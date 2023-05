Después de las Elecciones: La pobreza en argentina. ¿Un tema que no le interesa a nadie?

Rio Grande 18/05/2023.- Los datos brindados por UNICEF, la Universidad Católica Argentina, (UCA), la CELAC, la OEA y otro gran numero de organizaciones y Universidades de distintos puntos del planeta hablan de la pobreza en Argentina, pero llamativamente no es un tema que se trate en la agenda de los medios de comunicación, y mucho menos en la de los políticos. Los números de Tierra del Fuego.

Porque es difícil reconocer que somos, un país periférico, tercermundista y subdesarrollado, esto tiene que ver con una cuestión cultural, un negacionismo y una manera de percibirnos, como si fuéramos un país con estabilidad económica, buenos sueldos, sin inflación, devaluaciones constantes y con reservas en el Banco Central, es decir, como si nada de los descripto estuviera pasando.

Pero los datos don demoledores y aun cuando a los fanáticos que hoy no pueden ni comprar lo mínimo necesario para subsistir, e insistan con defender el modelo, su pobreza es, de hecho, la razón de su miserable estado.

6 de cada 10 chicos es pobre en este país, el trabajo infantil aumentó y el 59,3% de esos chicos asiste a comedores o copas de leche.

8.200.000 niños, niñas y adolescentes es pobre y 1.600.000 es indigente, casi 60 % de los niños y adolescentes asisten a comedores.

4.200.000 niños y adolescentes no llegan a completar una alimentación saludable. Como se hace para darle la espalda a esta realidad, cuanto cuesta el silencio cómplice que sumerge a esta enorme cantidad de seres humanos a vivir en la miseria, y nuestra provincia no es ajena a esto, no somos el estado libre e independiente de la Tierra del Fuego, acá también tenemos ese problema.

El nivel de pobreza en Tierra del Fuego bajó en 1,4 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre del año pasado, y en 4,6 puntos porcentuales en relación al segundo semestre del 2021.

Diario del Fin del Mundo.

30 de marzo de 2023: El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó hoy el informe de pobreza e indigencia que corresponde al segundo semestre del 2022, e indicó que en Tierra del Fuego el 30,5% de la población es pobre, lo cual equivale a unas 52776 personas y un aumento de más del 3%, respecto al semestre anterior.

Este último es el organismo nacional de estadísticas y censos, es oficial, no puede negarse, ni desconocerse esta información, ni hacer nada para que alguien tome medidas al respecto.

En esta provincia hay mas de 100 comedores donde asisten cientos y cientos de personas, niños, niñas, jóvenes y adultos que no tienen otra opción, como tampoco tienen opción de trabajar, de estudiar, o desarrollarse de otra manera porque SON POBRES y la responsabilidad es de quienes llevan adelante la desastrosa política económica de este país, por el gasto que implica mantener funcionarios de los tres poderes del estado, porque no tienen un plan, porque no les importa, y porque por si todo esto fuera poco hay pobres que aman serlo porque quienes los sumergieron en el barro son los que ellos votaron.

Ahora bien, la decisión de achicar el gasto publico no lo mencionó nadie en la campaña, ni nacional ni provincial, reducción de dietas, menos, como tampoco eliminar ñoquis.

Eso no se dice, ni se piensa, entonces el grupo de privilegiados que defiende el periodismo militante, cosa que repudio, y los que no pueden girar el cuello para mirar al costado, completan el caldo de cultivo necesario para que nada cambie.

Para que haya cada vez mas pobres, mas indigentes, mas desempleo, al punto que aun teniendo dos trabajos el 60% de los argentinos es pobre, el resto demasiado rico a costa del trabajo que generan empresas, industrias, comercios, PyMES, emprendedores a los que el estado, que no produce absolutamente nada, exprime hasta la última gota de sangre condenándolos a la quiebra o en el peor de los casos a huir del país e instalarse y dar trabajo en otros países, como Mercado Libre que se mudó a Brasil y da trabajo a 40 mil personas. Otras 25 multinacionales se fueron en los últimos 3 años, solo dos de ellas, Falabella y Lan Chile dejaron 22 mil personas sin trabajo en argentina, los números son terribles e indiscutibles, solo un imbécil podría estar de acuerdo o defender este desastre que vivimos todos los días.

Y en todo caso ya no seria ni fanatismo, ni defensa, militancia, sería complicidad, connivencia o corrupción y es lo que nosotros vemos.

¿No les gusta? Lo lamento mucho, “duele la verdad, lo que no tiene es remedio”, parafraseando a uno de sus ídolos pseudo socialistas, Joan Manuel Serrat, que alguna vez nos dedicó un tema llamado “el sur también existe”, patética manera de reconocer que somos sudacas, donde como muchos ignorantes, responsabilizaba de todos los males que nos atraviesan a las potencias del norte, que son precisamente a donde sistemáticamente vamos a reclamar mas plata para seguir endeudándonos, hasta llegar como ahora a mas de 400 mil millones de dólares, casi un presupuesto.

Y todo ese dinero no fue para solucionar el tema de la pobreza, generar mejor educación, salud, viviendas y seguridad, no, fue a parar a los bolsillos de dirigentes sindicales, funcionarios, jueces, dirigentes políticos y demás.

Cero empatía, cero justicia social, cero inclusión, cero derechos, cero dignidad y mucho cinismo, hipocresía e impunidad.

Que alguien me desmienta esto, le doy 6 meses para que lo haga. Les vendría muy bien a muchos un poco de autocrítica, un baño de humildad y reconocer que han fracasado estrepitosamente en todo.

Armando Cabral