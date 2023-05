El abrumador triunfo de Martin Pérez, resultado del trabajo y su preocupación por su ciudad

La transformación de la ciudad es un hecho de la realidad, pero más allá de eso, que hemos remarcado en varias oportunidades, esta lo personal, su imagen, la empatía con los vecinos, su humildad, espíritu dialoguista, el sentido común y sobre todo la cautela a la hora de hablar de propios y extraños. El reconocimiento a su familia, de manera permanente, como lo hizo en el acto después del triunfo en las urnas, es un apoyo incondicional que el reconoce de manera permanente y eso también tiene que ver con una forma o una manera de encarar las cosas, personales y de gestión.

Pérez no es un político común, escucha más de lo que habla, gestiona más de lo que promete, planifica en equipo y es un respetuoso funcionario que mantiene una relación puramente institucional con la prensa.

No tiene resentimientos, no se rodeó de sumisos funcionarios que no pueden hacer nada sin mencionarlo y cumple con las características de un intendente que conoce su ciudad, que ha estado en los peores momentos al lado de quienes lo necesitan y trató de cumplir con todos y cada uno de quienes estuvieron a su alcance.

La reelección de Martin Pérez es una enorme responsabilidad, no solo para él, sino para todo el equipo que lo acompaña porque debe continuar con el camino trazado, debe concluir lo que aún falta y esto está directamente relacionado con su futuro político, con vistas a una posible gobernación. Todo eso dependerá directamente de como lleve adelante su gestión, de cómo administre los fondos, y como cuide a los riograndenses de los males más comunes de la política.

Mantener todo esto ordenado por los próximos años, aun cuando puede que el gobierno nacional no sea del mismo color político, puede significar un doble esfuerzo, pero, así y todo, los riograndenses decidieron que fuera el quien llevara adelante los destinos de la ciudad. No hubo dudas, no hubo pelea ajustada, no discusiones, el triunfo fue contundente y algunos deberían seguir esa forma de hacer política, la que no aprieta, la que no amenaza, la que cumple, la que no esconde nada, la que no avasalla derechos, los respeta, asume compromisos y los cumple.

Finalmente le espera un largo camino de 4 años, donde este 56% debe hacerse carne y acompañar a este intendente joven, preocupado y ocupado de su ciudad y que ya a esta hora, 12 hs después de triunfar está trabajando en lo que aún falta por hacer en esta ciudad.

Con quienes lo acompañaron, con quienes se comprometieron, con quienes le dieron su apoyo, con todos los que decidieron en el cuarto oscuro que debían darle una nueva oportunidad.

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar