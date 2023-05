El Superior Tribunal de Justicia adjudicó el conteo de votos a la Asociación Civil CEN-TEC TDF

Mediante la Resolución N° 21/23, el Superior Tribunal de Justicia adjudico el conteo de votos en primera y en una posible segunda vuelta a la Asociación Civil CEN_TEC TDF, por casi 90 millones de pesos.

RESOLUCIÓN N° 21/23.

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a

los 4 días de abril de 2023.

VISTO:

El expediente N° 53239, caratulado «Juzgado Electoral s/

Contratación de sistema de escrutinio — elecciones ordinarias provinciales y

municipales 2023» y,

CONSIDERANDO:

1- Que dichas actuaciones se aperturaron con el objeto de dar

curso al pedido de la Jueza Electoral Interina, tendiente a la cobertura del

servicio de escrutinio a través del sistema «Turing» y los servicios conexos

necesarios para su correcto funcionamiento.

II- A hojas 21/22, al justificar la necesidad expuesta, la magistrada

puso de manifiesto que reviste especial relevancia para el adecuado

desarrollo del proceso eleccionario contar con dicho sistema para el conteo de

votos, remarcando además que éste ya ha sido utilizado exitosamente con

anterioridad, en oportunidad de las elecciones para convencionales

constituyentes de la ciudad de Ushuaia -año 2022-.

Adicionalmente, la Jueza Electoral Interina expuso las dificultades

que traería aparejado, en el acotado plazo que resta para la realización de los

comicios, cumplir con los requerimientos técnicos de una nueva empresa que

utiliza un sistema distinto del «Turing», en cuanto a compatibilizar y armonizar

los sistemas para el armado de actas de escrutinios, padrones de mesa,

registro de infractores, padrones especiales de extranjeros, entre otros.

Además, señaló que comparte las conclusiones vertidas por el

Director de Informática y Telecomunicaciones (agregadas a hoja 20) en

relación con las desventajas de efectuar un sistema tradicional de escrutinio

provisorio, distinto del propuesto, ya que en experiencias anteriores

(elecciones del año 2019) los resultados provisorios recién pudieron ser

comunicados a la madrugada.

III- Conforme surge de las actuaciones, el sistema «Turing», cuyo

desarrollo pertenece a la firma Grupo MSA S.A., sólo podrá ser ofrecido, tal lo

indicado en la Carta Compromiso suscripta por la nombrada con la Asociación

Civil CEN-TEC TDF, en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego A. e

I.A.S. durante el año 2023 en forma exclusiva por ésta última -conf, inciso c)-

(hoja 26).

IV- El Área de Contrataciones de este Poder Judicial consideró

que la contratación podría encuadrarse en las previsiones artículo 18 inciso c)

de la Ley provincial N° 1015 -contratación directa por exclusividad-. Por ello,

requirió se pronuncie al respecto la Secretaría de Gestión y Coordinación

Administrativa y Jurisdiccional (hoja 31).

V- Seguidamente, se expidió el Secretario de Gestión

Coordinación Administrativa y Jurisdiccional, a través del Informe SGCAJ N°

9/2023, en que efectuó un acabado análisis del encuadre contractual

propuesto por el Jefe del Área de Contrataciones, coincidiendo en que

corresponde dar curso al procedimiento de compra directa por exclusividad.

Ello, en virtud de encontrarse acreditados los aspectos

habilitantes previstos en el inciso c) del artículo 18 de la Ley provincial N°

1015, en tanto obra en las actuaciones un informe técnico indicando que no

existe un sustituto conveniente del sistema requerido y que dicho sistema sólo

podrá ser ofrecido en el ámbito de la provincia a través de la Asociación Civil

CEN-TEC TDF, circunstancias que configuran la exclusividad para contratar

en forma directa.

Asimismo, destacó la importancia del desarrollo de los comicios

como momento sublime de la democracia y puso de resalto la proximidad de

la fecha eleccionaria y el escaso tiempo con que se cuenta para el desarrollo

de los procedimientos necesarios para satisfacer la necesidad puesta de

manifiesto por la Jueza Electoral Interina.

VI- El Área Contable incorporó a hoja 30, el comprobante de

reserva N° 407/2023 e indicó que existe saldo suficiente para hacer frente a la

erogación.

VII- El Secretario de Superintendencia y Administración emitió la

Resolución SSA N° 20/2023 en que dispuso dar inicio al procedimiento de

contratación directa por exclusividad y ordenó proceder a su difusión en la

página web institucional (hoja 45/46).

Seguidamente, se cumplió con dicha difusión y se incorporó el

comprobante respectivo a hoja 47.

VIII- A su turno, la Prosecretaría de Administración emitió un

detallado informe referido a la propuesta en pesos y en dólares cursada por la

Asociación Civil CEN-TEC TDF (hoja 50/51).

IX- Seguidamente, se expidió el Secretario de Superintendencia y

Administración a través de la Resolución SSA N° 21/2023, indicando que se

estima conveniente considerar la propuesta efectuada en pesos, en tanto

brinda mayor previsibilidad en torno al monto total que implicará la cobertura

del servicio requerido por la Jueza Electoral Interina.

Asimismo, dejó sentado que se estiman razonables los motivos

brindados por CEN-TEC TDF a hoja 48, para requerir se le abone un anticipo

financiero y que, en virtud de la trascendencia institucional del servicio y la

necesidad de su adecuada realización, se considera procedente la excepción

dispuesta en el punto 98 del artículo 34 del Anexo I del Decreto provincial N°

674/2011.

Adicionalmente, indicó que en virtud de lo recomendado en otras

oportunidades por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y en consideración

de lo previsto en el punto 97.a. del artículo 34 del Anexo I del Decreto

provincial N° 674/2011, resulta procedente proponer una readecuación en el

cronograma de pagos, proponiendo abonar un cincuenta por ciento (50%) a la

firma del contrato; un veinte por ciento (20%) hasta diez (10) días antes de la

elección; y el treinta por ciento (30%) restante, con posterioridad a la entrega

de los datos finales del escrutinio definitivo.

X- Las condiciones referidas en el párrafo precedente fueron

aceptadas por la Asociación Civil CEN-TEC TDF y plasmadas en una nueva

propuesta agregada a hojas 54/58.

XI- Luego, tomó intervención el Área de Auditoría Interna de este

Superior Tribunal a través del Informe N° 151/2023, en que efectuó una

recomendación (hoja 62/63), que en su oportunidad deberá ser tenida en

cuenta.

XII- Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas

correspondientes y en el entendimiento de que se encuentran acreditados los

extremos previstos en el artículo 18 inciso c) de la Ley provincial N° 1015 para

encausar la compra a través del procedimiento de contratación directa por

exclusividad, este Tribunal dispone adjudicar a la Asociación Civil CEN-TEC

TDF, la contratación de los servicios de conteo de votos y servicios conexos

para su correcto desarrollo, que fueran requeridos por la Jueza Electoral

Interina y presupuestados a hojas 54/58, para el desarrollo de los comicios a

realizarse en la provincia el 14 de mayo y eventualmente el 28 de mayo del

corriente año, por la suma de pesos setenta y tres millones cuatrocientos once

mil quinientos setenta y tres ($73.411.573), correspondiente a la primera

vuelta electoral y, de proceder ante la necesidad del desarrollo de la segunda

vuelta electoral, por un adicional de pesos seis millones doscientos noventa y

un mil quinientos sesenta y seis ($6.291.566).

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Res. N° 17/2021 SSASGCAJ y lo normado en el inciso c) del Articulo N° 18 de la Ley Provincial N°

1015;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1) ADJUDICAR a la Asociación Civil CEN-TEC TDF, la

contratación de los servicios de conteo de votos y servicios conexos para su

correcto desarrollo —presupuestados a hojas 54/58—, para la realización de

los comicios a llevarse a cabo en la provincia el 14 de mayo y eventualmente

el 28 de mayo del corriente año, por la suma de pesos setenta y tres millones

cuatrocientos once mil quinientos setenta y tres ($73.411.573),

correspondiente a la primera vuelta electoral y, de proceder ante la necesidad

del desarrollo de una segunda vuelta electoral, por un adicional de pesos seis

millones doscientos noventa y un mil quinientos sesenta y seis ($6.291.566).

2) IMPUTAR preventivamente los montos consignados en el

artículo precedente a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio

vigente.

3) REMITIR al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cumplido el

trámite, notifíquese.

4) INTIMAR a la Asociación Civil CEN-TEC TDF para que

constituya las garantías correspondientes.

5) DELEGAR en la Jueza Electoral Interina la firma del contrato.

6) MANDAR se registre, publique y pasen las presentes

actuaciones al Área correspondiente para su tramitación.

Se deja constancia que la Dra. María del Carmen Battaini no

suscribe la presente, sin perjuicio de lo cual, en comunicación con ella,

manifestó su conformidad a lo aquí dispuesto, conforme los términos del art.

28 del Reglamento del Superior Tribunal de Justicia aprobado por Acordada

235/22.

La resolución lleva la firma de Alejandro Sherriff, Secretario de Superintendencia y Administración del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.