Elecciones 2023: El color de la boludez.

Rio Grande 24/05/2023.-La respuesta de la justicia electoral al Partido Republicanos Unidos, rechazando los reclamos y denuncias presentados por la anulación de 3000 votos o el equivalente a dos bancas, una en el Concejo Deliberante de Ushuaia y otro en Rio Grande pasó de escándalo a vergüenza nacional, más que nada por el texto de la respuesta, donde se acusa al partido Republicano de haber querido engañar a los electores. Porque no se revisó el color de las boletas a legisladores que eran todas del mismo color, porque no se revisaron las boletas antes de la elección, muchas preguntas y cero explicaciones.

Arriba: texto de la nota en respuesta a Republicanos Unidos, acusándolos de maniobras ilegales, que violentan la voluntad de los electores, boletas apócrifas, que fueron repuestas, según el texto, que finaliza acusando una vez mas al partido de no cumplir con las normas que lo habilitan a participar.

Obviamente que todos los medios de comunicación del pais se hicieron eco de este escándalo y es precisamente a ese párrafo que nos queremos La Justicia no se Hace cargo de nada, ni siquiera de no haber controlado las boletas que habían sido presentadas una semana antes, y llegó a anular 3000 mil votos de un partido político que participaba por primera vez en elecciones provinciales y con candidatos a Gobernador y Vice.

Dice la nota de respuesta a la conducción del Partido Republicanos Unidos: “a la luz del ruido mediático alcanzado, hace sospechar que no estamos ante una simple impericia de la agrupación”. Aquí la Jueza o quien haya escrito esto, pone bajo sospecha no solo a los medios de la provincia que nos hicimos eco de la noticia, sino a todos los medios nacionales que también se ocuparon del tema. Claro que hubo y hay ruido mediático, claro que todo el mundo pide explicaciones, porque nadie cree en las casualidades, sino en las causalidades y este un caso lleno de sospechas por donde se lo mire.

Y baste decir que si la justicia electoral de Tierra del Fuego, encabezada por la Jueza Mariel Zanini, reemplazo exprés del Juez Isidoro Aramburú a quien jubilaron también en un trámite ultra rápido, ya había generado algo más que sospechas, ponía en tela de juicio el futuro de una institución, pero eso no fue todo, se le tomó juramento a Zanini y esta siguió a pies juntillas el mandato de lo que indica la Ley y cuando vio el resultado de las urnas, seguramente le deben haber parecido muchos los votos de Republicanos y decidió poner en tela de juicio el amarillo o amarillo verdoso de las boletas de ese partido.

Insisto, sin haber revisado antes las urnas que contenían la boletas que fueron aprobadas para la elección. El problema del color apareció cuando se abrieron las urnas y evidentemente la diferencia era muy grande y sin mediar palabra las anulo, 3000 decisiones de ciudadanos fueguinos que optaron por una boleta donde se podía leer claramente, numero de lista, partido y nombres de los candidatos.

Con este criterio nos podríamos preguntar qué pasó con las boletas al estamento legisladores que eran todas blancas y que si o si los votantes tenían que leer quienes integraban cada lista, como me pasó a mí, porque de otra manera hubiera puesto en el sobre cualquier lista si antes no me tomaba el tiempo de leerla.

Evidentemente no es el color la razón que llevó a anular 3000 votos, de un partido en particular.

No tengo nada en común con Republicanos Unidos, estoy en las antípodas de su pensamiento, pero esto va mucho más allá, estamos hablando de un acto INCONSTITUCIONAL, estamos hablando de feudalismo, estamos hablando de lo que le puede pasar a cualquier partido que quiera romper con la corporación política.

Estamos hablando de no permitir que pase lo de Formosa, donde el gobernador lleva 8 periodos al frente de la provincia más pobre del pais.

Estamos hablando de la evidente falta de independencia de los poderes del estado y esa es la cuestión, ver la curva que viene, no la que vamos transitando.

No estamos de acuerdo con esto, no nos gusta, lo rechazamos y seguramente seguirá el ruido mediático por poco que le guste a la Jueza Zanini y a quienes apoyan esto, es un escándalo y lo seguirá siendo hasta que el ultimo eslabón de la justicia, La Corte Suprema de Justicia de la Nacion, decida si esto es o no un acto teñido de irregularidades.

Armando Cabral