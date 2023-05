El incendio en el predio contiguo al deposito de neumáticos de Ushuaia está sofocado.

Economía: “Tengan la humildad de reconocer su ignorancia”

Rio Grande 04/05/2023.- La frase no es mía, obviamente, se la escuché a Graciela Fernández Meijide y viene muy bien para esta situación por la que atraviesa el pais todo y nuestra provincia en particular. Algunos aun defienden lo indefendible, pero como siempre decimos, se puede mentir un poco, a pocos, pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo.