todo seguirá igual, pero esto no puede quedar así, por eso ya se está presentando una denuncia formal ante la policía científica y los órganos de control correspondientes, como así también en medios nacionales y regionales que no son funcionales al poder de turno, ni lo han sido en ningún gobierno.

Todos y cada uno pueden ver los archivos y sacarse cualquier duda al respecto.

Nuestra solidaridad con Tarde pero Seguro y el mas absoluto repudio a los responsables de este ataque sin sentido.

Armando Cabral