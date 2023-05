En conferencia de prensa con dos medios, Stefani denunció supuesta corrupción en la obra de iluminación de la Casa de Gobierno.

Hoy a las 11 hs en la ciudad de Ushuaia se dio un hecho inedito, los candidatos del PRO convocaron a una conferencia de, pero, solo asistieron dos medios. Uno de ellos Radio Provincia transmitió en directo y esa extraña situacion, Tito Stefani, candidato a gobernador de la provincia, dijo que había presentado una denuncia penal contra el actual gobierno por el costo y la forma en que se adjudico la obra de iluminación de la Casa de Gobierno.

Ocurre que la empresa FACTOR Q, a la que se adjudicó la obra tiene como mayor inversionista con el 51 % de las acciones a, Contador Publico Juan De Dios Gonzalez Nieto, quien es Revisor de Cuentas en el Tribunal De Cuentas de la Provincia. Un dato no menor teniendo en cuenta que es precisamente el ente de contralor de todas las compras y/o licitaciones que lleva adelante el poder ejecutivo.

Según señaló Hector Stefani, la denuncia se presentó ante el juzgado del Dr De Gamas Soler, pero en la misma empresa también habría otros vocales del Tribunal de Cunetas que estarían involucrados en la maniobra. Mas allá del asombroso costo de la obra

33.136.532,20 pesos, ahora bien este medio pudo saber que el Dr, De Gamas Soler habría ingresado personas cercanas a el al Tribunal de Cuentas por lo que debería excusarse y además tiene una amistad manifiesta con los vocales del ente de control. Y los mismo ocurriría con el Fiscal de Estado como verán en las siguientes fotografías, todos están relacionados de una u otra forma.

Arriba El fiscal de estado también debería excusarse. Sentado en el brazo del sillón junto al vocal contador Pani del TCP.

Arriba Jueces, Leonelli y Osado Viruel, Lofler jr, Vocal Pani, etc etc

De Gamas, Leonelli, Osado, PATCHMAN, gente del TCP, Fiscalia de Estado, etc etc

La publicación de la Inspección general de Justicia donde figura Juan de Dios Gonzalez Nieto, como accionista de la empresa Factor Q S.A.S.

Ahora todo queda en manos de la justicia, la denuncia fue presentada ayer y si se cumple con lo que ella dicta, seguramente demorara el tiempo que demande que otro juzgado tome la causa, o no.

A este Stefani sumó una supuesta sociedad entre medios de comunicación y de no tener chance de salir en muchos medios el estado, cuestionó duramente la cantidad de droga que se mueve en la provincia, la falta de escáner y la inacción del secretario de seguridad.

Si, llama la atención que el candidato haga una denuncia se estas características a 11 días de las elecciones y no las haya realizado durante todo el tiempo que lleva como diputado de la nacion.

También llamó la atención que solo hayan estado presentes dos medios cuando se había convocado a esa conferencia con casi 48 hs de anticipación, también es llamativo, teniendo en cuenta que este gobierno en particular, al menos con este medio, jamás se atrevió siquiera a sugerir que publicar o que no. El resto sabrá lo que hace, no hacemos periodismo de periodistas

www.lalicuadoratdf.com.ar