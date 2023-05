FORJA y Provincia Grande también se expresaron respecto de la anulación de votos a Republicanos.

Miles de fueguinos y fueguinas cumplieron el 14 de mayo con el deber cívico de

elegir a sus autoridades. Ha sido una jornada democrática donde todas las fuerzas políticas aceptaron participar conociendo las reglas electorales de manera anticipada conforme lo establecen las leyes electorales vigentes.

Siempre que se respete tajantemente ese proceso preestablecido, los resultados por decisión popular son sagrados.

El sistema electoral de nuestra provincia presenta algunos aspectos que deberán ser analizados y oportunamente mejorados de acuerdo a los resortes que nuestra Constitución prevé.

Eso no implica de ninguna manera que las reglas establecidas puedan pasarse por alto. Todos los espacios que se avienen a participar de la contienda electoral están obligados a cumplir las normas, que conocen de antemano.

Entre los requisitos impuestos figura la oficialización de cada una de las boletas

intervinientes, que son las únicas que serán tenidas en cuenta a la hora del conteo de los sufragios.

Si por alguna razón fueron cambiadas o se distribuyeron otras boletas de distinto modelo a las aprobadas por la Justicia, será la misma justicia conforme nuestro sistema republicano de gobierno quien tiene plena facultad para resolver sobre la validez o no de de las mismas.

La decisión tomada por la justicia electoral respecto de la no validez de las boletas de color verde para el estamento concejales, lejos de tratarse de una actitud antidemocrática representa todo lo contrario: hacer valer reglas claras y parejas para todos.

Adaptarse y cumplir las normas es requisito fundamental de un sistema legítimo, institucional y democrático