GERARDO MORALES LLEGÓ A TIERRA DEL FUEGO PARA APOYAR A LA LISTA 304 DE JUNTOS POR EL CAMBIO “ME OPONGO TERMINANTEMENTE A ACABAR CON LOS REGÍMENES PROMOCIONALES”

Pablo Blanco, Federico Frigerio y Liliana Martínez Allende, junto a otros candidatos fueguinos a la Legislatura y al Concejo Deliberante de la lista 304, lo recibieron en el aeropuerto de Río Grande y desde allí se trasladaron en forma directa a una de las plantas que la empresa Mirgor tiene en la ciudad.

Blanco declaró que “Gerardo, que viene de participar en 5 actos de cierre de campaña en su provincia, no tuvo el menor problema en recorrer 5000 kilómetros para estar aquí con nosotros. Es un honor que una figura de su nivel venga a Tierra del Fuego a acompañarnos en este tramo final de la campaña. Gerardo sabe lo que significa Tierra del Fuego para el país y conoce perfectamente cuál es nuestro potencial de desarrollo. Para él, el federalismo no se declama, se practica. Gerardo dio vuelta a su provincia, le trajo la paz social que hacía falta y la abrió al mundo para las inversiones y las exportaciones de minerales tan importantes como el litio; además de haber bajado impuestos, promovido la actividad turística y desarrollado el cannabis medicinal. Hoy Jujuy es un modelo a seguir y, desde Tierra del Fuego, vamos a trabajar por nuestra soberanía provincial, por nuestra industria, por nuestra minería, por la promoción del turismo más allá de Ushuaia, para desarrollar un polo logístico antártico y otro petroquímico acá en el norte junto al puerto de Río Grande. Vamos a construir en 1 solo año muchas más viviendas que las que el gobierno actual hizo en tres años y medio”.

Morales en conferencia de prensa manifestó que “veo un gran trabajo de Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego, una gran vocación de cambio, para darle la oportunidad a un proyecto que sea transformador para esta provincia, que reafirme, además, cuestiones que a veces se ponen en debate, como el régimen de promoción de inversiones que tienen en la provincia, que ha generado la posibilidad de industrialización y fundamentalmente, la generación de trabajo, que es el gran desafío, frente al gran potencial que tiene Tierra del Fuego para aportar a la República Argentina”.

“Tierra del fuego tiene todo para la generación de energía eólica, hidrógeno verde, unas de las reservas de gas más importantes del país. Tiene un potencial para aportarle a la producción de la República Argentina que es impresionante”.

Consultado sobre la dimensión del aparato estatal y de los planes sociales vigentes en el país, Morales declaró que “hay que terminar con el estado paralelo que manejan las organizaciones sociales, en una situación compleja tiene que haber estado presente, pero los planes sociales no sacan a los pobres de la pobreza, lo que los saca es el trabajo. En seis meses hay que virar de un modelo asistencialista, hacia uno que incentive el trabajo”.

Por su parte, Federico Frigerio remarcó que “Gerardo tiene una visión desarrollista de la economía con fuerte impronta estatal para la estrategia, la planificación y el control. Él sabe de la importancia que para los fueguinos tiene el subrégimen de promoción industrial y lo demostró desde el minuto uno en que llegó yendo con nosotros a recorrer una fábrica y ver con sus propios ojos cómo se trabaja aquí con la más alta tecnología a nivel mundial”.

“Coincido en lo que dijo Morales con respecto al tamaño del estado. No puede ser que Tierra del Fuego sea la provincia que mayor deuda en dólares tiene per cápita de la Argentina. Somos la que mayor cantidad de fondos por coparticipación recibe por habitante y somos la que mayor cantidad de empleados públicos por cada 1000 habitantes tiene país. Entonces no es que acá no hay plata, simplemente está muy mal administrada. Hay que reorganizar el estado y desde Juntos por el Cambio lo vamos a hacer”.

En declaraciones a TV Fuego Morales hizo una encendida defensa del subrégimen industrial fueguino: “Cuando empezó la movida de anular el régimen fueguino, yo me opuse terminantemente con el aval de todo el radicalismo. Me trancé con los economistas ortodoxos de la capital que son bastante hipócritas y están encerrados en las 10 manzanas de la city porteña; esos que se llenan la boca diciendo que hay que bajar impuestos, eliminar aranceles de exportación e importación, que hay que generar medidas para bajar la presión fiscal para que haya más producción y cuando hay un régimen que hace eso en el interior del país -como es el caso de Tierra el Fuego- lo ven como un gasto público. Ellos no tienen la misma mirada para analizar cómo se aplican los subsidios al transporte, a la energía y al agua en la zona del área metropolitana donde hay servicios que son 5 veces más baratos que en el interior. Tenemos que generar más sistemas de beneficios promocionales en todo el territorio nacional para que haya incentivo a la producción. Hay que ir en sentido contrario a lo que aconsejan estos economistas ortodoxos. Los que hablan desde Buenos Aires no saben nada de lo que pasa acá, no saben que acá están haciendo desarrollo científico tecnológico y formación de recursos humanos. Esta es la mirada nefasta que ha hecho que este país esté centrado en el área metropolitana y que se haya generado tanta migración hacia el conurbano y la única manera de parar ese proceso migratorio interno es con desarrollo en el interior, es con regímenes de este tipo como el que tienen los fueguinos”.

Acompañaron a Morales durante su visita a Río Grande además de Pablo Daniel Blanco y Federico Frigerio, la legisladora provincial y presidenta de la UCR Tierra del Fuego, Liliana Martínez Allende, el candidato a legislador provincial Lisandro Ruiz Cardona, Fernando Baccichetto candidato a intendente de Río Grande y el candidato a concejal Maximiliano Ybars.

Hoy el gobernador, sábado 6 de mayo, Morales realizará una serie de actividades en Ushuaia que incluyen una reunión con representantes de cámaras empresariales y posteriormente un encuentro con candidatos, dirigentes y militantes locales.