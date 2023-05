Economía: “Tengan la humildad de reconocer su ignorancia”

Rio Grande 04/05/2023.- La frase no es mía, obviamente, se la escuché a Graciela Fernández Meijide y viene muy bien para esta situación por la que atraviesa el pais todo y nuestra provincia en particular. Algunos aun defienden lo indefendible, pero como siempre decimos, se puede mentir un poco, a pocos, pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo.

En esta campaña he escuchado el remanido versito de los males que nos provocó la pandemia y después la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto de repercusión mundial, obviamente y que no vamos a analizar ahora.

Resulta que muchos candidatos del oficialismo justifican la desastrosa situación económica, sin antecedentes, con el famoso relato de “venimos de una pandemia” y “después una guerra”, bueno, me es muy grato informarles que todos los paises del mundo pasaron por los mismo, y no hay nada peor que las comparaciones, pero en este momento son inevitables, todos los paises limítrofes tienen como mínimo, 90% menos inflación que Argentina, si leyó bien 90 % menos inflación, una sola cotización de dólar, exportan más que nosotros y no imponen más de una decena de impuestos, contra los 169 que tiene Argentina.

Estos paises, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Perú pasaron por lo mismo que nosotros, sin embargo, sus economías son fuertes, sus reservas son entre 10 y 20 veces más abultadas que las nuestras, esos paises no emiten papelitos de colores como nosotros, no ponen cepo al dólar para importar insumos y en casos como Chile importan más que lo que producen, o Uruguay.

No faltara el que hable de la cantidad de habitantes, y aquí les tengo otra sorpresa, ¿saben que argentina tiene más gente cobrando planes y trabajando en el estado que los habitantes que tiene Uruguay?

Chile tiene una población equivalente a la cantidad de gente pobre que tiene argentina y si le sumamos los indigentes son más que todos los habitantes del pais trasandino.

Bolivia tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que los que viven en el conurbano bonaerense, pero su peso vale más que el nuestro y de hecho allí no reciben pesos argentinos, lo mismo en Uruguay y Chile.

Sus deudas son 10 veces menores a la nuestra y su acceso al crédito internación es 10 veces más barato que lo que nos cobran a nosotros.

Se puede mentir un rato, los medios pueden hacerse los distraídos y dejarlo pasar, pero ya es hartante que pretendan meternos la mano en la boca todos los días este grupo de descastados e impresentables y me hago cargo de lo que digo.

Es el único pais de américa, después de SU adorada Venezuela, donde ninguno de estos propaladores de utopías, iría a vivir ni borracho, donde aun trabajando se es pobre. Porque estos son socialistas con dinero, el nuestro. El pais caribeño tiene 501% de inflacion, nosotros 104.3% y el resto no llega a 10%, ver grafico.

Pero por si esto no fuera suficiente Bloomberg la calificadora de riesgos mas importante del mundo anunciaba que nuestra inflacion llegaría al 60% en mayo 2022 y para lo que resta de 2023 podría llegar al 120%, la fuente puede gustar o no, pero es tan real que asusta.

Basta de relato, de los medios nacionales, de pseudo políticos y de cualquier bípedo con tiempo libre que aparece en la manada y aprovecha para ver si puede seguir viviendo sin trabajar, como nuestra honorable legislatura que hace 5 meses no sesiona, por ejemplo, ¿o esto es invento de este medio?

Hasta que no les digan cómo van a hacer para sacarnos de esto en lo que ellos nos metieron, yo les pediría que se tomen un momento para pensar, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, en eso incluyo hijos, nietos, bisnietos y toda la descendencia que ya está endeudada en más de un millón de pesos, tampoco se crean la pelea de la Vicepresidente con Milei, es un juego básico de una perversidad manifiesta para dividir aún más a la sociedad mientras se decide su suerte en la justicia.

Roberto Arlt al que muchos citan, pero nunca siguen como ejemplo, dijo alguna vez, “si no tenes nada que hacer hacete periodista”, hay otras frases para aquellos que practican el despreciable arte de ser políticamente correctos y sumarse al ocultamiento de la verdad o lo que es peor, mentir descaradamente para defender lo indefendible a ellos les cabe esta otra frase, “el periodismo es decir lo que muchos no quieren que digas, lo demás son relaciones públicas”.

En estos tiempos de tanta venta de humo, es tan peligroso dejar hablar a cualquier advenedizo, como quitarle el espacio a quien tiene algo que decir que no sea más de los mismo, de esto último me hago cargo y no opino del resto, no es el punto, ni me importa, pero a la gente si y entiendo por miles de manifestaciones en tal sentido, que la ciudadanía, ya no soporta más de esto, quieren saber y la verdad es que muchos no les están diciendo nada, y no hay nada más preocupante que el silencio cómplice o la connivencia entre quienes informamos, cuestionamos, criticamos y no vamos por la ancha vereda del medio y los que optan por cuidar su quintita aun al costo que millones de argentinos están pagando hoy.

Es momento de separar la paja del trigo y hacer lo correcto, desde la política y desde este medio, por eso opinamos, como siempre, cuestionamos, como siempre y denunciamos como siempre. Nosotros no cambiamos, pero algunos que hoy sufren de memoria selectiva ya llevan puestas una colección de camisetas.

Armando Cabral

